https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/posledstviya-stikhii-glavnoe-o-situatsii-v-gagrskom-rayone-1046807526.html

Последствия стихии: главное о ситуации в Гагрском районе

Последствия стихии: главное о ситуации в Гагрском районе

В администрации Гагрского района прошло совещание по вопросам ликвидации последствий стихии. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дорога в черте Гагры и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Он уточнил, что вечером 9 июля под руководством главы района Юрия Хагуш состоялось совещание с руководителями госучреждений и главами сел.Он подчеркнул, что первостепенная задача - налаживание дорожного сообщения в районе и устранение последствий стихии на дорогах. Этим, по словам Цишба, займутся сотрудники профильных органов, на помощь которым выходят местные жители. В работе будет задействовано восемь тракторов и около 15 грузовиков."После мы уже будет ездить по домам и узнавать о ситуации на местах. Надо разобраться. Полного понимания пока нет. Водоснабжение в Гагре восстановлено, но в Псахаре затопило насосную станцию", - сказал Цишба.Подача электричества восстановлена почти во всей Гагре, кроме улицы Абазгаа по причине подтопления трансформаторов. По словам Цищба, вода на энергетические объекты продолжает прибывать и ее не успевают откачивать. Село Лдзаа также остается без света. АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие срокиИнформации о пострадавших не поступало, отметил Цишба и добавил, что при необходимости власти готовы организовать подвоз воды населению.

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