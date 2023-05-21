https://sputnik-abkhazia.ru/20230521/sputnik-nedeli-30-letie-mida-turisticheskiy-forum-i-noch-v-muzee-1045922797.html

Sputnik недели: 30-летие МИДа, туристический форум и "Ночь в музее"

Sputnik недели: 30-летие МИДа, туристический форум и "Ночь в музее"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 15 по 21 мая. 21.05.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе в республике отмечали 30-летие со дня создания Министерства иностранных дел. На праздничные мероприятия в Абхазию приехали делегации из России, Венесуэлы, Южной Осетии и Никарагуа. Кроме того, в Сухуме прошел первый фестиваль для турагентов, а также традиционная акция "Ночь в музее".SputnikЮбилей МИД АбхазииТоржественное заседание в честь 30-летия Министерства иностранных дел Абхазии состоялось в актовом зале Кабинета министров 17 мая. С профессиональным праздником дипломатов поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что абхазская дипломатическая служба прошла сложный и интересный путь становления и развития.Поздравительный адрес на имя МИДа прислал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами.Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монканда Колиндрес напомнил, что 3 сентября 2008 года указом президента Даниэля Ортеги было признано право Абхазии на независимость. Это решение, по его словам, основывалось на уважении воли абхазского народа и право на суверенитет.Посол Венесуэлы в Абхазии и России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес также поздравил МИД Абхазии с юбилеем. Он отметил, что Венесуэла поддерживает наследие Уго Чавеса в борьбе за многополярный мир, в котором уважается право на самоопределение народа. Посол пожелал МИДу Абхазии больших успехов, улучшения во всех сферах и процветания народа.Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев выразил уверенность, что абхазское внешнеполитическое ведомство будет способствовать реализации задач, нацеленных на обеспечение внешних условий развития Абхазии и признании ее независимости.Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул общность взглядов на современное мироустройство. Он напомнил, что Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем их вхождение в состав России.Вручение верительных грамотЗа день до празднования юбилея МИД, вновь назначенный посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил президенту Аслану Бжания и главе МИД Иналу Ардзинба верительные грамоты.Руководитель Абхазии подчеркнул, что история взаимоотношений двух стран началась с решение руководства Венесуэлы в 2009 году. Президент назвал этот шаг мужественным и подчеркнул, что народ республики помнит об этом и относится к латиноамериканской стране с большим уважением.Посол Венесуэлы в свою очередь отметил, что признание Абхазии – это признание мужества и героизма абхазского народа.Глава государства передал приглашение президенту Венесуэлы Николаса Мадуро посетить республику.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба также поблагодарил Хесуса Рафаэльа Саласара Веласкеса за то, что он прибыл в республику в канун 30-летия внешнеполитического ведомства Абхазии.Первый фестиваль для турагентовЕще одним значимым событием недели стал первый туристический фестиваль для турагентов "INTOURIST TRAVEL FEST", который состоялся 17 мая в столице Абхазии.На открытии министр туризма Теймураз Хишба выразил надежду, что за три-четыре дня, в течение которых будет проходить фестиваль, гости получат удовольствие от нахождения в Абхазии.Организаторы фестиваля – туроператор "Интурист" и группа компаний Garuda при поддержке Министерства туризма Абхазии.Георгий Ачба, основатель отелей Garuda, отметил, что в Абхазии очень любят и умеют гостеприимно встречать туристов.Директор группы компаний "Интурист" Исмаил Болюкбашы поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что сотрудничество будет продолжаться и впредь.Выставка фотографий Владислава АрдзинбаВыставка фотографий первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в честь его 78-летия в Центральном выставочном зале в Сухуме.На выставке были представлены как уже известные фотографии Владислава Ардзинба, сделанные в разные годы, так и хранившиеся в личных архивах. На выставке присутствовала супруга первого президента Абхазии Светлана Джергения, политические и общественные деятели, которые работали с Владиславом Ардзинба, молодое поколение.В ЦВЗ также состоялась презентация книги "Абхазия! Ардзинба! Свобода!", в которую вошли материалы, публиковавшиеся в газете "Новый день" с 2004 по 2021 годы – тексты за авторством Владислава Ардзинба и интервью с ним, публикации разных стилей и жанров первого президента Абхазии. Сборник состоит из двух частей – абхазской и русской."Ночь в музее"Международная культурная акция "Ночь в музее" состоялась в Сухуме. К ней присоединились Абхазский государственный музей, Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа и Музей Банка Абхазии.В Абхазском государственном музее впервые экспонировались уникальные предметы, относящиеся к V веку до нашей эры и до XIII века нашей эры – это различные артефакты, выполненные из золота и серебра.В музее Банка Абхазии любой желающий мог отчеканить настоящую монету, послушать интересную лекцию о предметах, собранных в музее. Это монеты античного периода, которые были выпущены в обращение в Риме, Византии и Российской империи.В музее Боевой Славы имени Владислава Абхазии можно было послушать об истории Отечественной войны народа Абхазии. С утра приходили школьники из Сухума, туристы, отдыхающие в столице. Поучаствовать в акции приехали и учащиеся средней школы Меркулы, всего более 60 человек.В Государственном музее имени Дмитрия Гулиа к акции подготовили не только экспонаты, но и организовали встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, которые поделились с посетителями своими воспоминаниями и историями, связанными с первым президентом Владиславом Ардзинба.Экономика и энергетика Абхазии в цифрах:

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/takie-obstoyatelstvva-khutaba-i-strebkov-ob-itogakh-pervogo-turfestivalya-v-abkhazii-1045905538.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/eksperty-otsenili-kak-proshel-pervyy-festival-dlya-turagentov-v-abkhazii-1045911591.html

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