https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/nado-opredelitsya-s-zhelaniyami-rossiyanka-ob-otdykhe-v-abkhazii-1046969913.html

Надо определиться с желаниями: россиянка об отдыхе в Абхазии

Надо определиться с желаниями: россиянка об отдыхе в Абхазии

Алексей Шамба побеседовал с туристкой из России о тонкостях отдыха в Абхазии, о том, что стоит увидеть, если приезжаешь в республику в отпуск, о ценах и о том... 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T19:17+0300

2023-07-16T19:17+0300

2023-07-16T20:16+0300

отдых в абхазии

туризм

абхазия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046841538_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_cce4ba25c7c5cb7839e9b65235807f34.jpg

С моей собеседницей Юлией Малецкой я познакомился в Пицунде на концерте органной музыки. Разговорились. Выяснилось, что она – маркетолог из Екатеринбурга, приехала в отпуск и отдыхает в Гудауте. SputnikОна рассказала мне о том, что ей понравилось в Абхазии, что вызвало негатив, а также дала несколько советов тем, кто только собирается к нам приехать.- Юлия, почему именно Гудаута?- Это тихое курортное место. Сюда нужно ехать тем туристам, которые ищут покоя и умиротворения, без суеты, пафоса и какой-либо грандиозной инфраструктуры. Как в гостях у бабушки – пожалуй, это основная метафора. В этом есть свой шарм и своя атмосфера.Во время прогулок по городу, если мы не понимали, куда двигаться, то спрашивали дорогу у местных – все встретившиеся люди нам помогали.Встречи с природой- Из чего состояла ваша экскурсионная программа?- Тут стоит сказать, по какому принципу мы выбирали экскурсионку. На озеро Рица мы так и не попали. Дело в том, что мой муж – "счастливый" обладатель сверхтонкой кожи с веснушками. Он сгорает даже в тени, даже под кремами от загара. Если у вас такая же ситуация, делайте как мы – покупайте вечерние экскурсии, либо путешествуйте по стране в те дни, когда прогноз погоды обещает дождь и облачность. Таких дней за наш недельный отпуск было два.- Как вы их провели?-Первый - на Приморском сероводородном источнике. В программе были теплый подсоленный бассейн и грязевые аппликации. Не могу подтвердить лечебный эффект для кожи, но мы извлекли психотерапевтическую пользу и подняли себе настроение. Обиды? Злость? Раздражение? Зачерпните грязи побольше и кидайте в супруга или супружницу. "Шлеп!" И через 20-40 минут общий аромат серы и удобрений объединит вас и сблизит как никогда. В общем, мы повеселились.Во второй пасмурный день мы ездили в Гагру. Панорама на город, парк, ресторан, колоннада с ее "киношным" флером, пирс, дегустация сыра и вина – вот эта экскурсия стала для меня воплощением романтики. Именно здесь мне хотелось фотографировать каждый момент, хотелось гулять, хотелось посидеть в каждом кафе и вообще провести больше времени.- А как же море?- Как вы уже поняли, загар нас не интересовал. Мужу он противопоказан в принципе, а меня устраивает как мой естественный оттенок кожи под названием "рожденная холодильником", так и любая его шоколадная версия. Пловцы из нас тоже не вышли. Особенно это было видно, когда море показывало характер: толкало нас волнами, трепало гальку под ногами, не баловало лишними градусами. Да и чистота воды, будем честны, оставляет желать лучшего. Но все-таки оно - море. Местные жители могут провести целое лето, ни разу даже не искупавшись: "Куда оно денется?" – говорят они. А для нас оно ценно. И чем меньше водоемов в родном городе туриста, тем ценнее для него эта соленая водичка, упирающаяся в небосвод на горизонте.Необычный негатив- Вы так позитивно обо всем рассказываете, а было что-то, что не понравилось?- Было, но это принципиально не испортило отдых. Например, бродячие собаки. Не сам факт их наличия, а их поведение. В моей картине мира собаки– это бодрые животные. Они бегают, прыгают, крутятся под ногами. И зимой, и летом им нужно играть, куда-то лезть, что-то рыть. В Гудауте собаки какие-то слабые.- Чем же они вам помешали?- Лежащие в тени, еле дышащие псы придают образу города весьма пессимистичный окрас. Я понимаю, что собакам просто жарко, но все равно не покидало ощущение, что нас окружают больные животные.- Первый раз сталкиваюсь с подобным отзывом. А что еще вас смутило?