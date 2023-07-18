https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/rabota-na-vyezde-prezident-pobyval-v-ochamchyrskom-rayone-1047003271.html

Работа на выезде: президент побывал в Очамчырском районе

Работа на выезде: президент побывал в Очамчырском районе

Президент Абхазии Аслан Бжания продолжает посещать районы республики с рабочими поездками. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T19:33+0300

2023-07-18T19:33+0300

2023-07-18T19:33+0300

абхазия: благоустройство районов и городов

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Во вторник 18 июля глава государства посетил Очамчырский район, ознакомился с ходом работ на различных объектах, а затем провел совещание с районным активом.Бадрак Авидзба, SputnikПрезидентская инспекцияВизит в Очамчырский район глава государства начал с того, что ознакомился с работами по освещению республиканской трассы. Начальник Управления по капитальному строительству Тимур Агрба сообщил президенту, что на данный момент идет реализации второго этапа освещения трассы Псоу-Очамчыра.Затем Аслан Бжания побывал в селе Адзюбжа, где проводятся работы по укреплению русла реки Кодор.На участке устраивается канал длиной более двух километров. Его ширина составляет 200 метров, средняя глубина – полтора метра. В этот канал ляжет основное русло реки, которая во время паводков выходит из берегов и затапливает близлежащие селения.Работы ведутся за счет резервного фонда президента, на них выделено более 60 миллионов рублей. Еще одним объектом, на котором побывал президент стала набережная Очамчыры, которую сейчас активно благоустраивают. Работы по укладке тротуарной плитки еще не завершились, на данный момент уложено три тысячи квадратных метров. Кроме того вдоль набережной высадили растения, установили лавочки, урны, провели освещение. На благоустройство было выделено пять миллионов 250 тысяч рублей.Совещание в администрацииПосле осмотра объектов Аслан Бжания встретился с жителями Очамчырского района в местной администрации. О проделанной работе за первую половину 2023 года рассказал глава района Беслан Бигвава. Он сообщил, что доходная часть Очамчырского района за первое полугодие 2023 года выполнена на 33,8%. При плане 126,2 миллиона рублей было получено 42,6 миллиона рублей, на 83,5 миллиона меньше ожидаемого.Кроме того, в бюджет района за шесть месяцев поступило более 18 миллионов дотаций и 68 миллионов субсидий из республиканского бюджета.Расходы районного бюджета с начала года превысили 143 миллиона рублей. 72,1 миллиона из них пошло на образование, 20 миллионов - на решение общегосударственных вопросов, 20,2 миллиона - на жилищно-коммунальное хозяйство.Что касается потребления электроэнергии, то общая задолженность за электричество в Очамчырском районе по итогам первого полугодия составила 127,8 миллиона рублей, сообщил он.Всего за шесть месяцев было начислено более 142 миллионов рублей, из которых было выплачено 10% – 14,2 миллиона.Большая часть суммы долга приходится на физические лица – от общей суммы начислений 131,4 миллиона рублей было выплачено 5,6% – 7,4 миллиона. Платежная дисциплина среди юрлиц лучше – из начисленных 10,6 миллиона было выплачено 64% – 6,8 миллиона.Глава района рассказал и о том, что в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы было запланировано восстановление семи объектов на общую сумму 328,9 миллиона рублей.Реализовано шесть мероприятий, которые были направлены на ремонт дорог и электроснабжение, в том числе освещение центральной трассы. На эти цели было потрачено 275 миллионов рублей,После выступления Бигвава слово было передано Аслану Бжания. Президент заявил, что для того, чтобы уменьшить зависимость района от неустойчивого промысла рыбы, необходимо развивать частный бизнес, расширять туристические возможности."Причины провала ясны, я хотел бы, чтобы вы увязали одно с другим. Пока мы не будем развивать частный бизнес, в районе разрыв будет еще больше, провалов будет больше. Государство не может вести эффективную хозяйственную работу – это не функция государства, это функция частного бизнеса, таково экономическое устройство. Наша с вами задача сделать так, чтобы количество экономически активного населения росло. Вот не было рыбы, и вот провал такой, надо развивать другие отрасли, для этого есть и люди, и территория", - отметил Бжания.Для восстановления экономики Абхазии и решения многих социальных проблем необходимо находить новые возможности, в том числе с помощью развития туристической сферы, и, в частности строительства апартаментов и апарт-отелей, сказал президент."Развитие отраслей экономики, таких как туризм и, в связи с этим, принятие закона о правовом статусе апарт-отелей являются важнейшей вещью", - подчеркнул он.Бжания обратил внимание на то, что владельцы апартаментов не будут иметь возможности получить абхазское гражданство и, соответственно, не будут обладать политическими правами."Программа носит ограниченный характер, то есть, лимитированный. Приобретать эту недвижимость не имеют права люди, которые не согласны с существованием абхазского государства, которые вели вооруженную или невооруженную борьбу против нашего государства", - перечислил Бжания.По этой теме высказался и премьер-министр Александр Анкваб, который отметил, что в плане возможных демографических проблем опасаться нужно не строительства апартаментов и апарт-отелей, а серьезных болезней, таких как коронавирус.Глава правительства сообщил, что с 1994 года в Абхазии родилось 48 520 человек, умерло 40 163. За тот же период родилось 31 462 абхаза, умерло 12 833."Здесь число родившихся больше числа умерших на 18 629 человек. Эти цифры адресуются тем, кто посыпает голову пеплом, кто связывает демографию с апарт-отелями, гостиницами и экскурсиями", – сказал премьер-министр.Он подчеркнул, что реальную угрозу также представляют, сложности с диагностированием болезней на ранних стадиях, уровень медицины, аварии на дорогах и наркомания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-raboty-po-osvescheniyu-trassy-v-ochamchyrskom-rayone-1046990277.html

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абхазия: благоустройство районов и городов