https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/vozvraschenie-k-pokazaniyam-sud-prodolzhil-dopros-svidetelya-po-delu-o-troynom-ubiystve-1043881152.html

Возвращение к показаниям: суд продолжил допрос свидетеля по делу о тройном убийстве

Возвращение к показаниям: суд продолжил допрос свидетеля по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 31... 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T19:42+0300

2023-01-31T19:42+0300

2023-01-31T20:24+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikТелефонные звонкиСудебное заседание продолжилось допросом свидетеля, мастера по тонировке автомобилей Автондила Чолария, которого прервали на прошлом процессе.Так и произошло – в мастерскую приехала девушка на Honda Accord. Мастер объяснил ей, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась через примерно через 40 минут, работа была к этому моменту окончена. Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло."В итоге приехал автомобиль Toyota Mark 2, за рулем был Дато Ахалая. Он сказал, что от Аслана (Блабба - ред.). Попросили полностью заклеить машину и предоставили материал, пленка была их. Машина была без госномеров, цвет был белый, салон был велюровый", - рассказывал Чолария и добавил, что не стал уточнять у Блабба, почему вместо "Хонды Аккорд" приехала другая машина.По словам свидетеля, уже затонированную машину забрали Дато Ахалая и Аслан Блабба.24 января по ходатайству стороны защиты Чолария вновь вызвали в суд.Он вновь подтвердил, что по просьбе Аслана Блабба к нему в мастерскую для тонировки привезли две машины – Honda Accord и Toyota Mark 2. По словам Чолария, Блабба не называл марки машин, с которыми должен был работать мастер.В Honda Accord, на которой, по словам Чолария, приехала женщина, были затонированы два стекла, а в Toyota были затемнены все стекла.В этот раз в суде были заслушаны записи телефонных разговоров Ахалая и Чолария, в том числе разговор от 19 ноября 2019 года. Записи были прослушаны в присутствии самого Чолария.В первом аудио Аслан Блабба просит Чолария затонировать две передних стекла, но не уточняет на какой именно машине, так как тот "забыл спросить" и добавляет, что приедет "или Accord или GS". Чолария отвечает, что разницы в том, какая машина приедет, нет. Мастер отвечает, что тонировка двух передних стекол с его материалом обойдется в 2000 рублей со скидкой. Мужчины по телефону договорились, что машина может приехать к мастеру.По словам Блабба, из телефонного разговора вырезана часть, где Чолария просит его узнать, какая машина от него приедет - джип или седан. Чолария ответил, что объяснил Блабба, что разницы в том, какая будет машина, нет, так как это не скажется на цене.Также, как считает Блабба, отсутствует кусок телефонной записи, где он объясняет Чолария, что для тонировки приедет седан Audi.В третьем аудио Чолария сообщает Блабба, что работа выполнена, а Блабба обещает, что завезет деньги за услугу через "часа два"."Прошу обратить ваше внимание, что я здесь говорю, что деньги занесу через два часа", - отметил Блабба и подчеркнул, что речь шла об оплате за тонировку двух передних стекол на Audi, а не Honda Accord, как продолжает утверждать Чолария.В 18:42 того же дня Блабба позвонил Чолария и попросил затонировать лобовое стекло "той же машины". Мастер объяснил обвиняемому, что работа обойдется в 4000 рублей.Ранее в суде Чолария говорил, что за тонировку двух передних стекол ему заплатила девушка, которая от имени Блабба и приехала в мастерскую. Блабба обратил внимание суда, на то, что во время телефонного разговора мастер не упомянул, что часть суммы (2000 рублей – ред.) уже уплачена, и сказал, что работа обойдется в 4000 рублей.По словам Чолария, он не счел нужным сообщать по телефону Блабба, что девушка уже оплатила часть суммы, но не с целью обмануть клиента, а так как предполагал, что ему это уже известно.В последней представленной в суде аудиозаписи от 30 ноября 2019 года свидетель Чолария звонит Аслану Блабба и говорит, что не может дозвониться до него в течение недели. В записи Блабба говорит, что передаст деньги свидетелю на следующий день, примерно к 12 часам."Хочу, чтоб вы обратили внимание, что здесь речь идет именно о четырех тысячах рублях, о которых мы с ним условились за два передних стекла и лобовое стекло на одну и ту же машину на Audi, чтоб всем было понятно", - отметил Блабба.Чолария подтвердил, что по телефону Блабба просил о тонировке лобового и передних стекол одной и той же машины, но, по его словам, по факту во второй раз (после тонировки боковых передних стекол – ред.) приехала другая машина – Toyota Mark 2. Он не придал этому значения, так как иномарка также приехала от имени обвиняемого."Я просто растерялся"24 января суде Чолария заявил, что в день тонировки 19 ноября 2019 года лично не видел Аслана Блабба, хотя ранее в показаниях утверждал иное. По словам Чолария, в первичных показаниях он допустил ошибку, и Блабба в мастерской действительно не было. После проделанной работы ключи от Toyota Чолария передал Дато Ахалая.Однако 31 января Чолария вернулся к первичным показаниям и сказал, что после проделанной работы по тонировке Toyota машину забрали Ахалая и Блабба.После этих показаний в зале суда возникла словесная перепалка между родственниками сторон, подсудимыми, свидетелем и заместителем генпрокурора Русланом Тыркба. Суд был вынужден объявить перерыв и удалить обвиняемого Беслана Бганба из зала суда.После перерыва допрос Чолария продолжился.- Сегодня вы утверждаете, что он (Аслан Блабба – ред.) приехал забирать с Ахалая машину. Что вы в этой части суду можете пояснить? – спросила судья Майя Квициния.- На предыдущем судебном заседании мои показания были неверны.- Почему, кто-то на вас в зале суда оказывал давление?- Нет, я просто растерялся.Ходатайство защитыВо второй части процесса адвокат Автандил Чкадуа выступил с ходатайством. Он отметил, что в суде были допрошены и оглашались показания свидетелей, которые утверждают, что были административно задержаны в момент дачи показаний."Для оценки их показаний я запросил в городской суд, подвергались ли они на самом деле административному наказанию. На что суд мне ответил, что я не являюсь стороной и отказали мне в удовлетворении ходатайства. В связи с чем я прошу Вас обратиться в городской суд с ходатайством об установлении того, подвергались ли они на самом деле административному наказанию и в какой период проводился их допрос", - объяснил он и отметил, что установление этих обстоятельств необходимо для "дачи юридической оценки показаниям свидетелей".Гособвинение выступило против удовлетворения ходатайства. По словам начальника Судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, однозначность и правдивость допросов свидетелей будет определена судом в совещательной комнате.Суд не удовлетворил ходатайство Чкадуа. Судья Квициния объяснила, что в ходе судебного заседания никакие нарушения порядка допроса свидетелей "не имели место". В то же время судья добавила, что, если суду будет представлена информация о нарушении порядка допроса свидетелей, то "суд их примет к сведению".Следующее заседание суда состоится 7 февраля. Планируется, что сторона защиты представит своих свидетелей.

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, абхазия