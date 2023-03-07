https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/materey-boytsov-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-abkhazii-i-medsester-pozdravili-s-8-marta-1044491340.html

Матерей бойцов, погибших в Отечественной войне Абхазии, и медсестер поздравили с 8 Марта

Матерей бойцов, погибших в Отечественной войне Абхазии, и медсестер поздравили с 8 Марта

Руководители Гудаутского района поздравили матерей бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, и медсестер гудаутского медико-санитарного батальона... 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T16:35+0300

2023-03-07T16:35+0300

2023-03-07T16:49+0300

в абхазии

овна

гудаута

гудаутский район

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/07/1044490733_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_44be158927cddc8ce71496c3c23e77a6.jpg

О том, как в преддверии Международного женского дня поздравляли матерей, чьи сыновья погибли в ходе войны в Абхазии, и медсестер медико-санитарного батальона, что им пожелали и подарили, как виновницы торжества относятся к этому празднику, и каким было 8 марта во время войны, читайте в материале Бадри Есиава.Вспоминая родныхПо ежегодной традиции, за день до наступления Международного женского дня в администрации Гудаутского района поздравили представительниц прекрасной половины человечества, которые в годы войны потеряли своих сыновей, супругов, отцов, а также медсестер медико-санитарного батальона, спасавших жизни бойцов в тот трагический период для всей республики.Всего в списке их было 36 человек, но прийти на праздничную церемонию смогли далеко не все.В своем поздравительном обращении в адрес членов комитета родителей погибших бойцов в войне 1992-1993 годов глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поблагодарил матерей за то, что они воспитали патриотов своей родины и достойных людей."Мы преклоняемся перед вами и благодарим вас. Конечно, хочется сделать для вас больше, но не всегда позволяют наши возможности. Спасибо вам за все", - сказал Боджгуа.Председатель Гудаутского районного собрания Валерий Малия пожелал матерям здоровья, благополучия и светлого будущего всем кто для них дорог.Руководитель комитета матерей погибших защитников Абхазии Эмма Ермолова выразила благодарность за внимание от властей. Виновницам торжества вручили букеты цветов и конверты с деньгами.Любовь Бебия потеряла на войне двух самых родных для нее людей – сына Амирана и супруга Зураба Бебия. Ее дочери в то время было всего четыре года.Амиран учился в Международной Тимирязевской академии. После гибели отца, он вернулся в Абхазию и тоже пошел на фронт. Он был убит при освобождении Цугуровки в составе батальона "Горец" в июне 1993 года. Между смертью отца и сына прошло семь месяцев.Девятнадцатилетний сын Эммы Агрба Алхас Агрба прошел все наступательные операции в ходе Отечественной войны, но увидеть День победы своими глазами ему так и не довелось. Он погиб 22 сентября 1993 года.Как и все матери, призналась она, не хотела отпускать своих детей на войну, но не стала их отговаривать, так как понимала, что надо защитить свою страну, да и сами сыновья ее не послушали бы.У Наалы Пкин на войне с Грузией погиб отец Рудольф Пкин. Тогда она была еще совсем маленькой и отца почти не помнит, но многое о нем слышала от родственников, друзей и однополчан отца."Когда позволяло здоровье моя бабушка сама посещала подобные церемонии, но ей 92 года и ей тяжело. Я уже несколько лет приезжаю сюда вместо нее. Папа и бабушка были очень близки. Потеря сына стала для нее большим ударом. В такие дни я испытываю смешанные чувства. Хочется думать, что наши отцы продолжают быть с нами", - поделилась Пкин.Журналист газеты "Бзыбь" Марина Габрия была знакома с Рудольфом Пкин. По ее воспоминания, Рудольф довольно успешно занимался музыкой, был высоким и статным мужчиной. За его рост и походку друзья в шутку называли Рудольфа гусем.По словам Наалы, сохранился даже подарок от его товарищей в виде белого пластмассового гуся. Рудольф Пкин погиб 5 октября 1992 года во время операции по освобождению Гагры.Побег в тапочках, леденцы и подснежникиМедсестры гудаутского медико-санитарного батальона также по сложившейся традиции были приглашены для поздравлений в районную администрацию. Баграт Боджгуа отметил, что они пережили такие же тягости войны, как и те, кто с оружием в руках отстаивал свою страну.Замглавы администрации Гудаутского района Валерий Малия присоединился к поздравлениям и пожелал мирного неба над головой. Медсестрам также вручили букеты тюльпанов и конверты с деньгами.В беседе с журналистами медсестра медико-санитарного батальона Лиана Гулария призналась, что она сбежала из дома, чтобы попасть на войну и найти своего брата. Ей было всего 15 лет.Добравшись до Сухума, она направилась в военный госпиталь, где стала помогать бригаде скорой помощи. Ее не раз пытались уговорить вернуться домой, но сделать это взрослым так и не удалось."В итоге я попала в танковый батальон. Мы даже доехали до Гала. Помню, как передо мной взорвался танк, и человека разорвало на части. Я ведь ребенком была и поспешила его спасать, но помочь ему уже было невозможно. Такие эпизоды очень сильно на меня повлияли. Долго снились кошмары", - сказала она.Гулария пришла на праздничную церемонию вместе с дочерью Софией, которая раскрыла небольшой секрет о том, что к 8 Марта готовит для мамы подарок, сделанный собственными руками. Что именно, школьница не стала уточнять.Наала Чедия вступила в медико-санитарный батальон в июне 1993 года. Во время одного из наступлений ее группа попала под артиллерийский обстрел. Чедия была ранена осколком и получила несколько контузий.Заместитель предстателя Ассоциации инвалидов города Гудаута Ирина Папба, медсестра гудаутского медико-санитарного батальона хорошо помнит "военное" 8 Марта. Она вместе с однополчанами была на позиции в верхней Эшере. Обстановка была напряженной и, конечно, было не до праздника, но мужчины все же сумели заставить улыбнуться девушек."Верхняя Эшера – это ведь холмистая местность и там росли подснежники. Парни сорвали их для нас эти цветы вместе с корнями, посадили их в консервные банки с землей и подарили нам", - поделилась она.Подсластил праздник руководитель медико-санитарного батальона Батал Кобахия. Он в кульки набрал конфеты, положил туда по несколько мандарин, бинты или жгуты и вручил медсестрам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/vzyataya-i-neuderzhannaya-vysota-vospominaniya-komandira-ob-operatsii-v-tsugurovke-1042036968.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/devchonka-v-forme-kak-sozdavalsya-abkhazskiy-frontovoy-khit-1041763033.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/neponyatno-kak-my-vyzhili-istoriya-uchastnika-operatsii-po-osvobozhdeniyu-gagry-1041852064.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/samyy-strashnyy-den-30-let-latskoy-tragedii-1043110162.html

гудаута

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

овна, гудаута, гудаутский район, абхазия