- Недовольные туристы, которые нередко сами вели себя отвратительно. Мы видели, как в столовой женщина складывала еду со шведского стола в пластиковое ведерко с крышкой. Мы ехали в лифте с дамой, которая на каждом этаже сообщала, чем она недовольна, хотя ее никто не спрашивал. Нас пытался "научить жизни" мужик в мокрых трусах и юбке из полотенца. Во время трансфера мы испытали стыд за женщину, которая грубила водителю. Такие отдыхающие все время чем-то возмущены, например, расположением розеток в номерах, гуляющими коровами, тем, что в море можно подхватить ротавирус и так далее. Эти туристы просто портят отдых и себе, и другим.Перспективы туротрасли- Как вам уровень цен в Абхазии?- Если говорить про стоимость нашего отпуска и сравнивать его с тем, сколько отдали за аналогичный отдых друзья и коллеги, то почему-то всегда кажется, что "у соседа трава зеленее". То кто-то рассказывает про сумасшедшие скидки раннего бронирования, то кому-то выпадает удача приобрести отказной "горящий тур". У нас же никаких бонусов не было, зато качество всех оказанных туристических услуг нас полностью удовлетворило. Если же говорить про стоимость продуктов в местных магазинах – все на том же уровне, что и в Екатеринбурге.- Абхазию часто сравнивают с Турцией. Насколько, на ваш взгляд, это объективно?- Сравнивать Абхазию с Турцией не хочется, и дело не в ценнике, который Турция задрала в этом году до небес. В Турции я жила в туристическом поселке на берегу Средиземного моря. И вот оно было на порядок чище Гудаутской бухты Черного моря – если зайти в воду по плечи и посмотреть вниз, то видно пальцы на ногах. Но на этом плюсы для меня заканчиваются. В такой курортной зоне один отель буквально стоит "плечом к плечу" с другим – и так до самой линии горизонта со всех сторон. Отстранение от реальной жизни создает атмосферу искусственности и замкнутости. Превращать районы Абхазии в такие курортные деревни – означает загубить местный колорит и вызвать экологическую катастрофу локального уровня.- Как вы думаете, какие туристические сферы стоит развивать в Абхазии?- Морской туризм. Меня, как путешественника, привлек бы теплоходный круиз с остановками в разных городах Абхазии, экскурсиями в городах-остановках и купанием во время "зеленых стоянок". Экотуризм: надо не просто сохранять природное богатство страны, но и привлекать туристов, способных по достоинству оценить красоту Абхазии. Сельский туризм: ресурсы местности, быт и культурные традиции можно превратить в полноценный туристический продукт, направленный на обитателей мегаполисов, желающих сменить на время привычный уклад жизни, условно отказаться от благ цивилизации и почувствовать себя в роли сельских жителей.Медицинский туризм - путешествия с оздоровительной целью кажутся само собой напрашивающейся идеей. Морская вода, чистый воздух, фитотерапия, цитрусовые - природа Абхазии как будто бы сама по себе готова исцелять и оздоравливать. Однако именно медицинский туризм потребует совершенно иного подхода к качеству оказываемого сервиса и к санитарным нормам в стране. В Абхазии не функционируют должным образом очистные сооружения. Если я денечек полежала в "ротавирусной коме" в обычном отпуске – это одно дело. Но если бы я отравилась, когда приезжала на санаторно-курортное лечение – то это уже серьезная причина для претензий.А вообще, там, где остальные видят разруху, я вижу потенциал. У Абхазии он колоссальный. Туристическая отрасль вашей страны перешла бы на абсолютно новый уровень, если бы в республике открылся аэропорт.Добрые советы- Что вы можете посоветовать тем, кто собирается провести отпуск в Абхазии?- Однозначно узнавать все заранее и интересоваться отзывами. О том, что нужны наличные, о том, что в городе спокойно разгуливают коровы, о том, что в море ротавирус, – обо всем можно узнать заранее. Это не закрытая информация.На основе того, что вы узнали, нужно ответить на вопрос – что вы хотите получить от отпуска? Возможно, уже на этом этапе ваши ожидания "синхронизируются" с реальностью, в которой вы окажетесь в путешествии. И вы поймете, что расположение розеток в номере отеля вообще не входит в перечень оказываемых туристических услуг.Нужно уважать традиции и уклад страны. Абхазы патриотичны, душевны и неторопливы. Это кавказская страна, здесь почитают старших и помнят древние обычаи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230712/sanitarno-bezopasnyy-otdykh-chto-nuzhno-znat-turistam-v-abkhazii-1046886574.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/chachkhaliya-o-turizme-v-abkhazii-lyudyam-v-sfere-uslug-nado-obratit-vnimanie-na-apsuara-1046829900.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/aeroport-v-abkhazii-nado-verit-i-ne-meshat-1046660300.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

отдых в абхазии, туризм, абхазия, интервью