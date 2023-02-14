https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/natsionalizirovat-ili-liberalizovat-chto-delat-s-energosistemoy-abkhazii-1044132533.html

Национализировать или либерализовать: что делать с энергосистемой Абхазии

Национализировать или либерализовать: что делать с энергосистемой Абхазии

Закрытое обсуждение проблем энергетики и путей ее вывода из кризиса прошло в Общественной палате Абхазии 14 февраля. По итогам встречи участники, среди которых... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T18:31+0300

2023-02-14T18:31+0300

2023-02-14T21:31+0300

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новости

энергетическая отрасль абхазии

общественная палата абхазии

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О том, как вывести энергетику из кризиса и есть ли у абхазской энергосистемы будущее, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОсновные проблемы энергоотрасли Абхазии - нехватка генерации и ветхая инфраструктура, заявил представитель “Черноморэнерго” Алхас Чанба. И эти проблемы носят накопительный характер.Путей выхода из ситуации несколько. Но самый быстрый эффект, по словам Чанба, даст установка приборов учета по всей республике.Но одними счетчиками все проблемы энергосистемы не решить. Без государственной помощи вывести отрасль на нужный уровень собственными силами "Черноморэнерго" не сможет.По мнению депутата VI созыва Народного Собрания Алхаса Джинджолия, ключевая мысль, которая прозвучала на встрече - важность сохранения государственного контроля в сфере энергетики."Либеральная политика в сфере энергетики привела к кратному повышению тарифов. И дело не только в кризисе на Украине. Процесс и до этого шел. Мы хотим добровольно засунуть голову в эту петлю? Если мы хотим дать энергию в завтрашний день, мы должны сегодня сохранить государственный контроль. Наших сил для решения многих проблем хватает. Силы есть, но вот с желанием проблемы", - считает Джинджолия.Национальный проектПо мнению экс-руководителя “Черноморэнерго” Аслана Басария, самый главный вопрос - идеологический. Нужно понять, что делать с энергетикой - национализировать или либерализовать. По его словам, социально-ориентированное государство ответственно подходит к решению таких важных задач, и сохраняет за собой контроль над важными объектами инфраструктуры.“Энергоотрасль должна оставаться в лоне государственного имущества. Что касается технических мероприятий, то здесь не нужно изобретать велосипед. Существуют программы, которые давно расписаны, существует схема развития Абхазии до 2026 года. Это всеобъемлющий документ, который дает информацию о технических и технологических решениях, и, в том числе, о финансовой составляющей, о том, сколько потребуется денег для того, чтобы реализовывать эти мероприятия”, - считает Басария.Не менее важный вопрос - откуда взять деньги на эти задачи. И здесь, по мнению Аслана Басария, есть решение. В первую очередь, необходимо возвести отрасль в ранг национального проекта, а затем распределять деньги по принципу приоритетности. Энергетика в Абхазии, как отметил он, дотирует все остальные сферы жизнедеятельности, и если не будет электричества, то ничего не будет.“Ни для кого не секрет, что если подойти к поиску денежных средств через призму приоритизации, то в том же бюджете Республики Абхазия есть определенные подвижки. Сейчас порядка 200 миллионов рублей бюджетируется (в отрасль – прим.). Можно эту сумму увеличивать в разы, и совершенно спокойно своими силами реализовать эти мероприятия. Кто сказал , что эти деньги нужны в рамках одного года? Приведение в порядок энергосистемы - долгосрочный процесс. Соответственно, при правильных технических подходах, при правильном финансировании, эти суммы могут быть достаточно адекватными. От 400 миллионов до 1 миллиарда в год, бесспорно, дадут эффект уже через 2-3 года”, - подчеркнул Басария.При этом, по его словам, если даже либерализовать отрасль, инвестор не сможет сразу же обеспечить надежное энергоснабжение. Ему также понадобится 2-4 года на восстановление инфраструктуры. Но при этом после передачи отрасли в частные руки, тарифы уже будет устанавливать собственник.“В этом отношении у нас есть печальные примеры, как тарифы на топливо. То есть, получается, что государство только номинально контролирует цены в определенных сферах. Поэтому, чтобы население не переплачивало кому-то в карман, нам нужно оставлять энергосистему в лоне государства. Более того, считаю, что тарифы, к которым мы стремимся к 2026 году по принятому постановлению, завышены”, - сказал Басария.В конце января 2023 года правительство Абхазии заявило о том, что ведет переговоры с Россией о предоставлении инфраструктурного кредита в 1,5 миллиарда рублей. Алхас Джинджолия и Аслан Басария усомнились в целесообразности заема денег.“Для чего берется кредит, насколько эффективно этот кредит будет потрачен, кто будет возвращать кредит, кто возьмет на себя обязательства по реализации тех или иных мероприятий? Здесь комплекс вопросов. Если наше правительство сможет на них ответить и показать совершенно прозрачную четкую программу, на что уйдут эти деньги, на какой объем энергии будет снижаться потребление, какие вопросы надежности будут решены и кто будет отвечать за этот процесс, то возможно на каком-то этапе мы должны прийти к схеме кредитования. Правительство сегодня меня не убедило в эффективности кредита”, - добавил Басария.Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины - нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.В сентябре 2020 года в республике легализовали добычу криптовалюты, что резко повысило нагрузки на электросети. Если в 2020 году потреблялось около 2 миллиардов кВт⋅ч, то в 2022 году потребление выросло до 3 миллиардов кВт⋅ч.В октябре 2020 года правительство попыталось контролировать нелегальный майнинг, был введен запрет на добычу криптовалюты. Энергетики вместе с правоохранителями начали отключать криптофермы, однако все это ожидаемого эффекта не дало.Из-за дефицита электроэнергии в республике стали вводить график отключений. А также в осенне-зимний период Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России. 6 февраля 2022 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.

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