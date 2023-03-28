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Кабмин утвердил исполнение государственного и республиканского бюджета за 2022 год

Кабмин утвердил исполнение государственного и республиканского бюджета за 2022 год

Доходная часть республиканского бюджета за 2022 год составила 10 миллиардов 654 миллиона рублей, расходная часть – 10 миллиардов 438 миллионов рублей. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T14:33+0300

2023-03-28T14:33+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр финансов Абхазии Владимир Делба отчитался об исполнении государственного и республиканского бюджетов за 2022 год на заседании Кабинета министров во вторник, 28 марта.В 2022 году в государственный бюджет поступили средства на 1,2 миллиарда больше, чем прогнозировалось, отметил Делба. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по его словам, объем доходов был превышен на 2,2 миллиарда рублей."Такие показатели обусловлены тем, что само исполнение государственного бюджета происходило в экономических условиях, оказывающих благоприятное влияние на поступление собственных доходов и постоянной работой по мобилизации доходов в бюджетную систему", – сказал он.Уровень профицита республиканского бюджета, по данным Делба, в 2022 году достиг 215,9 миллиона рублей. Доход республиканского бюджета составил 10 миллиардов 600 миллионов рублей, что на 889 миллионов больше прогнозируемых доходов. Собственные доходы – 4,9 миллиарда рублей. Главные источники собственных доходов государства - Министерство по налогам и сборам, на которое приходится 53,4% общей суммы, ГТК – 37,7% и МВД – 1,7%.Делба отметил, что в 2022 году расходы государственного бюджета составили 10,4 миллиарда или 94,9%, рост по сравнению с 2021 годом – 1 миллиард 400 миллионов рублей. Рост расходов, по словам главы Минфина, обусловлен необходимостью оплаты приобретенных товаров для государственных нужд.В 2022 году в Абхазии было реализовано 12 целевых программ и девять программ на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей.На сферу здравоохранения был потрачен 1 миллиард рублей. Из них на оплату обучения 64 студентов – 12 миллионов рублей, 368 человек получили адресную поддержку на оплату лечения на 102,6 миллиона рублей. На 108 миллионов рублей были приобретены медикаменты, лекарства, инструменты.На сферу образования из бюджета было выделено 488,5 миллиона рублей, на культуру - 318,5 миллиона рублей. По словам министра финансов, в 2022 году было проведено 52 мероприятия. Театры показали 56 спектаклей, всего дано 325 показов, их посетили 28 тысяч граждан.На физическую культуру, спорт и молодежную политику в 2022 году было потрачено 70,8 миллиона рублей, проведено 125 мероприятий.На социальную политику – 238,5 миллиона рублей. Выплаты 13 категориям получателей социальных пособий составили 198,5 миллионов рублей. 40 миллионов рублей были направлены на финансирование программы "Жилище 2020-2022".На сферу сельского хозяйства государство в 2022 году выделило 99,8 миллиона рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства – 50 миллионов рублей, на которые было реализовано 47 проектов.Также из средств государственного бюджета на поддержку энергетической отрасли в 2022 году было направлено 175 миллионов рублей. На поддержку предприятия "Абхазавтодор" – 20 миллионов рублей, на ремонтно-восстановительные работы – 138 миллионов рублей, на национальную оборону – 564,8 миллиона, на безопасность и правоохранительную деятельность – 1 миллиард 800 миллионов рублей, расходы на СМИ составили – 78 миллионов рублей.Расходы из средств резервных фондов президента и Кабинета министров в 2022 году составили 608,8 миллиона рублей. Материальная помощь гражданам, пострадавшим от последствий стихий составила 166,5 миллиона рублей, эту помощь получили 1243 человека. 128,7 миллиона рублей было выделено на ремонтные работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, составила 223 миллиона рублей, на поддержку районов республики было выделено 159 миллионов рублей.За счет средств республиканского бюджета была оказана поддержка бюджетам районов и Сухуму, государственным внебюджетным фондам – 1 миллиард 600 миллионов рублей. В основном, по словам Делба, средства были направлены на повышение заработных плат бюджетникам – 1 миллиард 200 миллионов рублей.В 2022 году были профинансированы расходы на издание книг и учебников на сумму 29,3 миллиона рублей. Всего издано 49 книг и учебников тиражом 48 тысяч экземпляров.В 2022 году финансовая помощь России в Абхазии, по данным Минфина, составила 5,7 миллиарда рублей – 100% от предусматриваемых показателей. Делба отметил, что Инвестиционная программа была реализована в объеме 1 миллиард 700 миллионов рублей. В этой сфере проводилось 24 мероприятия.Владимир Делба подчеркнул, что итоги исполнения республиканского и государственного бюджета за 2022 год – этот тот пример, когда видна общая консолидация доходов в республике и их эффективное использование, направленное на достижение результатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/kabmin-abkhazii-utverdil-otchety-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2022-god-1044884539.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html

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