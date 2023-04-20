https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/defender-23-podgotovka-nato-k-nastupleniyu-vsu-i-goryachemu-konfliktu-s-rossiey-1045365127.html

Defender-23: подготовка НАТО к наступлению ВСУ и горячему конфликту с Россией

Defender-23: подготовка НАТО к наступлению ВСУ и горячему конфликту с Россией

Масштабные маневры Defender-23 Армии США в Европе с привлечением практически всех стран-союзников НАТО неслучайно совпадают с "назначенным" американцами на 30... 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T08:55+0300

2023-04-20T08:55+0300

2023-04-20T10:33+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВ случае провала наступательных действий украинских войск, стратегическое развертывание войск США и НАТО с высокой вероятностью может быть трансформировано в оперативную поддержку киевского режима, и прямой военный конфликт альянса с Россией.На территории десяти стран Европы 22 апреля начнутся масштабные двухмесячные военные маневры Defender-23 Армии США с участием 9000 американских солдат и привлечением 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников. Пентагон уже отправил на европейский ТВД более 7000 единиц техники. В ходе учений Defender-23 будет задействовано 13 тысяч единиц боевой техники из предварительно размещенных в Европе запасов американской армии. Значительно привлечение военно-воздушных сил альянса – 230 самолетов из 24 стран.В таких случаях мудрые китайцы говорят: "Не верь тигру, нюхающему цветы, он готовится к прыжку". Совпадение по времени Defender-23 и весеннего "контрнаступления" ВСУ выглядит подозрительно. А тут еще в Конгресс США внесли проект резолюции о раскрытии количества американских солдат, действующих на Украине.Параллельно США и НАТО продолжают поставки вооружений киевскому режиму. Очередное заседание контактной группы по обороне Украине (представители 50 "стран-доноров") состоится 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии – под руководством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Основная тема для дискуссий – увеличение поставок ВСУ боеприпасов, бронетехники, средств ПВО и ударной авиации, преимущественно МиГ-29. Киев настойчиво просит натовские истребители, однако поставку F-16 Вашингтон по-прежнему не рассматривает. Или придерживает на "черный день" украинской армии, который уже близок.Экстремальная тактикаСерьезные западные аналитики считают решающими первые 24 часа предстоящего "контрнаступления". На большее продвижение "Drang nach Osten" пороха ВСУ не хватит. В Пентагоне опасаются, что без хорошей ПВО "контрнаступление" ВСУ может провалиться, а хорошей-то и у НАТО нет. К примеру, мифологизированные американские ЗРК Patriot за 40 лет эксплуатации (в разных странах) не сбили ни одного самолета противника. Тем более неочевидно могущество более современных (экспериментальных) зенитных ракетных комплексов IRIS-T и NASAMS. Россия надежно контролирует воздушное пространство над украинским ТВД, имеет значительное превосходство в бронетехнике и огневой мощи. При этом западные "информированные источники" нелогично сообщают о подготовке США и НАТО к "экстремальной тактике" Российской армии из-за "контрнаступления" ВСУ. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит".За минувшие 78 лет американцы и их союзники инициировали более 200 военных конфликтов, и разбомбили половину планеты – 120 стран. Коллективный Запад своими действиями разжег военный конфликт на Украине, настойчиво содействует эскалации, поставками оружия заставляет киевский режим вести "войну до последнего украинца", создает риски выхода СВО за пределы украинского ТВД. Американский конгресс 17 апреля принял грозную резолюцию об ответственности РФ за сбитый в марте у берегов Крыма беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США. И после этого Запад пытается обвинить Москву в применении "любых инструментов" (очевидно, речь идет о тактическом ядерном оружии).Заносчивым и ограниченным лидерам США и других стран НАТО (где проживают 12 процентов населения планеты) пора осознать: суверенная и могущественная Россия самостоятельно определяет ход истории, границы национальной безопасности, технологический уровень и объемы оборонной промышленности, операционную активность войск, спектр применяемых вооружений, время, место и зону поражения противника. В противном случае – после весомых российских аргументов и "зубов дракона" на украинском ТВД – возвращение в реальность многополярного мира может оказаться для Запада чрезвычайно болезненным.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня в Вашингтоне заявил, что конфликт на Украине продолжится и в следующем году, надо быть реалистами, и не ждать "одного волшебного момента, когда Россия рухнет". Действительно, события многовековой истории (а также Карл XII-й, Наполеон III-й и Гитлер) подсказывают: гораздо быстрее может рухнуть "украинский проект" США, и в целом военный блок НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато