https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/sputnik-nedeli-mitingi-den-pamyati-bagapsh-i-gosti-iz-yuzhnoy-osetii-1046158496.html
Sputnik недели: митинги, день памяти Багапш и гости из Южной Осетии
Sputnik недели: митинги, день памяти Багапш и гости из Южной Осетии
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 мая по 4 июня. 04.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-04T20:07+0300
2023-06-04T20:07+0300
2023-06-04T20:07+0300
в абхазии
абхазия
политика
культура
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На этой неделе в Абхазии вспоминали второго президента Абхазии Сергея Багапш, который ушел из жизни 29 мая 2011 года. Также в Сухуме состоялись два митинга - один организовали оппозиционные силы, другой был проведен в поддержку действующей власти. Кроме того, в столице прошли дни культуры Южной Осетии.Два митинга в СухумеДве политические акции прошли в Сухуме во вторник, 30 мая. На площади у драмтеатра собрались представители оппозиции, выступающие против действий нынешней власти. В то же время у комплекса правительственных зданий прошел митинг сторонников президента.На митинге была зачитана резолюция, в ней содержалось требование об отставке Кабинета министров Абхазии. В документе также предусматривалось создание Совета по реформам при президенте, отмена распоряжения о либерализации торговли с Грузией, отказ от повышения тарифов на электричество, отказ от ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании судебных и арбитражных решений, создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума, отзыв соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, отказ от принятия закона об апартаментах и апарт-отелях, недопущение приватизации энергетической системы частным капиталом.В результате встречи президента с представителями оппозиции, глава государства сказал, что вопросы передачи госдачи "Пицунда" и строительства апартаментов - прерогатива парламента, а вопрос отставки Кабмина "не рассматривается". Что до градостроительного кодекса Сухума, то работа над ним уже ведется.Комментируя итоги встречи, Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция планирует и далее проводить "серию акций протеста" и требовать отставки власти "в рамках абхазского закона".Позже перед своими сторонниками выступил и сам президент Аслан Бжания. Он поблагодарил собравшихся, и заверил, что главная задача власти - служение народу.День памяти Сергея Багапш29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет.Главой Абхазии Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием республики – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров. Похоронили второго абхазского президента в его родном селе Джгерда в Очамчырском районе.Дни культуры Южной ОсетииНа этой неделе в Абхазии состоялись дни культуры Южной Осетии. В Сухум прибыли актеры драматического театра имени Коста Хетагурова, которые показали абхазскому зрителю спектакль "Черная бурка" и Государственный ансамбль песни и танца "Симд".Делегацию из Южной Осетии возглавила министр культуры Радмила Дзагоева. "Наши две страны связывают многолетние дружественные отношения - это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. Мне очень приятно, что в сфере культуры намечается больше сближения, укрепления и развития наших отношений, и хотела бы поблагодарить своего коллегу Даура Вадимовича Кове за готовность к сотрудничеству и укреплению наших связей в области культуры", - сказала она на открытии дней культуры Южной Осетии в Абхазии.Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии Цхинвале. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.День защиты детейМеждународный День защиты детей отметили в Абхазии, в столице прошли увеселительные и познавательные мероприятия.У Абхазского драмтеатра для детей был подготовлен конкурс рисунков на асфальте, их развлекали аниматоры, ребята пробовали свои силы в шахматах, шашках, теннисе - никто не ушел без подарков.На площади перед театром прошел концерт с участием хореографических и вокальных коллективов республики. На культурно-деловой площадке "Гума" сухумским офисом детского фонда ООН были проведены мастер-классы для детей и показан фильм.По традиции культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ресторан быстрого питания "Aburger" провели благотворительную акцию "Добрый картофель".Все вырученные средства от продажи картофеля фри будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных фонда.Задержание подозреваемогоПравоохранительные органы 29 мая задержали подозреваемый в убийстве гражданина Турции Айдына Ахмета гражданин Азербайджана Ниджат Дадашов.Убийство гражданина Турции Айдына Ахмета произошло примерно в 14:10 23 мая на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме. Еще четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были ранены во время стрельбы.Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства общеопасным способом.Финальный концерт первого сезона "Apsny-Star"Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая. В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.От команды Саиды Агрба Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия София Мяукина и Виктория Лабия.До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап.В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/dve-aktsiy-v-sukhume-chto-nuzhno-znat-o-mitingakh-oppozitsii-i-vlasti-1046089745.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/prazdnik-detstva-kak-proshel-den-zaschity-detey-v-abkhazii-1046127847.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-grazhdanina-turtsii-v-tsentre-sukhuma--1046051224.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230530/syurprizy-finala-zaklyuchitelnyy-kontsert-pervogo-sezona-apsny-star-1046071214.html
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абхазия, политика, культура
абхазия, политика, культура
Sputnik недели: митинги, день памяти Багапш и гости из Южной Осетии
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 мая по 4 июня.
На этой неделе в Абхазии вспоминали второго президента Абхазии Сергея Багапш, который ушел из жизни 29 мая 2011 года. Также в Сухуме состоялись два митинга - один организовали оппозиционные силы, другой был проведен в поддержку действующей власти. Кроме того, в столице прошли дни культуры Южной Осетии.
