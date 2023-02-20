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Акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции завершилась в Абхазии
Акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции завершилась в Абхазии
Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут... 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T15:25+0300
2023-02-20T15:25+0300
2023-02-20T15:25+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Завершилась благотворительная акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции в результате землетрясения, рассказал в интервью радио Sputnik один из организаторов акции, сотрудник Госкомитета по репатриации Инал Хутаба.Оказать помощь можно было двумя способами, перевести средства на банковскую карту организаторов акции, а также положить наличные в копилки, которые были расставлены в торговых точках республики. По словам Инала Хутаба, наибольшее количество денег было собрано посредством переводов с банковских карт."Общее количество людей, которые оказали помощь, составляет более 450. Люди помогали в силу возможностей, кто-то перечислил небольшую сумму, кто-то, например, 50 тысяч рублей", – говорит он.Среди людей, которые оказывали помощь, был школьник – он отдал 100 рублей, которые родители ему дали на школьный буфет."Один из организаторов акции рассказал, что, выйдя как-то из дома, встретил мальчика 10-11 лет, который сказал, что узнал о сборе денег, но у него было 100 рублей. Он спросил: "Могу я отдать то, что имею?" Родители дали ему эти деньги на буфет, но он, не подумав о себе, предложил свою помощь, это очень трогательно и важно. Думаю, что он вырастет хорошим человеком", – отметил Инал Хутаба.Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч – Турции. Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт, на котором было собрано 150 тысяч рублей.Также в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/kolichestvo-zhertv-zemletryaseniy-v-turtsii-vyroslo-do-405-tysyachi-chelovek-1044213324.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/fond-ashana-peredal-sto-tysyach-rubley-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-1044176547.html
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турция, сирия, абхазия
Акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции завершилась в Абхазии
Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч – Турции.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Завершилась благотворительная акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции в результате землетрясения, рассказал в интервью радио Sputnik один из организаторов акции, сотрудник Госкомитета по репатриации Инал Хутаба.
"Благотворительная акция проходила в течение десяти дней, и я хочу выразить большую благодарность всем, кто принял в ней участие. За это время нам удалось собрать один миллион 129 тысяч 450 рублей. Я думаю, что это достаточно хорошая сумма. На следующий день после окончания акции мы направили деньги в Турцию. Изначально, мы заявили, что оказать помощь сможем только пострадавшим соотечественникам в Турции, так как направить средства в банки Сирии мы не можем из-за сложностей банковской системы", – сказал Хутаба.
Оказать помощь можно было двумя способами, перевести средства на банковскую карту организаторов акции, а также положить наличные в копилки, которые были расставлены в торговых точках республики. По словам Инала Хутаба, наибольшее количество денег было собрано посредством переводов с банковских карт.
"Общее количество людей, которые оказали помощь, составляет более 450. Люди помогали в силу возможностей, кто-то перечислил небольшую сумму, кто-то, например, 50 тысяч рублей", – говорит он.
Среди людей, которые оказывали помощь, был школьник – он отдал 100 рублей, которые родители ему дали на школьный буфет.
"Один из организаторов акции рассказал, что, выйдя как-то из дома, встретил мальчика 10-11 лет, который сказал, что узнал о сборе денег, но у него было 100 рублей. Он спросил: "Могу я отдать то, что имею?" Родители дали ему эти деньги на буфет, но он, не подумав о себе, предложил свою помощь, это очень трогательно и важно. Думаю, что он вырастет хорошим человеком", – отметил Инал Хутаба.
Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч – Турции. Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт
, на котором было собрано 150 тысяч рублей.
Также в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.