https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/predstavitel-fao-v-prodovolstvennoy-pomoschi-nuzhdayutsya-25-golodayuschikh-stran-1046432587.html

Представитель ФАО: в продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран

Представитель ФАО: в продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран

В мире достаточно еды, чтобы накормить всех, но из-за ограничительных экспортных мер, неравенства между странами, военных конфликтов и проблем с экономической... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T19:10+0300

2023-06-20T19:10+0300

2023-06-20T20:02+0300

фао

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045197726_0:150:3043:1862_1920x0_80_0_0_85dd9beae5177a3ffce695076c2415e9.jpg

Сегодня, 20 июня, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил журналистам, что 18 июля станет временем завершения "зерновой сделки".Sputnik, Павел Антонов, Вадим ПавловПричина – невыполнение той части договоренностей, которая касается снятия прямых и косвенных ограничений Запада на поставку сельскохозяйственных грузов и удобрений из России на мировые рынки.О позиции Продовольственной сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН относительно "зерновой сделки" и текущей ситуации с мировым продовольственным кризисом Sputnik на полях ПМЭФ-2023 поговорил с директором отделения ФАО ООН по связям с Россией Олегом Кобяковым.Продовольствие не для всехФАО ООН не является инициатором, оператором или участником "зерновой сделки", но принимала участие в ее разработке посредством предоставления своих данных и статистики, объяснил господин Кобяков.Поэтому, объяснил представитель ФАО ООН в разговоре со Sputnik, организация приветствовала бы продолжение действия данного механизма. Однако он должен позволять не только вывозить украинское зерно из их портов, но и способствовать снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, отметил Олег Кобяков.По его словам, согласно статистике 2021 года (данные по 2022 году будут представлены в Нью-Йорке 12 июля, - прим.ред) в мире голодало 828 млн человек."Еще порядка 1 млрд [человек] страдало другими формами неполноценного питания, начиная от витаминной недостаточности и недостаточности микроэлементов, заканчивая перееданием. Еще 1 млрд [человек] экономически не мог себе позволить здоровое полноценное питание. То есть, 3 человека из 8 на Земле питаются неполноценно. Вот общая ситуация", - рассказал представитель ФАО ООН.При этом, по его словам, в мире сегодня производится достаточно продовольствия, чтобы накормить всех, однако физическая и экономическая доступность продуктов питания препятствует достижению данной цели."Физическая доступность прерывается из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, ограничительных экспортных мер. Экономическая доступность – это проблема неравенства внутри стран и между странами. Это такие проблемы, как потери и порчи, потому что в некоторых странах до 1/3 произведенного и выращенного продовольствия теряется на разных этапах продовольственной цепочки", - рассказал Олег Кобяков.Если бы, удалось сократить уровень потерь и порчи наполовину, то проблема голода и продовольственной безопасности в глобальном масштабе была бы решена раз и навсегда, считает он."Сейчас они примерно на 20% ниже, чем были в апреле прошлого года. Эта тенденция сохраняется и сейчас. Задача – обеспечить беспрерывность этих пищевых цепочек, обеспечить доступ всех малых и средних производителей к рынкам", – заявил господин Кобяков.По его словам, на протяжении последних 10 месяц (за исключением апреля, где был небольшой подъем) фиксируется последовательное снижение индекса продовольственных цен (отражает изменение уровня цен по пяти основным категориям товарной продукции: зерновые, растительные масла, мясо, молочная продукция и сахар, – прим.ред.).В целом же сегодня, по словам представителя ФАО ООН, перед мировым сообществом стоит задача обеспечения чрезвычайной продовольственной помощи тем странам, которые испытывают временный или постоянный резкий дефицит продовольствия. "Это нужно, чтобы они могли "дотянуть" до следующего собственного урожая. Таких стран [в мире] сейчас 25", – заявил Олег Кобяков.Все, что нужно знать о "зерновой сделке"В результате пандемии COVID-19 нарушились цепочки поставок продуктов питания и каналы сбыта по всему миру, стоимость топлива и энергоресурсов сильно росли, цены на продовольствие демонстрировали сильнейшие темпы роста более чем за десятилетие, а засуха и наводнения уничтожали ключевые посевы в Америке и Европе.Все это спровоцировало появление в мире продовольственного кризиса.После начала СВО на территории Украины возникли проблемы с поставками на мировые рынки сельскохозяйственной продукции из России и Украины, которые традиционно занимают лидирующие позиции в области экспорта данных товарных категорий. Как результат – значительный рост цен на зерновые и удобрения.В целях недопущения ухудшения ситуации с продовольственным кризисом, урегулированием "продовольственного вопроса" занялись мировые лидеры. Запад призывал решить данную проблему как можно скорее, выражая серьезную обеспокоенность будущим беднейших стран и указывая на угрозу массового голода в Африке.Роль посредников в переговорах на себя взяли ООН и Турция, с которыми 22 июля 2022 года одновременно были заключены два соглашения, сформировавшие пакетный характер зерновой сделки: "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина, второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН.Первое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.До нуждающихся стран украинское зерно, правда, практически не добралось. По состоянию на 20 июня, с начала действия "зерновой сделки" из украинских портов было вывезено 32,1 млн тонн зерна. Из них на нуждающиеся страны Африки – Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию – пришлось всего 976,9 тыс тонн, или чуть больше 3% от всего объема экспорта зерна в рамках черноморской инициативы.Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.Крупнейшие покупатели – Китай (7,7 млн тонн), Испания (5,9 млн тонн), Турция (3,2 млн тонн), Италия (2,1 млн тонн) и Нидерланды (1,8 млн тонн).Второе соглашение подразумевает содействие ООН экспорту российской сельхозпродукции и удобрений (включая сырье для их производства) на мировые рынки, который столкнулся с рядом проблем из-за беспрецедентного давления Запада. Если де-юре их санкции не ограничивают российский продовольственный экспорт, то де-факто они все равно блокируют его рядом финансовых ограничений и прямых запретов (на заходы в европейские порты, фрахт судов для российских операторов, страхование, проведение платежей и пр.).В связи с невыполнением второй части пакетного соглашения, известного как "зерновая сделка", Россия неоднократно предупреждала о возможности своего выхода из данной инициативы.При этом, как ранее в ходе встречи с африканской делегацией в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин, российские зерно и другая сельхозпродукция, а также удобрения будут поставляться нуждающимся странам "черного континента" независимо от судьбы зерновой сделки.А как вчера заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в случае выхода Москвы из "зерновой сделки" меморандум РФ и ОНН по облегчению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки продолжит свое действие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/putin-zayavil-chto-rossiya-mozhet-vyyti-iz-zernovoy-sdelki-1046321721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/viktor-medvedchuk-sdelal-zayavlenie-o-zernovoy-sdelke-1044835856.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/es-obyavlyaet-torgovuyu-blokadu-ukrainy-1045393629.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фао