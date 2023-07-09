https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/posledstviya-stikhii-glavnoe-o-situatsii-v-gagrskom-rayone-1046807526.html
Последствия стихии: главное о ситуации в Гагрском районе
Последствия стихии: главное о ситуации в Гагрском районе
В администрации Гагрского района прошло совещание по вопросам ликвидации последствий стихии. 09.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-09T23:20+0300
2023-07-09T23:20+0300
2023-07-09T23:23+0300
в абхазии
гагрский район
абхазия
дождь
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046804636_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_611c1d4cc24b9ea15c14a9fce4f18f98.jpg
СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дорога в черте Гагры и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Он уточнил, что вечером 9 июля под руководством главы района Юрия Хагуш состоялось совещание с руководителями госучреждений и главами сел.Он подчеркнул, что первостепенная задача - налаживание дорожного сообщения в районе и устранение последствий стихии на дорогах. Этим, по словам Цишба, займутся сотрудники профильных органов, на помощь которым выходят местные жители. В работе будет задействовано восемь тракторов и около 15 грузовиков."После мы уже будет ездить по домам и узнавать о ситуации на местах. Надо разобраться. Полного понимания пока нет. Водоснабжение в Гагре восстановлено, но в Псахаре затопило насосную станцию", - сказал Цишба.Подача электричества восстановлена почти во всей Гагре, кроме улицы Абазгаа по причине подтопления трансформаторов. По словам Цищба, вода на энергетические объекты продолжает прибывать и ее не успевают откачивать. Село Лдзаа также остается без света. АЖД: движение поездов в Абхазии намерены восстановить в кратчайшие срокиИнформации о пострадавших не поступало, отметил Цишба и добавил, что при необходимости власти готовы организовать подвоз воды населению.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-dve-gruppy-turistov-1046805705.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/vezd-v-ritsinskiy-park-budet-zakryt-10-iyulya-1046805582.html
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/09/1046804636_166:0:1114:711_1920x0_80_0_0_4816878ecab6eba22aae79779f10fb12.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, абхазия, дождь, мчс абхазии
гагрский район, абхазия, дождь, мчс абхазии
Последствия стихии: главное о ситуации в Гагрском районе
23:20 09.07.2023 (обновлено: 23:23 09.07.2023)
В администрации Гагрского района прошло совещание по вопросам ликвидации последствий стихии.
СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Дорога в черте Гагры и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
Он уточнил, что вечером 9 июля под руководством главы района Юрия Хагуш состоялось совещание с руководителями госучреждений и главами сел.
"Было принято решение о том, что завтра с раннего утра будет задействована техника в селах. Дороги сильно пострадали в поселке Бзыбта, селах Псахара, Лдзаа, которое пострадало больше всего. Много домов подтопило, но пока не можем сказать, сколько именно. Завтра главы сел должны предоставить уточненные данные", - отметил Цишба.
Он подчеркнул, что первостепенная задача - налаживание дорожного сообщения в районе и устранение последствий стихии на дорогах. Этим, по словам Цишба, займутся сотрудники профильных органов, на помощь которым выходят местные жители.
В работе будет задействовано восемь тракторов и около 15 грузовиков.
"После мы уже будет ездить по домам и узнавать о ситуации на местах. Надо разобраться. Полного понимания пока нет. Водоснабжение в Гагре восстановлено, но в Псахаре затопило насосную станцию", - сказал Цишба.
Подача электричества восстановлена почти во всей Гагре, кроме улицы Абазгаа по причине подтопления трансформаторов. По словам Цищба, вода на энергетические объекты продолжает прибывать и ее не успевают откачивать. Село Лдзаа также остается без света.
Информации о пострадавших не поступало, отметил Цишба и добавил, что при необходимости власти готовы организовать подвоз воды населению.