https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/rossiyskie-voyska-unichtozhili-vosem-skladov-s-ukrainskimi-boepripasami-1046430693.html

Российские войска уничтожили восемь складов с украинскими боеприпасами

Российские войска уничтожили восемь складов с украинскими боеприпасами

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T16:13+0300

2023-06-20T16:13+0300

2023-06-20T18:15+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили восемь украинских складов с боеприпасами, сообщает Министерство обороны России."В течение суток уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Северск Донецкой Народной Республики, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны в районах города Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области", – говорится в сообщении.Средствами ПВО России за сутки было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 13 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что в течение суток ВСУ продолжали предпринимать безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.На Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении было отражено четыре атаки - уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин, нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника, на Положском тактическом направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 260 военнослужащих, девять танков, боевую машину пехоты "Bradley", 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", артиллерийскую систему М777.На Донецком направлении в течение суток было отражено десять атак ВСУ, уничтожено до 220 украинских солдат, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777.На Купянском направлении пресечена деятельность украинских трех диверсионно-разведывательных групп, за сутки в этом районе противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".На Красно-Лиманском направлении также пресечена деятельность трех диверсионных групп, уничтожено до ста солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация".На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/shoygu-zayavil-chto-kiev-planiruet-nanesti-raketnyy-udar-po-territorii-rossii-1046426515.html

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