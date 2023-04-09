https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/bolee-sta-shkolnikov-iz-abkhazskikh-sel-proshli-dispanserizatsiyu-1045169574.html

Более ста школьников из абхазских сел прошли диспансеризацию

Более ста школьников из абхазских сел прошли диспансеризацию

Проект диспансеризации школьников Абхазии реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения. 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T09:00+0300

2023-04-09T09:00+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В течение месяца диспансеризацию прошли 150 школьников из абхазских сел Бедиа Ду и Аацы. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала руководитель отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольда Хагба."Врач-офтальмолог отмечает, что причина - мобильные телефоны и другие гаджеты. Многим предписано носить очки. Родители были уведомлены", - сказала Хагба.Из 150 осмотренных у двоих были проблемы с щитовидной железой, при которых нужно срочное оперативное вмешательство. У двоих подростков 14-15 лет выявили урологические проблемы. Кроме того, у многих школьников врачи обнаружили невралгические и стоматологические проблемы. Родителям было рекомендовано обратить на это внимание и начать лечение.В основном школьники, учителя и родители положительно отнеслись к диспансеризации. Но в каждом селе, как отметила Хагба, есть 10-15 детей, которые из-за нежелания родителей не приходят на осмотры.Проект диспансеризации школьников Абхазии реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения. Организаторы намерены охватить отдаленные от городов села, так как сельским жителям сложно добираться до районных больниц."А из-за сложного финансового положения наших граждан в селах и отсутствия транспорта, есть такие дети, которые никогда не были на осмотре у врача", - добавила Изольда Хагба.По плану, в течение 2023 года в рамках диспансеризации собираются осмотреть порядка 1000 школьников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/dispanserizatsiya-shkolnikov-nachalas-v-abkhazii-1044571334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/glavnyy-sanvrach-rasskazala-o-situatsii-so-skarlatinoy-v-abkhazii-1045162522.html

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