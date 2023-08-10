https://sputnik-abkhazia.ru/20230810/nauka-i-obrazovanie-rossii-sovershili-tikhuyu-revolyutsiyu-1047438562.html

Наука и образование России совершили тихую революцию

Наука и образование России совершили тихую революцию

В России официально завершилась вступительная кампания в учебные заведения высшего образования первой ступени. 10.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-10T18:32+0300

2023-08-10T18:32+0300

2023-08-10T18:58+0300

образование

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Опубликованы списки первокурсников, начата подготовка к их приему в стенах вузов, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.К примеру, если в целом на 25 бюджетных мест было подано более 200 заявлений (то есть в среднем по восемь человек на место), то на отдельные специальности вроде "кораблестроение и океанотехника" и "эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" количество желающих надеть форменную рубашку достигало 13. Попутно резко взлетел балльный ценз, достигший 198 единиц по результатам ЕГЭ.Это лишь один из примеров, который отражает незаметную для рядового обывателя трансформацию отечественной системы высшего образования. Она, в свою очередь, является следствием тотального пересмотра государственных приоритетов и среднесрочных задач.Пробежимся по основным данным, чтобы понимать, о каких процессах (и какого масштаба) пойдет речь ниже.В России на сегодняшний день аккредитовано более 1200 высших учебных заведений, из них 896 числятся как государственные или муниципальные. В число последних, в свою очередь, входят десять федеральных и 29 национальных исследовательских университетов. По состоянию на 2022 год (так как текущая статистика еще только сводится) в нашей стране было более четырех миллионов студентов, и 91 процент из них грызли гранит науки в государственных или муниципальных учебных заведениях, а остальные — в частных. На институтские скамьи одновременно пришло свыше полумиллиона человек — на тридцать тысяч больше, чем годом ранее. Из этого числа чуть менее половины (48,3 процента) учатся на бюджете, то есть бесплатно, за счет государства.Мы не ради красного словца упомянули о трансформации системы высшего образования, требований к ней, а также о смещении акцентов популярности и востребованности. Прежде всего — в головах самих поступающих.Не секрет, что престижность вуза в любой точке мира определяется возможностью и легкостью дальнейшего трудоустройства и уровнем заработной платы. Так вот, если рассмотреть список лучших вузов России по версии работодателей, мы обнаружим, что в этом перечне все сильнее превалируют университеты и институты технической направленности. В их числе МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, национальные исследовательские университеты ИТМО и МИФИ, политех имени Петра Великого (Санкт-Петербург), альма-матер металлургов — МИСиС, Томский политехнический, авиационный и энергетический институты (Москва), Российский технологический университет (МИРЭА), Университет Иннополис и технологический университет "СТАНКИН".Итого — больше половины. То есть молодые технари постепенно наращивают доминирование как на рынке образования, так и на рынке труда.Данная тенденция великолепна во всех смыслах.Во-первых, потому, что мы наконец-то начали уходить от дебильной моды, когда молодежь, насмотревшись американских фильмов, на протяжении десятилетий сотнями тысяч поступала на эфемерные специальности вроде "менеджмента" или "международных финансов". Только ради того, чтобы, получив в руки диплом, ни единого дня не работать в отрасли, хотя стране еще десять лет назад критически нужны были не бестолковые менеджеры, а инженеры, физики, программисты, строители и сталевары с геологами.Во-вторых, современный мир стремителен и ультратехнологичен. Чем больше россиян — особенно молодых — смогут не только пользоваться, но и активно разрабатывать и продвигать новые технологии, а также банально работать руками, тем лучше для них самих. По той причине, что без гуманитариев современный мир вполне себе проживет, а вот без врачей, атомщиков и полярных моряков — уже вряд ли.Это не фантазии, а отражение реальности, что подтверждается цифрами текущей вступительной кампании. Например, конкурс на отдельные факультеты Уральского медицинского университета в этом году превышал 25 человек на место. А в упомянутый выше ИТМО, где готовят широкий спектр айтишников, были поданы рекордные 17 тысяч обращений. На четыре тысячи больше, чем годом ранее, к слову.Российский образовательный и научный корабль изменил курс, медленно и незаметно в силу своих внушительных размеров. А импульс к этому развороту дало государство, осознающее потребности уже не будущей, а сиюминутной жизни.Еще в свою бытность премьер-министром Дмитрий Медведев выступал с программной речью, в которой говорил о катастрофической нехватке технических специалистов широчайшего спектра — от станко- и вагоностроителей до операторов силовых установок. Причиной стал целый комплекс факторов, в том числе падение рождаемости в 90-е и тотальная стагнация реального сектора той поры, да и о влиянии западной киноиндустрии забывать нельзя. Именно она сформировала в миллионах мозгов образ успешного офисного планктона, низведя людей рабочих и прикладных специальностей до уровня второсортности и чуть ли не презрения. Дмитрий Анатольевич тогда посетовал, что в России фактически уничтожена система среднетехнического образования, которая в СССР ежегодно выпускала десятки тысяч инженеров, судомехаников, геофизиков, проектировщиков и многих других, кто становился невидимыми, но очень важными винтиками в национальной промышленной машине.Возрождение бывших ПТУ пока идет ни шатко ни валко, а вот систему среднего школьного образования уже подрихтовали под новые реалии.Чуть более года назад, когда прошлогодние выпускники готовились к выпускным экзаменам, Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязавшее все школы страны сократить количество гуманитарных вертикалей. Начиная с текущего 2023-го каждая школа должна обучать не менее 75 процентов детей по прикладным и техническим направлениям.Чтобы еще больше стимулировать процесс, государство планово увеличивает количество бюджетных мест в вузах, причем наибольшая квота уходит в регионы, предлагая местным ребятам не уезжать из родных мест. На сегодняшний день в вузах России предусмотрено 363 тысячи бюджетных мест, в позапрошлом году их количество было увеличено на 11,5 тысячи, а в прошлом — сразу на 34. Да, синхронно с изменением системы школьных вертикалей.Нравится это кому-то или нет, но будущее — за технически подкованными людьми. И если сами граждане этого не понимают, государство мягко подтолкнет их в нужном направлении. Для блага их же детей и внуков.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/obyavlen-dopolnitelnyy-nabor-abiturientov-dlya-zachisleniya-v-vuzy-rossii-1047390147.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230802/kvotnaya-kampaniya-kak-idet-postuplenie-abkhazskikh-abiturientov-v-vuzy-rossii--1047280855.html

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образование, мнение, авторы, колумнисты, высшее образование, университеты