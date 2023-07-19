https://sputnik-abkhazia.ru/20230719/rossiyskie-voyska-porazili-voennye-obekty-v-rayone-odessy-1047023421.html

Российские войска поразили военные объекты в районе Одессы

Российские войска поразили военные объекты в районе Одессы

Групповой удар по военным объектам был нанесен высокоточным оружием морского и воздушного базирования. 19.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-19T18:56+0300

2023-07-19T18:56+0300

2023-07-19T18:56+0300

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СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы, сообщает Министерство обороны России. На Купянском направлении за сутки российские войска продвинулись на километр в глубину и до двух километров по фронту, овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области.Уничтожены склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Гвоздика", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Донецком направлении успешно отражены 25 атак противника, уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Panzerhaubitze 2000", две самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30. На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки в этом районе были уничтожены склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны, около 100 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. На Запорожском направлении пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУНа обоих направлениях Киев потерял более 170 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106 районах, уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Запорожья. Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 воздушных сил Украины, средствами противовоздушной обороны – украинский вертолет Ми-8. Также было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 18 беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/rossiya-nanesla-gruppovoy-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-kotorykh-gotovilis-terakty-1046996929.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-tri-ukrainskie-rakety-storm-shadow-1046982584.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html

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