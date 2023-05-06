https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/kredit-doveriya-kak-banki-abkhazii-privlekayut-klientov-1045675975.html
Кредит доверия: как банки Абхазии привлекают клиентов
Кредит доверия: как банки Абхазии привлекают клиентов
В Абхазии наблюдается большой спрос на кредиты в банках. При этом жители республики жалуются на высокие процентные ставки. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T15:25+0300
2023-05-06T15:25+0300
2023-05-06T15:25+0300
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О том, с чем это связано, как банки конкурируют между собой, и чем новые игроки на рынке банковских услуг привлекают клиентов, в эфире радио Sputnik рассказал председатель правления коммерческого банка Георгий Абухба.В Абхазии большой спрос на кредиты. По словам Георгия Абухба, это связано с тем, что страна развивается. Прежде всего прогрессирует туристическая отрасль.При этом процентные ставки в стране высокие. Как отметил Абухба, прежде всего это связано с тем, что многие старые игроки завышают стоимость своих услуг из-за того, что еще 8-10 лет назад банкам не были возвращены кредиты.“Это создало определенные проблемы, и в дальнейшем банки вынуждены были повышать процент, чтобы отыграть те деньги, которые не были возвращены другими заемщиками. В связи с этим мы прибегаем к такому инструменту, как поручительство. Мы не хотим усложнить процесс выдачи кредитов, но мы хотим свести риски к минимуму”, - пояснил он.К тому же, сегодня ставка рефинансирования (стоимость денег, которую коммерческие банки могут взять у Банка Абхазии в качестве кредита - прим.) в республике - 12%.Банк “Аврора” - новый игрок на рынке банковских услуг. Как рассказал председатель правления коммерческого банка, они стараются предложить клиентам конкурентные условия относительно других банков, и это имеет свои плоды.“Ежедневно к нашим специалистам кредитного отдела обращаются как индивидуальные предприниматели, так и частные лица за кредитами. Мы обрабатываем эти заявки”, - отметил Абухба.На сегодняшний день банк кредитует физических лиц в сумме до 1 млн руб. При займе до 300 тыс руб, процентная ставка составляет 24% годовых. От 300 тысяч до 1 млн - 20% годовых.“Я считаю, что это достаточно конкурентоспособные ставки. Это и подтверждается большим количеством заявок. Банк уже подписал 74 кредитных договора на сумму 183 млн руб. Мы относительно недавно получили работу с физическими лицами”, - добавил Абухба.Читайте также:
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видео, мультимедиа, абхазия, банки, видео
видео, мультимедиа, абхазия, банки, видео
Кредит доверия: как банки Абхазии привлекают клиентов
В Абхазии наблюдается большой спрос на кредиты в банках. При этом жители республики жалуются на высокие процентные ставки.
О том, с чем это связано, как банки конкурируют между собой, и чем новые игроки на рынке банковских услуг привлекают клиентов, в эфире радио Sputnik рассказал председатель правления коммерческого банка Георгий Абухба.
В Абхазии большой спрос на кредиты. По словам Георгия Абухба, это связано с тем, что страна развивается. Прежде всего прогрессирует туристическая отрасль.
“Мы видим, какой большой поток был в предыдущие годы, в предстоящем сезоне также ожидается большое количество туристов. Естественно людям надо готовиться, им не хватает средств, для этого они обращаются в банки”, - отметил Абухба.
При этом процентные ставки в стране высокие. Как отметил Абухба, прежде всего это связано с тем, что многие старые игроки завышают стоимость своих услуг из-за того, что еще 8-10 лет назад банкам не были возвращены кредиты.
“Это создало определенные проблемы, и в дальнейшем банки вынуждены были повышать процент, чтобы отыграть те деньги, которые не были возвращены другими заемщиками. В связи с этим мы прибегаем к такому инструменту, как поручительство. Мы не хотим усложнить процесс выдачи кредитов, но мы хотим свести риски к минимуму”, - пояснил он.
К тому же, сегодня ставка рефинансирования (стоимость денег, которую коммерческие банки могут взять у Банка Абхазии в качестве кредита - прим.) в республике - 12%.
Банк “Аврора” - новый игрок на рынке банковских услуг. Как рассказал председатель правления коммерческого банка, они стараются предложить клиентам конкурентные условия относительно других банков, и это имеет свои плоды.
“Ежедневно к нашим специалистам кредитного отдела обращаются как индивидуальные предприниматели, так и частные лица за кредитами. Мы обрабатываем эти заявки”, - отметил Абухба.
На сегодняшний день банк кредитует физических лиц в сумме до 1 млн руб. При займе до 300 тыс руб, процентная ставка составляет 24% годовых. От 300 тысяч до 1 млн - 20% годовых.
“Я считаю, что это достаточно конкурентоспособные ставки. Это и подтверждается большим количеством заявок. Банк уже подписал 74 кредитных договора на сумму 183 млн руб. Мы относительно недавно получили работу с физическими лицами”, - добавил Абухба.
Высокие ставки и отсутствие денежной массы: проблемы кредитования в Абхазии