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Ненависть пораженцев: о пользе кинопросмотров в долгие дождливые дни

Ненависть пораженцев: о пользе кинопросмотров в долгие дождливые дни

Лютая ненависть европейцев к нынешней России, которая олицетворяет для них СССР, продиктована желанием уничтожить страну, которая в отличие от них не пала на... 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T19:20+0300

2023-03-11T19:20+0300

2023-03-11T19:20+0300

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Алесей Ломия, SputnikЗачастившие и бесконечные дожди заставили меня искать, как убить свободное время. Пришлось листать известную интернет-платформу в поисках какого-нибудь достойного кино. К великому сожалению, после 1992-1993 годов на первом месте по предпочтениям у меня фильмы военной тематики. Видимо, какой-то нехороший сдвиг в мировосприятии произошел, раз мне интересно смотреть, как люди изощренно убивают себе подобных. Знаю, что это нехорошо, даже бороться пытаюсь, разбавляя просматриваемый репертуар простыми жизненными драмами, иногда комедиями. Но пока, увы, тщетно.Краткое содержаниеВ итоге набрел на норвежскую "киношку" с броским названием, опять же милитаристской направленности. Почитал вводную и понял, что ближайшие час-полтора опять буду "воевать". Не буду раскрывать название, чтобы вы случаем не попались на мою рекламу, или скорее - антирекламу, и не потеряли драгоценное время. Лучше почитайте книжку, прогуляйтесь, точно больше пользы будет. Силы неравные, итог закономерен. Город в оккупации. И тут через некоторое время при поддержке подпольщиков и союзников в лице англичан и французов, норвежцы идут в атаку и отбивают город. Пафосные речи командиров, поднятие флага, исполнение гимна со слезами на глазах. Но не тут то было. Союзники сбежали и предали. Через пару недель город возвращается под власть оккупантов. Можно было бы забыть эту историю и не вспоминать, спросите меня. Но автор сценария вставил в конце текст, который меня, мягко говоря, рассмешил. Оказывается, это была единственная битва, которую дали норвежцы и "героически" нанесли первое поражение Гитлеру в истории Второй мировой войны. Ну, а что после этого норвежская армия пала, и страна легла под фашистский режим, практически не сопротивляясь, это не суть.Продолжение следуетК чему все это пишу. Неожиданно меня осенило – вот откуда такая лютая ненависть европейцев к нынешней России, которая олицетворяет для них СССР. Вот почему они наперегонки, в том числе в ущерб собственным интересам, накачивают оружием, танками, самолетами, снарядами Украину, чтобы чужими руками, за счет украинских солдат постараться уничтожить эту страну, которая в отличие от них не пала на колени, выстояла под натиском Вермахта и нанесла нацистам сокрушающий удар. Просто для сравнения. Дания продержалась 6 часов, Бельгия – 18 дней, Польша – 27 дней, Франция – 43 дня. А вот дом Павлова – 58 дней. И это при том, что на момент битвы за Сталинград под знаменами Вермахта были почти все европейцы, и вся их промышленность работала в три смены на Гитлера. Потомкам этих бесславных "воинов" на генетическом уровне стыдно за свою историю. Им хочется забыть, вычеркнуть из летописи те события. Поэтому они так рьяно уничтожают памятники советским войнам-освободителям. Любая деталь, хроника тех событий – это напоминание о позоре и бесчестии их дедов и прадедов. Поэтому они готовы опустошить свои бюджеты, выкорчевать военные арсеналы, уйти в дискомфорт, лишь бы ослабить и уничтожить Россию. Ради такой "высокой" цели они готовы "отменить" Чайковского и Прокофьева, сжечь книги Достоевского и Толстого, забыть про Гагарина и Терешкову. Чтобы потом переписать историю. Жаль, что им удалось для этих целей внести раздор между практически единокровными народами – русскими и украинцами. Но больше чем уверен, что итог будет такой же, как семьдесят с лишним лет назад. Правда восторжествует, и мир будет правильным.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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