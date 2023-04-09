https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/sputnik-nedeli-vandalizm-na-lykhnashte-zhenevskie-peregovory-i-den-rozhdeniya-prezidenta-1045183704.html

Sputnik недели: вандализм на Лыхнаште, Женевские переговоры и день рождения президента

Sputnik недели: вандализм на Лыхнаште, Женевские переговоры и день рождения президента

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 апреля. 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T20:59+0300

2023-04-09T20:59+0300

2023-04-09T20:59+0300

в абхазии

абхазия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045161826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b8bacb58a40792041b26f32d2640ce2.jpg

За эту неделю произошло многое: неизвестный нанес серьезный ущерб многовековой липе в селе Лыхны, в Гагре случилось убийство, а жители Цхинвала узнали чуть больше об абхазской культуре. Об этом и многом читайте в нашем материале. SputnikПокушение на святынюНа уходящей неделе произошло событие, которое встревожило всю республику - кто-то попытался спилить липу, растущую на исторической поляне в селе Лыхны. Инцидент произошел вечером 5 апреля, повреждения на дереве обнаружили днем позже.Весть о случившемся молниеносно разнеслась по всем социальным сетям. Сотни людей приехали в село, в том числе президент Аслан Бжания, премьер-министр Алксандр Анкваб, руководство района, представители СГБ и МВД.С утра пятницы, 7 апреля люди вновь стали собираться у липы. На место приехали не только гудаутцы, но и жители других городов и районов страны.Конкретных предположений о том, кто поднял руку на святыню, расположенную всего в нескольких десятках метрах от лыхнынского храма VIII-Х веков и развалин резиденций абхазских князей, ни от кого не прозвучало. Правоохранительные органы намерены завести уголовные дело, и им еще предстоит это выяснить. Подозреваемых у них пока нет.Глубина "ран" достигает от 15 до 20 сантиметров. Пока в ствол липы вбили железные скобы, чтобы она не свалилась. Культура Абхазии в Южной ОсетииДни культуры Абхазии проходили в Южной Осетии 5 и 6 апреля. Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского молодежного театра, артисты эстрады, Госансамбль песни и танца. Возглавил делегацию министр культуры республики Даур Кове.Торжественное открытие Дней культуры Абхазии в Южной Осетии прошло в Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова, абхазские артисты показали спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал.Также состоялся концерт Государственного ансамбля песни и танца и звезд абхазской эстрады.Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета. Кроме того, на пресс-конференции в Sputnik Южная Осетия Кове сообщил, что приезда югоосетинских артистов в Абхазию ждать недолго - они приедут с ответным визитом уже этим летом.День рождения президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отметил свой 60-летний юбилей. С важной датой главу государства поздравляли как абхазские, так и иностранные политики. В их числе были Владимир Путин, Алан Гаглоев, российский посол в Абхазии Михаил Шургалин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посол Абхазии в России Алхас Квициниа, и многие другие. Церемония в Кремле5 апреля Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа принял участие в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину в Кремле.Помимо Квициниа, в церемонии принимали участие 16 вновь прибывших послов – из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Ирака, Камбоджи и Гвинеи.На церемонии президент выступил с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также охарактеризовал отношения России с государствами, чьи послы вручали ему верительные грамоты."Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии," – сказал он.Алхас Квициниа предстал в дипломатической форме, разработанной МИД Абхазии. Она была создана совместно с историками, дизайнерами, художниками, специалистами по геральдике. Темно-синий китель украшен серебряным шитьем с традиционными абхазскими элементами, указывающим на ранг диппредставителя.Масштабные ученияВ Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения. Органы военного управления и войска прошли проверку на боевую готовность на полигонах и незнакомых участках местности.Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень слаженности при решении внезапно возникающих задач.Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными силами и средствами, организации взаимодействия всех видов войск ВС.На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии.Ограничения на переход границыВведено ограничение на выезд жителей Абхазии на территорию Грузии, сказал в интервью Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.Ограничения также не касаются людей, работающих на гидроэлектростанции ИнгурГЭС. Конкретные сроки ограничений не определены, решение о снятии будет зависеть от общественно-политической ситуации в Грузии, подчеркнул Латипов.Продолжение Женевских переговоровДелегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Сообщается, что грузинская сторона в очередной раз отказалась обсуждать ключевой вопрос повестки дня – требование Абхазии о подписании юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы.Помимо этого, участники, в числе которых, помимо представителей Абхазии и Грузии, были делегации из Южной Осетии, России, США и сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ, обсудили безопасность в регионе.Так, почти все участники, в том числе абхазская сторона, подтвердили необходимость возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Некоторые предложения Абхазии не получили поддержки со стороны Грузии.На встрече обсудили внутриполитические события внутри Грузии, которые, как считают некоторые участники дискуссий, могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также проблему использования абхазских паспортов в качестве документов для передвижения по всему миру.Умер археолог Игорь Цвинария4 апреля на 85 году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария.Игорь Цвинария - выпускник Кутолской школы. Окончил биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького.С 1968 года был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. Был завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (Новый Афон - прим.), комплексов мегалитических сооружений в селах Хуап и Отхара.Цвинария также вел раскопки открытого им многослойного памятника - поселения Апсар в Новом Афоне. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в кромлехе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до н.э.Убийство в ГагреВечером 5 апреля в Гагре произошло убийство. В голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб, проживавшего в Гагре, выстрелили, когда он выходил из подъезда дома в районе Холодной речки.Инцидент произошел примерно в 21:00. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/kultura-abkhazii-v-yuzhnoy-osetii-pesni-i-tantsy--1045131436.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/irakliy-tuzhba-rasskazal-vernutsya-li-zhenevskie-diskussii-v-prezhniy-ritm-1045085589.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/muzhchina-byl-ubit-v-gagre-1045079554.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, новости