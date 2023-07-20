https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/osobennye-deti-problemy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1047042383.html

Особенные дети: проблемы инклюзивного образования в Абхазии

Особенные дети: проблемы инклюзивного образования в Абхазии

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел круглый стол "Современные вызовы и проблемы инклюзивного образования". 20.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-20T16:15+0300

2023-07-20T16:15+0300

2023-07-20T18:19+0300

в абхазии

пресс-центр

"искусство без границ"

дети

образование

абхазия

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Участники встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья и что нужно сделать для их социализации в обществе.Бадрак Авидзба, SputnikПроблемы особенных детейВ мае 2023 года начался проект "Искусство без границ", который, по словам автора идеи Анны Савиловой, направлен на создание инклюзивного общества в Абхазии. "Дети с ограниченными возможностями здоровья писали нам письма со своими мечтами, фонд "Ашана" – основной организатор этого проекта. Это первый этап, финальной точкой станет то, что РУСДРАМ на основании писем детей поставит спектакль, в котором будут принимать участие и дети с ограниченными возможностями и актеры, будут привлечены и российские актеры. Цель – показать, что ни для кого нет границ", – отметила Савилова.Уже на первом этапе организаторы столкнулись с проблемой – многие родители не хотели отправлять письма в фонд "Ашана", рассказывать о том, что их ребенок испытывает проблемы со здоровьем, добавила Савилова. Было решено провести встречу со специалистами и обсудить вопросы, связанные с инклюзивным образованием и социализацией детей с ограниченными возможностями.Уполномоченный по правам ребенка, руководитель Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала, что проблемы инклюзивного образования существуют давно."Основная цель такой дискуссии – понять, на какой стадии проблемы инклюзивного образования сегодня в Абхазии. Мы все об этом знаем, но хочется, чтобы мы в очередной раз обсудили эти моменты и, может быть, вместе, сообща, хоть на один шаг приблизимся к улучшению состояния инклюзии в Абхазии. Если после нашей беседы хоть один ребенок, который выпал из системы образования, пойдет в школу в сентябре, я думаю, что определенная цель будет достигнута", – сказала Джинджолия.Она добавила, что проект "Искусство без границ" выявил проблему – многие дети выпадают из системы образования, не владеют элементарными навыками письма и чтения. Одна из проблем состоит в отсутствии специализированных дошкольных и школьных учреждений.В круглом столе приняла участие Оксана Лакербая, у ее трехлетнего ребенка синдром дауна. Несмотря на это, родители решили не держать ребенка дома, а с раннего возраста социализируют его, малыша отправили в детский сад."Я плачу не за своего ребенка, а за тех детей, которых прячут, не показывают их, не ведут в садик, таких случаев очень много. Мой ребенок ходит в садик уже год, у него все прекрасно, он сам ест, сам ходит, говорит какие-то слова", – отметила она.Лакербая рассказала, что одна из родительниц ребенка с аналогичным диагнозом в беседе сообщила ей, что ее ребенка в детский сад не взяли. "Заведующая садом не плохая, она очень классный специалист, толерантный человек, но она просто не знает, что такое ребенок с синдромом дауна, она думает, что это крест, это ужасно, он ничего не сможет", – уточнила она. Родительница считает, что мамы и папы не должны держать детей с ограниченными возможностями здоровья дома, а насколько это возможно адаптировать их к среде, создать им условия для этого – отправить в детский сад и школу."В этом же саду есть дети, которые сами не могут есть с тарелки. А он увидел, как это делают другие дети, и тоже стал социализироваться. Основная проблема – это родители, причем родители двух категорий, родители особенных детей и родители нормотипичных детей. Родители особенных детей, пожалуйста, не стесняйтесь своих детей, в Абхазии это большая проблема, детей закрывают, их никому не показывают", – подчеркнула Лакербая.Отсутствие инклюзивного образованияЗаместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия отметила, что отсутствие инклюзивного образования в республике – это маркер состояния абхазского общества.Инклюзивное образование – это комплексная проблема. В первую очередь каждое образовательное учреждение страны должно иметь возможность проводить инклюзивное образование, также должна быть готовность специалистов обучать детей с особенностями, считает Кварчелия."Но мы сталкиваемся с проблемами, первое – у нас нет безбарьерной среды, и мы, конечно, должны думать о профессиональной подготовке наших педагогов. Те гуманистические ценности, которые заложены в идее самого инклюзивного образования, предполагают, что учитель должен, во-первых, видеть все отличия между детьми, уметь работать с каждым из них, но к этому опять-таки нужно прийти. Это специальные курсы обучения, разработка программ для учителей, такая профессиональная трансформация ведет к изменениям личностных установок, это тоже болезненный процесс", – заявила она.Второй момент – это наличие материально-технической базы, что предполагает дооборудование школьных коридоров, учебных помещений, установка пандусов и так далее."Мы фантазируем, когда говорим, что сегодня мы можем на базе наших дошкольных учреждений организовать инклюзивное обучение", – подчеркнула заместитель министра просвещения.Говоря об инклюзивном образовании, опираться можно на коррекционные школы, в республике их две, одна находится в Сухуме, другая – в Ткуарчале, подчеркнула заместитель министра просвещения.О сложностях социализации детей с ограниченными возможностями высказалась и заместитель председателя Службы социальной поддержки детей и семей Алина Базба. Она подчеркнула, что чаще всего родители детей с ограниченными возможностями предпочитают изолировать их.Председатель ассоциации "Инва-Содействие" Алхас Тхагушев считает, что для развития инклюзивного образования необходимо принять закон об образовании."Долгие годы были разные президенты, кандидаты, депутаты, общественные деятели, кто только ни говорит, что образование – это наше все, что его нужно развивать и так далее. Я не понимаю, что происходит с этим законом, почему он последний в очереди. Если не будет глобального большого закона об образовании, мы предлагаем путь, по которому пошла та же Армения – принять отдельный закон об инклюзивном образовании", – говорит он.По его словам, принятие закона об инклюзивном образовании позволит перейти от слов к делу. Нормы, которые будут прописаны в законе, будут способствовать тому, чтобы школы и детские сады стали доступными для детей с ограниченными возможностями.При этом в одночасье сделать так, чтобы все учебные заведения смогли стать инклюзивными, невозможно, поэтому вслед за законом нужно принимать государственную целевую программу, которая должна предполагать, что в каждом районе должно быть по две-три инклюзивные школы, сказал Алхас Тхагушев.Для того, чтобы доставлять детей в школы, должны курсировать специальные автобусы, в которых предусмотрены особенности перевозок для детей с ограниченными возможностями, подчеркнул он. Во время обсуждения, которое заняло почти два часа, участники говорили о различных подходах и методах развития инклюзивного образования в Абхазии.

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