https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/amerikantsy-zakhoteli-putina-v-prezidenty-1044467107.html

Американцы захотели Путина в президенты

Американцы захотели Путина в президенты

Предвыборная гонка в США получила неожиданный поворот. Американцы устали спорить, кто хуже: Байден или Трамп. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T13:10+0300

2023-03-06T13:10+0300

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"Многим гражданам нашей страны, — констатирует издание The American Thinker, — захотелось видеть на месте лидера такого человека, как Путин", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Ладно, American Thinker — это консервативное издание. Но и либеральнейшая британская Guardian вынужденно признает то же самое. На только что закончившейся Конференции консервативных политических действий американцы постоянно противопоставляли Путина Байдену, ругательски ругали "поджигателей войны" из демпартии и требовали прекратить поставки оружия и денежные вливания на Украину."Мне нравится Путин, — поделилась с The Guardian мнением участница конференции. — Я думаю, у него есть мужество и он заботится о своей стране".Откуда у них вдруг такая любовь к российскому лидеру? Нашему человеку в этом сразу чудится какая-то засада. Мы слишком хорошо помним, как безбожно льстили советским руководителям американские СМИ в годы, когда те разваливали Советский Союз.Однако сегодня все наоборот. В официальных англосаксонских СМИ Путин по-прежнему изображается как "Доктор Зло". А вот народные массы в США относятся к нему куда сложнее. Взрыв американской любви к российскому президенту спровоцирован, как ни парадоксально, его предельно жесткой позицией по отношению к врагам России.Неделю назад до американских партнеров было официально доведено решение России о приостановке участия в договоре об ограничении стратегических ядерных вооружений. Оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. У наших стратегических противников нет пока ответа на этот ход.Зато они очень быстро поняли, что предостережения российского руководства — это отнюдь не блеф. Раньше некоторые "эксперты" утверждали, что обращать внимания на заявления России не следует. Сегодня таких "экспертов" клеймят за авантюризм их собственные коллеги.В то же время их собственный лидер продолжает упорно лезть на Украину, наплевав на то, что за его авантюры предстоит расплачиваться миллионам простых американцев. Хозяин Белого дома готов бросить жителей США в радиоактивное пекло, а сам вместе с сыночком будет отсиживаться в бункере.Да тут еще очень некстати выскочил Зеленский с обещанием, что американцам придется отправить своих сыновей и дочерей "умирать за Украину". И Джо Байден его даже не одернул.Простые американцы — те, у кого нет денег, чтобы купить себе бункер или уехать в Новую Зеландию, — видят, что об их будущем, как и о будущем всего мира, сегодня заботится только российский президент. В то время как их собственные лидеры, непонятно как пробравшиеся во власть, готовы спихнуть все человечество в жерло ядерной войны. Натурально, американцы высказываются в соцсетях в стиле "хотим такого, как Путин".Есть и еще один важный фактор. Решение России о выходе из СНВ привело к резкому росту запросов в американских поисковиках на тему "сколько стратегических ракет есть у России" и "как быстро русские ракеты долетят до США". Вместе с этим к миллионам американцев пришло осознание того, что они противостоят равной по силе державе.До этого они воевали только с безъядерными странами с хилой армией и коррумпированными элитами. Жители этих стран ими вообще не воспринимались как люди — просто как колониальные зверушки, чего-то себе чирикающие.Десятилетиями наши либералы ныли на тему того, что воинственность России может рассорить ее со всеми странами. На самом деле это работает совершенно наоборот. Убедительная демонстрация силы вызывает уважение, вслед за уважением идет признание интересов, а дальше вполне могут возникнуть и "мир, дружба, жвачка". Только в таком порядке — никак иначе.Самый радикальный пример такого перерождения ненависти в любовь изумленные наблюдатели видели в послевоенной Японии. Бесчеловечное уничтожение Хиросимы, Нагасаки, Токио привело, как ни парадоксально, не к партизанской войне, а к истерическому преклонению перед Америкой. Очень яркие воспоминания об этом феномене есть у Константина Симонова — он был в Японии сразу после войны.У России нет необходимости вести себя так же жестоко, как Америка. Нам было достаточно просто объявить о приостановке своего участия в СНВ. И вот, вопреки всей лжи официальных СМИ, широкие американские массы проникаются теплыми чувствами к президенту Путину. А телеканал Newsmax перепечатывает на своем сайте пост Дмитрия Медведева о приостановке российского участия в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Никакой критики в этой публикации нет — журналисты просто приводят слова экс-президента России о том, что "у нас есть право защищать себя всеми видами вооружений, в том числе и ядерным".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/putin-vzorval-informatsionnuyu-bombu-1044259333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/milliardy-byudzhetnoy-pomoschi-poobeschal-bayden-ukraine-1044233334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/v-politicheskuyu-borbu-v-amerike-vmeshalis-inoplanetyane-1044147696.html

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колумнисты, россия, сша, политика, в мире