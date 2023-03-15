https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/rozhdaemost-i-meditsina-voprosy-demografii-obsudili-v-sukhume-1044651860.html

Рождаемость и медицина: вопросы демографии обсудили в Сухуме

Рождаемость и медицина: вопросы демографии обсудили в Сухуме

Круглый стол, посвященный демографическим проблемам прошел в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T19:19+0300

2023-03-15T19:19+0300

2023-03-15T19:19+0300

в абхазии

медицина

демография

абхазия

дети

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О том, как по мнению участников встречи нужно решить демографический вопрос, что для этого необходимо, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОдной из главных проблем абхазского государства, после военной угрозы со стороны Грузии, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба назвал демографическую. По его мнению, из-за неблагоприятных тенденций демографической динамики за послевоенное время страна вступила в фазу острейшего демографического кризиса. А после пандемии COVID-19 впервые смертность и вовсе превысила рождаемость, отметил ученый.По словам сотрудницы Центра стратегических исследовании Астанды Хашба, цифры говорят о значительном спаде рождаемости, в особенности среди городского населения. В республике наблюдается неблагоприятная возрастная динамика, и доля лиц моложе трудоспособного возраста становится все меньше. К примеру, в 2022 году количество людей моложе трудоспособного возраста составляет 17,2%, трудоспособного - 59,2%, старше трудоспособного - 23,4%.Директор ЦСИ Вячеслав Чирикба выделил несколько угроз, которые негативно влияют на динамику народонаселения страны. Это слабый уровень медицинских услуг из-за чего приходится вывозить тяжелобольных в Россию или Грузию, высокая смертность, миграционные процессы, низкие доходы, безработица, алкоголизм и наркомания.Врачи заинтересованыОб уровне медицинских услуг на территории Абхазии рассказала заведующая Сухумским роддомом Белла Пилия. По ее словам, работники медицинских учреждений больше всех заинтересованы в том, чтобы люди получали медпомощь на территории Абхазии.Она отметила, что по линии акушерства и гинекологии в Сухумском роддоме есть возможность оказать всю необходимую помощь.По словам заведующей роддомом, в абхазском обществе принято в унизительной манере говорить о том, что врачи за свои услуги берут деньги, однако нет таких пациентов, которым отказали в помощи.“Но вы знаете, я все время хочу сказать: “покажите мне людей, которым отказали в помощи, у которых не приняли роды или которых не выписали”. Тяжелейший труд у нас и днем и ночью. Вы же знаете, какая колоссальная ответственность”, - сказала Пилия.Запрет преткновенияБурную дискуссию вызвал вопрос о прерывании беременности. В Абхазии еще в 2016 году приняли закон, запрещающий аборты.Инициаторы закона отмечали, что после принятия в Абхазии последует бэби-бум. Однако в реальности ситуация не изменилась. Сотрудница ЦСИ Нателла Акаба отметила, что в закон необходимо внести поправки по медицинским и социальным показаниям. Однако заведующая роддомом Белла Пилия ей возразила.Вместо того, чтобы снова разрешать аборты, Белла Пилия предложила разрешить в Абхазии беременность вне брака.“Все дети, которые рождаются у чеченских женщин, они все считаются чеченцами. Почему мы не можем? Нам надо спасаться, надо общество к этому подвести. Когда девушка до 40 лет сидит и хочет ребенка, хочет сделать ЭКО, но боится осуждения. Давайте об этом говорить”, - добавила она.Для улучшения демографии на круглом столе предложили выработать концепцию демографической политики Абхазии, разработать конкретные меры по существенному улучшению демографической ситуации, осуществить грамотную пропаганду многодетных семей в прессе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/takie-obstoyatelstva-shakryl-i-elerdzhiya-o-problemakh-demografii-v-abkhazii--1036220271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/rozhdaemost-v-abkhazii-v-2022-godu-1043307330.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/diskriminatsionnaya-mera-shest-let-bez-abortov-v-abkhazii-1037503409.html

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