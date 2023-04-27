https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/glavy-gorodov-i-rayonov-otchitalis-prezidentu-o-rabote-za-pervyy-kvartal-2023-goda-1045516590.html

Главы городов и районов отчитались президенту о работе за первый квартал 2023 года

Главы городов и районов отчитались президенту о работе за первый квартал 2023 года

В администрации президента состоялось совещание, на котором главы городов и районов доложили президенту о работе за первый квартал 2023 года. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T22:31+0300

2023-04-27T22:31+0300

2023-04-27T22:31+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

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О том, как проходила встреча и что на ней обсуждалось, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПоказатели районовПервым президент дал слово главе администрации Галского района Константину Пилия, который рассказал, что за первый квартал 2023 года было проведено два оперативных совещания по борьбе с майнингом, изъято 48 аппаратов по добыче криптовалюты, 41 из которых были в рабочем состоянии.Кроме того, он подчеркнул, что проводится реконструкция и благоустройство центрального парка, объем финансирования этих работ – 5 млн руб. В Гале также строятся детская площадка и мини-футбольное поле, на работы запланировано 4 млн 957 тыс руб.Для управления сельского хозяйства в первом квартале приобретен мини-трактор за 1,7 млн руб."Завершается работа по инвентаризации жилищного фонда, многоквартирных домов и частных домовладений, а также проводим инвентаризацию зданий и сооружений. Это немного затратней, потому что здания и сооружения надо оценить, сделать схему, это стоит немало денег", - отметил глава Галского района.В Ткуарчалском районе в первом квартале 2023 года доходная часть бюджета составила 43,4 млн руб, план выполнен на 79%, сообщил на совещании глава района Исидор Дочия. Расходная часть – 42 миллиона рублей, более 80% которой уходит на выплату зарплат, матпомощи, пособий.Район задолжал за оплату электроэнергии 43,3 млн руб: Всего в первом квартале 2023 года район израсходовал 32,3 миллиона кВт•ч электроэнергии.После выступил глава Очамчырского района, который рассказал, что доходная часть бюджета за первый квартал 2023 года выполнена на 48,87%. Эта сумма составляет более 16 млн руб при плане 34,6 млн руб.Что касается расходной части бюджета, то при плане в 71 млн 656 тыс руб, выполнено на 51 млн 626 тыс руб. За первый квартал 2023 года физлицами и юрлицами начислено 78 млн 753 тыс рублей, оплачено из них 6 млн 715 тыс рублей, что составляет 8,5%.Глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия рассказал, что к руководству района за обозначенный период обращались жители в связи с весенними паводками. В продолжение Харазия подчеркнул, что доходная часть бюджета Гулрыпшского района на 1 апреля составила 55,9 млн руб. План перевыполнен на 3,5%. При этом собственные доходы составили 20,3 млн руб, что больше на 2,3 млн, чем за аналогичный период 2022 года.Расходная часть за первый квартал 2023 года – 60,085 млн руб, что больше на 41,8% расходов за аналогичный период 2022 года.Глава администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, что в первом квартале 2023 года плановые показатели по поступлению средств в бюджет города составляли 309 млн 313 тыс руб. Фактические показатели составили 327 млн 834 тыс руб, исполнение составило 106%.После глава администрации Сухумского района Алхас Читанава привел цифры, которые отражают работу за первый квартал 2023 года. Он отметил тенденцию к снижению преступлений в районе, за это время произошло одно ДТП без смертельного исхода."Относительно прошлого года, на первый квартал текущего года в районе было потреблено на 1,8 миллион кВт•ч в меньше. Процент собираемости за электроэнергию составляет 13,7%, объем задолженности из года в год растет, по итогам первого квартала объем задолженности составляет 28 млн руб", - рассказал он.Было собрано 4,4 млн руб с физических и юридических лиц, в прошлом году за первый квартал было собрано 2,4 млн руб.Предложение президентаВыслушав глав администраций городов и районов, президент призвал обязать глав сел, чтобы они предоставили информацию о том, какие новые сельскохозяйственные культуры появились и где с учетом личных подсобных хозяйств.Затем, глава администрации Нового Афона Темур Отырба рассказал о работе, которая проведена в городе за отчетный период.За отчетный квартал за потребленную электроэнергию начислено 2 млн 285 тыс руб, уплачено 1 млн 560 тыс руб. "Я думаю, во втором и третьем квартале эта ситуация обязательно изменится, сейчас люди мало работают, поэтому такая разница", - сказал он. В первом квартале в Новом Афоне родилось четыре человека, ушло из жизни 11 человек.Продолжил совещание глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, он рассказал, что за первый квартал этого года в районе родилось 62 человека, за аналогичный период прошлого года родилось 58 человек."Исполнение местного бюджета в 2022 году составляло 98 млн 117 тыс руб, в 2023 году 93 млн 308 тыс руб", - сообщил он.Платежи за потребленную электроэнергию в первом квартале 2022 года составили 6 млн руб, в 2023 году 17 млн руб. Число зарегистрированных преступлений в прошлом году составило 22, а в 2023 году 17.Глава администрации города Пицунда Руслан Хунцария рассказал, что расходы по бюджету за первый квартал составили 4 млн 900 тыс руб, расходы по спецсчету – 100 тыс."Собираемость за потребленную электроэнергию за первый квартал составляет 730 тыс руб. Сотрудниками пицундского отдела милиции было изъято 157 аппаратов для добычи криптовалют. Заявлений и жалоб уголовного характера нет", - отметил он.Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш рассказал, что в первом квартале в районе родилось 19 человек, однако эти данные не полные, так как пока не учтены родившиеся на территории России. За отчетный период умерло 50 человек."Число зарегистрированных преступлений - 35, число нарушений правил дорожного движения - 7, число вынесенных решений по уголовным делам - 26, по гражданским - 53, по административным - 105, санкций - 22", - подчеркнул Хагуш.Объем потребляемой электроэнергии составил 189 миллионов кВт•ч за первый квартал 2023 года, это на 34 миллиона кВт•ч электроэнергии меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Потребленная электроэнергия оплачено на 47,9 млн руб: физические лица – 12,7 млн руб, юридические лица – 35,2 млн руб. Задолженность за первый квартал этого года – 116,6 млн руб.Все проблемы от нехватки средствВ завершении совещания президент Аслан Бжания сказал, что проблемы, существующие в районах, исходят от нехватки денег. Активы, которыми располагает республика должны приносить деньги, уверен глава государства. Одним из потенциалов Абхазии он назвал территории, которые можно использовать для развития сельского хозяйства.Решение проблем Абхазии зависит от привлечения средств в экономику республики, локомотивами экономики являются туризм, сельское хозяйство, логистика и, возможно, IT-технологий с учетом абхазского климата и географии страны, заметил Бжания.

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