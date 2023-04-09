https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/rozhdenie-istiny-abkhazskaya-molodezh-ustroila-debaty-v-moskve-1045176389.html

Рождение истины: абхазская молодежь устроила дебаты в Москве

Рождение истины: абхазская молодежь устроила дебаты в Москве

Логика построения речи, структурированность выступления, доказательность приводимых доводов, культура речи и общения – по этим и подобным критериям оценивались... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T14:42+0300

2023-04-09T14:42+0300

2023-04-09T14:42+0300

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Интеллектуальный турнир публичных споров "Дебат-клуб" был проведен в Москве Абхазским землячеством МГИМО совместно с Землячеством Дипломатической академии и Московской абхазской диаспорой в субботу 8 апреля.Анжелика Бения, SputnikС самого первого диспута игра набрала высокий темп. Актуальные темы и активное обсуждения привели к тому, что споры в клубе продлились четыре часа.За это время студенты обсудили темы ограничения экономического развития для сохранения окружающей среды, идеологию феминизма, свободную продажу и ношение оружия, и многое другое.Высокие целиОсновной задачей турнира было привлечение внимания молодежи к мероприятиям интеллектуальной направленности и развитие культуры ведения дискуссии на общественно-политические, экономические, финансовые и международно-правовые темы, отметил член жюри, исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия."Молодежь – фундамент развития общества, от него зависит будущее нашей страны. Поэтому мы уделяем большое внимание работе с ней, особенно со студентами престижных московских вузов. Диаспора всегда поддерживает подобные проекты, это одна из основных задач нашей деятельности. Цели проекта – интеллектуальное общение, выявление талантов и развитие личностных качеств. У нас есть опыт проведения подобных встреч – игры "Что? Где? Когда?" в Москве уже проводились много раз. Подобные проекты живут и будут жить в нашей диаспоре", – сказал Барганджия.Самые-самыеВ "Дебат-клубе" играли шесть команд по пять человек. Судейская коллегия определяла результат игры команд по сумме баллов, набранных их спикерами. Представители Высшей школы экономики завоевали первое место, на втором оказалась команда из Дипломатической академии МИД России, третье место заняли студенты МГИМО.У каждого из участников была возможность побороться за звание лучшего спикера, проявив себя в индивидуальных играх. Судьями были отмечены самые яркие игроки: Самым красноречивым спикером была названа Сабина Адлейба, самым убедительным был Даниил Чагава, самым эрудированным спикером оказалась Кристина Хаджимба, а самым остроумным - Даниель Джопуа. Была и номинация "приз зрительских симпатий", она досталась Осману Зекир-оглы."Самый красноречивый спикер" Сабина Адлейба из команды-победителя отметила, что была приятно удивлена качественными темами, злободневными вопросами, которые часто поднимаются при общении в кругу друзей."По большей части, моя позиция совпадала с предложенной — и это невероятно приятно, когда ты можешь говорить от сердца и защищать то, во что веришь. Было бы круто, если бы появился и такой раунд, например, дополнительный, где участники смогли бы выбрать свою позицию и поделиться на команды именно таким образом — кто за, кто против, один спикер от каждой стороны. С пылом, хоть и максимально корректно, мы вели дискуссии. Мне крайне понравился раунд, где каждый получил свою тему, чтобы высказаться. Это, на мой взгляд, было честно: показать, насколько сильна вся команда, и каждый игрок по отдельности, причем без подготовки. Было нервно. Мысли путались, но это отличная школа, в которой учишься быстро думать и сразу выдавать мысли, так сказать, "в эфир". Нам всем она очень полезна и нужна для будущих начинаний", – сказала Адлейба.Опыт публичных выступлений никому не навредит, считает "самый остроумный" Даниель Джопуа. Его команда, которая дошла до финала, была собрана из активистов абхазского землячества МГИМО."Нарекли себя "Cogito, Ergo Sum" ("Я мыслю, следовательно, я существую" от лат.), отдавая дань великому французскому философу Рене Декарту. Несмотря на то, что лидерами мы не стали, опыт будет полезен в профессиональной деятельности. На игре царил соревновательный дух, было видно, что никто никому поблажек делать не собирается. Все старались проявить чудеса красноречия и доставали из закромов самых редких представителей своего словаря. Мы в полуфинале сошлись в неистовой битве с Высшей школой экономики. Несмотря на опыт и убедительные аргументы, к сожалению, мы не смогли обрести благосклонность судей. Итог – третье место и куча неудовлетворенных амбиций. Однако, признаем, оппонент проявил себя более готовым и эрудированным. Пререкаться с ним в диспуте было нам в удовольствие", – сказал Джопуа.Любая интеллектуальная игра направлена на развитие личности, отметил "самый убедительный" участник турнира Даниил Чагава. Он также добавил, что "Дебат-клуб" должен быть особенно интересен и важен для потенциальных представителей государственных органов и публичных лиц в самом начале карьеры."Ни для кого не будет лишним стать частью подобных интеллектуальных встреч, чтобы подготовиться к напряженным моментам ораторской и интеллектуальной борьбы людей разных взглядов. Было очень интересно слышать кардинально разные мнения по поводу различных спорных тем. Приходилось много импровизировать, находить слабые стороны утверждений оппонентов и высказывать в противовес весомые аргументы", – добавил Чагава.Он добавил, что участники благодарят организаторов за возможность развить навыки коммуникации, узнать много нового и познакомиться с превосходными дебатерами из других вузов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/it-i-aviatsiya-kakie-professii-predlagayut-rossiyskie-vuzy-abiturientam-abkhazii-1043800425.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/studenty-agu-razrabotali-maloizvestnye-turisticheskie-marshruty-abkhazii-1043260361.html

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