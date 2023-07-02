https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/zavershen-priem-pisem-v-ramkakh-proekta-iskusstvo-bez-granits-1046664147.html
Завершен прием писем в рамках проекта "Искусство без границ"
Завершен прием писем в рамках проекта "Искусство без границ"
"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке... 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T09:50+0300
2023-07-02T09:50+0300
2023-07-02T09:57+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Прием писем в рамках проекта "Искусство без границ" завершился 30 июня, рассказала Sputnik директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Всего в рамках проекта поступило 48 писем. Несмотря на возрастное ограничение до 18 лет, своими мечтами делились и 25-30-летние люди с ограниченными возможностями здоровья.Как и было заявлено, для постановки спектакля на сцене РУСДРАМа режиссер Джамбул Жордания отберет письма только несовершеннолетних участников. Однако мечты каждого, независимо от возраста, уточнила Джинджолия, будут услышаны и опубликованы на сайте Sputnik, партнера проекта.Режиссер уже приступает к написанию сценария. Кроме того, на письма, написанные в рамках проекта, стали откликаться неравнодушные люди с желанием исполнить мечты. Так, уже были исполнены мечты Семена Кочеткова, Анри Аргун и Данилы Павлюка.Цель проекта "Искусство без границ" - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества. В рамках проекта люди с ОВЗ присылали собственные рассказы, в которых делились своими мечтами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/polet-mechty-kak-ispolnilos-zhelanie-podopechnogo-fonda-ashana-1046630394.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230610/v-muzykalnoy-masterskoy-kak-podopechnyy-ashana-popal-v-mechtu-1046264300.html
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"искусство без границ", абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", русдрам, sputnik, дети, общество
"искусство без границ", абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", русдрам, sputnik, дети, общество
Завершен прием писем в рамках проекта "Искусство без границ"
09:50 02.07.2023 (обновлено: 09:57 02.07.2023)
"Искусство без границ" – совместный проект культурно-благотворительного фонда "Ашана" с Русским театром драмы имени Искандера при информационной поддержке Sputnik Абхазия. Автор идеи – Анна Савилова.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Прием писем в рамках проекта "Искусство без границ" завершился 30 июня, рассказала Sputnik директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
Всего в рамках проекта поступило 48 писем. Несмотря на возрастное ограничение до 18 лет, своими мечтами делились и 25-30-летние люди с ограниченными возможностями здоровья.
Как и было заявлено, для постановки спектакля на сцене РУСДРАМа режиссер Джамбул Жордания отберет письма только несовершеннолетних участников. Однако мечты каждого, независимо от возраста, уточнила Джинджолия, будут услышаны и опубликованы на сайте Sputnik, партнера проекта.
Режиссер уже приступает к написанию сценария.
"Помимо этого наш проект расширился. Люди стали писать о своих проблемах, обнажилось много проблем. Много людей с инвалидностью, оказывается, не умеют писать и читать, выпали в свое время из системы образования. Еще одна проблема - отсутствие доступной среды. В рамках нашего проекта мы будем поднимать разные вопросы для того, чтобы в нашей стране людям с инвалидностью было комфортно жить", - добавила Джинджолия.
Кроме того, на письма, написанные в рамках проекта, стали откликаться неравнодушные люди с желанием исполнить мечты. Так, уже были исполнены мечты Семена Кочеткова
, Анри Аргун
и Данилы Павлюка.
Цель проекта "Искусство без границ" - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы абхазского общества. В рамках проекта люди с ОВЗ присылали собственные рассказы, в которых делились своими мечтами.