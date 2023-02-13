https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/s-pesney-po-zhizni-narodnaya-artistka-abkhazii-lyudmila-gumba-prazdnuet-yubiley-1044105998.html

С песней по жизни: Народная артистка Абхазии Людмила Гумба празднует юбилей

С песней по жизни: Народная артистка Абхазии Людмила Гумба празднует юбилей

Одна из первых эстрадных певиц Абхазии, солистка вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", Народная артистка Людмила Гумба 13 февраля празднует свой... 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T16:04+0300

2023-02-13T16:04+0300

2023-02-13T16:04+0300

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О том, как Гумба выбрала путь в мир музыки, как добивалась успеха, куда отправилась на первые гастроли и как реагирует на встречи с поклонниками, читайте в материале Sputnik Абхазия.SputnikПодарок природыЮбилей популярной эстрадной певицы начался с приятного сюрприза – в республике выпал первый снег. Подарку природы Людмила Гумба искренне обрадовалась, как и поздравлениям, которые не заканчиваются с самого утра."Он начинал петь вполголоса и так красиво, что я завороженно его слушала. У мамы тоже был музыкальный слух, сестра увлекалась танцами, младший брат хорошо играл на гитаре, а другой брат был участником оркестра и пел песни", – поделилась воспоминаниями Гумба.Несмотря на то, что Людмила Гумба росла в творческой семье, в детстве она не думала, что когда-нибудь станет профессиональной певицей. В школе будущая Народная артистка училась на хорошие оценки, поэтому планировала найти себе работу, не связанную с большой сценой."После окончания школы нам предоставляли лимиты на учебу в России на ту специальность, которую мы хотели. Подумав, я решила, что не хочу уезжать из Абхазии. Я осталась и поступила в Сухумский педагогический институт на специальность "абхазский язык и литература", – вспоминает она.Будучи студенткой, Людмила Гумба часто собиралась с однокурсниками. Молодые люди периодически играли на пианино, которое стояло в одной из аудиторий, и пели самые разные песни. "Однажды Нодар Сагария (один из участников "Апсны-67" - прим.) услышал, как мы поем, и пригласил меня и мою подругу Лиану Сангулия в факультетский ансамбль", – рассказала певица.Через некоторое время студенческий коллектив одержал победу на конкурсе среди факультетских ансамблей. Позже Гумба стала участницей другого ансамбля, уже институтского, а в 1972 году ей предложили войти в состав вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67".Карьера в эстрадной жизни началась с гастролей в столицу Азербайджана – солнечный Баку."Я пришла в коллектив в августе, и в том же месяце мы отправились в Баку, где нас очень хорошо приняли. Мы дали замечательный концерт", – говорит Народная артистка Абхазии.С этого момента коллектив "Апсны-67" и музыка в целом стали важной частью жизни Людмилы Гумба."Я никогда об этом не жалела, могу сказать, что группа стала не то что моей второй жизнью, она стала первой", – рассказала она.Навсегда с "Апсны-67"Когда Людмила Гумба пришла в Апсны-67", ей было всего 19 лет. Но популярность, резко обрушившаяся на молодую девушку, не вскружила ей голову и не стала причиной "звездной болезни"."Я не люблю слово "звезда". Всегда просила, чтобы ко мне так не обращались и не использовали это слово по отношению ко мне. Очень приятно, когда прохожие люди подходят, я с ними с удовольствием общаюсь и улыбаюсь им", – рассказывает Народная артистка.Певица добавила, что когда ей куда-то нужно пойти, она всегда выходит заранее, чтобы по дороге пообщаться с людьми, которые каждый раз подходят, благодарят за творчество, рассказывают истории, связанные с выступлениями "Апсны-67".Свой юбилей Людмила Гумба будет отмечать скромно, в кругу самых близких людей."Самое главное, чего я хочу, – это здоровье и хорошее настроение. Я всегда жизнерадостна, потому что сейчас тяжелое время, и я не хочу еще больше портить людям настроение", – сказала она.Говоря о современном поколении абхазской эстрады Гумба подчеркнула, что ее очень радует большое количество талантливых исполнителей, которые показывают свое мастерство на сцене.Людмила Гумба – Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, в 2017 году была удостоена Государственной премии имени Д.И. Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/ministr-kultury-pozdravil-narodnuyu-artistku-lyudmilu-gumba-s-yubileem-1044098294.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190422/Ot-akkordeona-do-Apsny-67-muzykalnyy-put-Nodara-Sagariya-1027154365.html

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