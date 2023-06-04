https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/sputnik-nedeli-mitingi-den-pamyati-bagapsh-i-gosti-iz-yuzhnoy-osetii-1046158496.html

Sputnik недели: митинги, день памяти Багапш и гости из Южной Осетии

Sputnik недели: митинги, день памяти Багапш и гости из Южной Осетии

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 мая по 4 июня. 04.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-04T20:07+0300

2023-06-04T20:07+0300

2023-06-04T20:07+0300

в абхазии

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На этой неделе в Абхазии вспоминали второго президента Абхазии Сергея Багапш, который ушел из жизни 29 мая 2011 года. Также в Сухуме состоялись два митинга - один организовали оппозиционные силы, другой был проведен в поддержку действующей власти. Кроме того, в столице прошли дни культуры Южной Осетии.Два митинга в СухумеДве политические акции прошли в Сухуме во вторник, 30 мая. На площади у драмтеатра собрались представители оппозиции, выступающие против действий нынешней власти. В то же время у комплекса правительственных зданий прошел митинг сторонников президента.На митинге была зачитана резолюция, в ней содержалось требование об отставке Кабинета министров Абхазии. В документе также предусматривалось создание Совета по реформам при президенте, отмена распоряжения о либерализации торговли с Грузией, отказ от повышения тарифов на электричество, отказ от ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании судебных и арбитражных решений, создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума, отзыв соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, отказ от принятия закона об апартаментах и апарт-отелях, недопущение приватизации энергетической системы частным капиталом.В результате встречи президента с представителями оппозиции, глава государства сказал, что вопросы передачи госдачи "Пицунда" и строительства апартаментов - прерогатива парламента, а вопрос отставки Кабмина "не рассматривается". Что до градостроительного кодекса Сухума, то работа над ним уже ведется.Комментируя итоги встречи, Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция планирует и далее проводить "серию акций протеста" и требовать отставки власти "в рамках абхазского закона".Позже перед своими сторонниками выступил и сам президент Аслан Бжания. Он поблагодарил собравшихся, и заверил, что главная задача власти - служение народу.День памяти Сергея Багапш29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет.Главой Абхазии Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием республики – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров. Похоронили второго абхазского президента в его родном селе Джгерда в Очамчырском районе.Дни культуры Южной ОсетииНа этой неделе в Абхазии состоялись дни культуры Южной Осетии. В Сухум прибыли актеры драматического театра имени Коста Хетагурова, которые показали абхазскому зрителю спектакль "Черная бурка" и Государственный ансамбль песни и танца "Симд".Делегацию из Южной Осетии возглавила министр культуры Радмила Дзагоева. "Наши две страны связывают многолетние дружественные отношения - это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. Мне очень приятно, что в сфере культуры намечается больше сближения, укрепления и развития наших отношений, и хотела бы поблагодарить своего коллегу Даура Вадимовича Кове за готовность к сотрудничеству и укреплению наших связей в области культуры", - сказала она на открытии дней культуры Южной Осетии в Абхазии.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии Цхинвале. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.День защиты детейМеждународный День защиты детей отметили в Абхазии, в столице прошли увеселительные и познавательные мероприятия.У Абхазского драмтеатра для детей был подготовлен конкурс рисунков на асфальте, их развлекали аниматоры, ребята пробовали свои силы в шахматах, шашках, теннисе - никто не ушел без подарков.На площади перед театром прошел концерт с участием хореографических и вокальных коллективов республики. На культурно-деловой площадке "Гума" сухумским офисом детского фонда ООН были проведены мастер-классы для детей и показан фильм.По традиции культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ресторан быстрого питания "Aburger" провели благотворительную акцию "Добрый картофель".Все вырученные средства от продажи картофеля фри будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных фонда.Задержание подозреваемогоПравоохранительные органы 29 мая задержали подозреваемый в убийстве гражданина Турции Айдына Ахмета гражданин Азербайджана Ниджат Дадашов.Убийство гражданина Турции Айдына Ахмета произошло примерно в 14:10 23 мая на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме. Еще четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были ранены во время стрельбы.Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства общеопасным способом.Финальный концерт первого сезона "Apsny-Star"Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая. В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.От команды Саиды Агрба Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия София Мяукина и Виктория Лабия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап.В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

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