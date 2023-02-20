https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/aktsiya-net-chuzhoy-bedy-v-pomosch-postradavshim-v-turtsii-zavershilas-v-abkhazii-1044233461.html

Акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции завершилась в Абхазии

Акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции завершилась в Абхазии

Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут... 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T15:25+0300

2023-02-20T15:25+0300

2023-02-20T15:25+0300

в абхазии

турция

сирия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044109417_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_af44c2d2f0286752dd0eb47df8ae1918.jpg

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Завершилась благотворительная акция "Нет чужой беды" в помощь пострадавшим в Турции в результате землетрясения, рассказал в интервью радио Sputnik один из организаторов акции, сотрудник Госкомитета по репатриации Инал Хутаба.Оказать помощь можно было двумя способами, перевести средства на банковскую карту организаторов акции, а также положить наличные в копилки, которые были расставлены в торговых точках республики. По словам Инала Хутаба, наибольшее количество денег было собрано посредством переводов с банковских карт."Общее количество людей, которые оказали помощь, составляет более 450. Люди помогали в силу возможностей, кто-то перечислил небольшую сумму, кто-то, например, 50 тысяч рублей", – говорит он.Среди людей, которые оказывали помощь, был школьник – он отдал 100 рублей, которые родители ему дали на школьный буфет."Один из организаторов акции рассказал, что, выйдя как-то из дома, встретил мальчика 10-11 лет, который сказал, что узнал о сборе денег, но у него было 100 рублей. Он спросил: "Могу я отдать то, что имею?" Родители дали ему эти деньги на буфет, но он, не подумав о себе, предложил свою помощь, это очень трогательно и важно. Думаю, что он вырастет хорошим человеком", – отметил Инал Хутаба.Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч – Турции. Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт, на котором было собрано 150 тысяч рублей.Также в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/kolichestvo-zhertv-zemletryaseniy-v-turtsii-vyroslo-do-405-tysyachi-chelovek-1044213324.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/fond-ashana-peredal-sto-tysyach-rubley-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-1044176547.html

турция

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, сирия, абхазия