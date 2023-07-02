https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/zavershen-priem-pisem-v-ramkakh-proekta-iskusstvo-bez-granits-1046664147.html

Завершен прием писем в рамках проекта "Искусство без границ"

Завершен прием писем в рамках проекта "Искусство без границ"

"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке... 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T09:50+0300

2023-07-02T09:50+0300

2023-07-02T09:57+0300

в абхазии

"искусство без границ"

абхазия

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общество

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Прием писем в рамках проекта "Искусство без границ" завершился 30 июня, рассказала Sputnik директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Всего в рамках проекта поступило 48 писем. Несмотря на возрастное ограничение до 18 лет, своими мечтами делились и 25-30-летние люди с ограниченными возможностями здоровья.Как и было заявлено, для постановки спектакля на сцене РУСДРАМа режиссер Джамбул Жордания отберет письма только несовершеннолетних участников. Однако мечты каждого, независимо от возраста, уточнила Джинджолия, будут услышаны и опубликованы на сайте Sputnik, партнера проекта.Режиссер уже приступает к написанию сценария. Кроме того, на письма, написанные в рамках проекта, стали откликаться неравнодушные люди с желанием исполнить мечты. Так, уже были исполнены мечты Семена Кочеткова, Анри Аргун и Данилы Павлюка.Цель проекта "Искусство без границ" - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества. В рамках проекта люди с ОВЗ присылали собственные рассказы, в которых делились своими мечтами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/polet-mechty-kak-ispolnilos-zhelanie-podopechnogo-fonda-ashana-1046630394.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/v-muzykalnoy-masterskoy-kak-podopechnyy-ashana-popal-v-mechtu-1046264300.html

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"искусство без границ", абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", русдрам, sputnik, дети, общество