Два митинга в Сухуме
Две политические акции прошли в Сухуме во вторник, 30 мая. На площади у драмтеатра собрались представители оппозиции, выступающие против действий нынешней власти. В то же время у комплекса правительственных зданий прошел митинг сторонников президента.
На оппозиционный митинг собралось более тысячи человек. Требования на баннерах гласили, что они выступают против закона об апартаментах, "заселения Абхазии", "раздачи абхазской земли" и повышения тарифа на электричество.
На митинге была зачитана резолюция, в ней содержалось требование об отставке Кабинета министров Абхазии. В документе также предусматривалось создание Совета по реформам при президенте, отмена распоряжения о либерализации торговли с Грузией, отказ от повышения тарифов на электричество, отказ от ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании судебных и арбитражных решений, создание экспертной комиссии по разработке градостроительного кодекса Сухума, отзыв соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, отказ от принятия закона об апартаментах и апарт-отелях, недопущение приватизации энергетической системы частным капиталом.
В результате встречи президента с представителями оппозиции, глава государства сказал, что вопросы передачи госдачи "Пицунда" и строительства апартаментов - прерогатива парламента, а вопрос отставки Кабмина "не рассматривается". Что до градостроительного кодекса Сухума, то работа над ним уже ведется.
Комментируя итоги встречи, Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция планирует и далее проводить "серию акций протеста" и требовать отставки власти "в рамках абхазского закона".
Позже перед своими сторонниками выступил и сам президент Аслан Бжания. Он поблагодарил собравшихся, и заверил, что главная задача власти - служение народу.
День памяти Сергея Багапш
29 мая – день смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Руководитель республики ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет.
Главой Абхазии Багапш стал в результате президентских выборов в 2004 году. Его имя связано с международным признанием республики – после августовских событий 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны Российской Федерацией.
Сергей Багапш скончался в российской клинике 29 мая 2011 года после проведенной операции. Церемония прощания с ним проходила в Доме офицеров. Похоронили второго абхазского президента в его родном селе Джгерда в Очамчырском районе.
Дни культуры Южной Осетии
На этой неделе в Абхазии состоялись дни культуры Южной Осетии. В Сухум прибыли актеры драматического театра имени Коста Хетагурова, которые показали абхазскому зрителю спектакль "Черная бурка" и Государственный ансамбль песни и танца "Симд".
Делегацию из Южной Осетии возглавила министр культуры Радмила Дзагоева.
"Наши две страны связывают многолетние дружественные отношения - это сотрудничество в разных сферах жизнедеятельности наших государств. Мне очень приятно, что в сфере культуры намечается больше сближения, укрепления и развития наших отношений, и хотела бы поблагодарить своего коллегу Даура Вадимовича Кове за готовность к сотрудничеству и укреплению наших связей в области культуры", - сказала она на открытии дней культуры Южной Осетии в Абхазии.
Ранее Дни культуры Абхазии проходили в столице Южной Осетии Цхинвале. Для участия в мероприятиях в братскую республику отправились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Мероприятия проходили 5 и 6 апреля этого года.
День защиты детей
Международный День защиты детей отметили в Абхазии, в столице прошли увеселительные и познавательные мероприятия.
У Абхазского драмтеатра для детей был подготовлен конкурс рисунков на асфальте, их развлекали аниматоры, ребята пробовали свои силы в шахматах, шашках, теннисе - никто не ушел без подарков.
На площади перед театром прошел концерт с участием хореографических и вокальных коллективов республики. На культурно-деловой площадке "Гума" сухумским офисом детского фонда ООН были проведены мастер-классы для детей и показан фильм.
По традиции культурно-благотворительный фонд "Ашана" и ресторан быстрого питания "Aburger" провели благотворительную акцию "Добрый картофель".
Все вырученные средства от продажи картофеля фри будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных фонда.
Задержание подозреваемого
Правоохранительные органы 29 мая задержали подозреваемый в убийстве гражданина Турции Айдына Ахмета гражданин Азербайджана Ниджат Дадашов.
Убийство гражданина Турции Айдына Ахмета произошло примерно в 14:10 23 мая на пересечении улиц Ардзинба и Генерала Аршба (бывшая Сахарова) в Сухуме. Еще четверо человек, в том числе 14-летний подросток, были ранены во время стрельбы.
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства общеопасным способом.
Финальный концерт первого сезона "Apsny-Star"
Финальный концерт первого сезона музыкального проекта "Apsny-Star" состоялся в Госфилармонии 29 мая. В супер-финал от команды Ильды Кучуберия прошли Адгур Лазария и Ираклий Джумутия.
От команды Саиды Агрба Миранда Мархолия и Самвел Миракян, от команды Фаи Мархолия София Мяукина и Виктория Лабия.
До следующего этапа по итогам голосования жюри не дошли Лола Колбая, Аслан Шакая, Алан Беслан-ипа и Нар Нанба. Однако по решению продюсеров проекта Аслан Шакая из команды Саиды Агрба все же прошел в следующий этап.
В проекте по решению музыкального продюсера Анри Гумба остается и Лола Колбая из команды Ильды Кучуберия.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц. Главный приз музыкального проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.