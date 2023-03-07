Матерей бойцов, погибших в Отечественной войне Абхазии, и медсестер поздравили с 8 Марта
16:35 07.03.2023 (обновлено: 16:49 07.03.2023)
© Sputnik / Бадри Есиава В администрации Гудаутского района поздравили матерей погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии.
© Sputnik / Бадри Есиава
Руководители Гудаутского района поздравили матерей бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, и медсестер гудаутского медико-санитарного батальона с наступающим Международным женским днем.
О том, как в преддверии Международного женского дня поздравляли матерей, чьи сыновья погибли в ходе войны в Абхазии, и медсестер медико-санитарного батальона, что им пожелали и подарили, как виновницы торжества относятся к этому празднику, и каким было 8 марта во время войны, читайте в материале Бадри Есиава.
Вспоминая родных
По ежегодной традиции, за день до наступления Международного женского дня в администрации Гудаутского района поздравили представительниц прекрасной половины человечества, которые в годы войны потеряли своих сыновей, супругов, отцов, а также медсестер медико-санитарного батальона, спасавших жизни бойцов в тот трагический период для всей республики.
Всего в списке их было 36 человек, но прийти на праздничную церемонию смогли далеко не все.
В своем поздравительном обращении в адрес членов комитета родителей погибших бойцов в войне 1992-1993 годов глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поблагодарил матерей за то, что они воспитали патриотов своей родины и достойных людей.
"Мы преклоняемся перед вами и благодарим вас. Конечно, хочется сделать для вас больше, но не всегда позволяют наши возможности. Спасибо вам за все", - сказал Боджгуа.
© Sputnik / Бадри Есиава В администрации Гудаутского района поздравили матерей погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии.
В администрации Гудаутского района поздравили матерей погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии.
© Sputnik / Бадри Есиава
Председатель Гудаутского районного собрания Валерий Малия пожелал матерям здоровья, благополучия и светлого будущего всем кто для них дорог.
Руководитель комитета матерей погибших защитников Абхазии Эмма Ермолова выразила благодарность за внимание от властей. Виновницам торжества вручили букеты цветов и конверты с деньгами.
Мать погибшего в войне против Грузии Астамура Сангулия из села Лыхны Римма Хагуш рассказала, что ее сын был убит в возрасте 20 лет за несколько дней до победы. О нем не раз писали в книгах и журналистских статьях и это, уверена она, говорит о том, что страна помнит своих героев.
Любовь Бебия потеряла на войне двух самых родных для нее людей – сына Амирана и супруга Зураба Бебия. Ее дочери в то время было всего четыре года.
Амиран учился в Международной Тимирязевской академии. После гибели отца, он вернулся в Абхазию и тоже пошел на фронт. Он был убит при освобождении Цугуровки в составе батальона "Горец" в июне 1993 года. Между смертью отца и сына прошло семь месяцев.
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Девятнадцатилетний сын Эммы Агрба Алхас Агрба прошел все наступательные операции в ходе Отечественной войны, но увидеть День победы своими глазами ему так и не довелось. Он погиб 22 сентября 1993 года.
"У него покладистый характер. Честно говоря, большие надежды на него возлагали. Старший наш сын Ардащын тоже пошел на войну и был в составе группы Аки Ардзинба, но после гибели брата, его отозвало командование как единственного оставшегося сына в семье", - сказала Агрба.
Как и все матери, призналась она, не хотела отпускать своих детей на войну, но не стала их отговаривать, так как понимала, что надо защитить свою страну, да и сами сыновья ее не послушали бы.
У Наалы Пкин на войне с Грузией погиб отец Рудольф Пкин. Тогда она была еще совсем маленькой и отца почти не помнит, но многое о нем слышала от родственников, друзей и однополчан отца.
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"Когда позволяло здоровье моя бабушка сама посещала подобные церемонии, но ей 92 года и ей тяжело. Я уже несколько лет приезжаю сюда вместо нее. Папа и бабушка были очень близки. Потеря сына стала для нее большим ударом. В такие дни я испытываю смешанные чувства. Хочется думать, что наши отцы продолжают быть с нами", - поделилась Пкин.
Журналист газеты "Бзыбь" Марина Габрия была знакома с Рудольфом Пкин. По ее воспоминания, Рудольф довольно успешно занимался музыкой, был высоким и статным мужчиной. За его рост и походку друзья в шутку называли Рудольфа гусем.
По словам Наалы, сохранился даже подарок от его товарищей в виде белого пластмассового гуся. Рудольф Пкин погиб 5 октября 1992 года во время операции по освобождению Гагры.
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Побег в тапочках, леденцы и подснежники
Медсестры гудаутского медико-санитарного батальона также по сложившейся традиции были приглашены для поздравлений в районную администрацию. Баграт Боджгуа отметил, что они пережили такие же тягости войны, как и те, кто с оружием в руках отстаивал свою страну.
"Наша независимость была достигнута благодаря вам. Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а в будущем вас ждет только счастье. С наступающим вас 8 Марта", - сказал глава района и напомнил, что 7 марта в 17:00 в доме культуры пройдет праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Малия присоединился к поздравлениям и пожелал мирного неба над головой. Медсестрам также вручили букеты тюльпанов и конверты с деньгами.
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В беседе с журналистами медсестра медико-санитарного батальона Лиана Гулария призналась, что она сбежала из дома, чтобы попасть на войну и найти своего брата. Ей было всего 15 лет.
"Тогда мне жили в деревне. Я убежала из дома в домашних тапочках, перешла реку и вышла на дорогу. Поехала в Сухум искать своего брата Георгия. Он был десантником советской армии и имел награды от Министерства обороны СССР. Во время нашей войны его называли ниндзя. Погиб он уже после войны в результате несчастного случая", - поделилась Гулария.
Добравшись до Сухума, она направилась в военный госпиталь, где стала помогать бригаде скорой помощи. Ее не раз пытались уговорить вернуться домой, но сделать это взрослым так и не удалось.
"В итоге я попала в танковый батальон. Мы даже доехали до Гала. Помню, как передо мной взорвался танк, и человека разорвало на части. Я ведь ребенком была и поспешила его спасать, но помочь ему уже было невозможно. Такие эпизоды очень сильно на меня повлияли. Долго снились кошмары", - сказала она.
Недетские истории
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Гулария пришла на праздничную церемонию вместе с дочерью Софией, которая раскрыла небольшой секрет о том, что к 8 Марта готовит для мамы подарок, сделанный собственными руками. Что именно, школьница не стала уточнять.
Наала Чедия вступила в медико-санитарный батальон в июне 1993 года. Во время одного из наступлений ее группа попала под артиллерийский обстрел. Чедия была ранена осколком и получила несколько контузий.
Заместитель предстателя Ассоциации инвалидов города Гудаута Ирина Папба, медсестра гудаутского медико-санитарного батальона хорошо помнит "военное" 8 Марта. Она вместе с однополчанами была на позиции в верхней Эшере. Обстановка была напряженной и, конечно, было не до праздника, но мужчины все же сумели заставить улыбнуться девушек.
"Верхняя Эшера – это ведь холмистая местность и там росли подснежники. Парни сорвали их для нас эти цветы вместе с корнями, посадили их в консервные банки с землей и подарили нам", - поделилась она.
Подсластил праздник руководитель медико-санитарного батальона Батал Кобахия. Он в кульки набрал конфеты, положил туда по несколько мандарин, бинты или жгуты и вручил медсестрам.