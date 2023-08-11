Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230811/karistan-iz-sela-katsikyt-kak-v-abkhazskom-sele-vyraschivayut-arbuzy-1047440085.html
"Каристан" из Кацикыта: как в абхазском селе выращивают арбузы
"Каристан" из Кацикыта: как в абхазском селе выращивают арбузы
62-летний Мурман Гергая из села Кацикыт больше половины своей жизни выращивает арбузы. Это не просто его любимая тыквина (как его классифицируют ботаники ... 11.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-11T09:42+0300
2023-08-11T13:17+0300
в абхазии
абхазия
новости
"дежурный по району"
арбузы
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0a/1047436124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_713af422b3e2ef2ec1f6463a4e0c22c6.jpg
Однако в этом году из-за стихии, обрушившейся на Абхазию в июле, Гергая потерял половину урожая.О том, как выращивают арбузы в селе Кацикыт Гулрыпшского района и с какими сложностями сталкиваются фермеры, читайте в материале Sputnik.SputnikМурман Гергая и его сын – единственные жители села Кацикыт, которые выращивают арбузы в больших объемах. В селе популярна другая ягода – клубника. Бахчевыми здесь мало кто занимается.Сам Мурман отмечает, что выращиванием этого вида тыквин он занимается большую часть жизни. А все дело в большой любви к арбузам.Но в этом году с урожаем фермеру не повезло. В июле в Абхазии бушевала стихия, из-за сильных ливней и наводнений у многих сельчан пропал урожай. "Во время стихии вот отсюда шел поток воды, – показывает он. – Поле подтопило. Весь урожай здесь унесло водой. Из 800 лунок около 300-400 лунок мы потеряли".Из-за капризов природы фермер получил всего лишь 15 тонн арбузов вместо ожидаемых 60-70 тонн. Нынешний урожай на 40 тонн меньше, чем в прошлом году."У нас еще ничего. В соседних селах, в Адзюбже и других, есть фермеры, которые даже не успели увидеть урожай, он весь испортился. Больно, конечно, столько труда вложили. Но это природа, против природы ничего не поделаешь. У нас уже был случай, когда мы полностью потеряли урожай", – добавляет он.В целом по Гулрыпшскому району в этом году ожидаемый урожай бахчевых культур составляет примерно 200 тонн. Это на 100 тонн меньше, чем в прошлом году.Отчаиваться не стоитНесмотря на то, что его усилия не привели к запланированным результатам, Мурман не расстраивается. Фермер уже успел собрать половину оставшихся арбузов, которые как раз поспели. По его словам, в ближайшие дни нужно успеть очистить все поле – время на сбор ограничено."Спелый арбуз или нет, можно увидеть по внешним признакам: он меняет цвет, посерединке появляется светлое пятно. Качество арбуза хорошее, он очень вкусный, сладкий. Вот посмотрите, какой большой арбуз, уже спелый", – показывает Мурман особо крупный экземпляр.В среднем вес арбуза достигает 13-15 килограммов. Как отмечает фермер, выращенные им арбузы очень сладкие, ведь сорт "Каристан" – один из самых востребованных.“Семена "Каристана" дорогие, одна штука стоит 10 рублей. Их мне привозят из Москвы. Каждый год сажаю именно этот сорт. Он лучше терпит жару, даже на берегу если посадить, то вырастет. Но единственное, чего не терпит, – это плохую погоду", – объясняет Гергая.На цену продукции фермеру не приходится жаловаться. В среднем, оптовая цена арбузов составляет 25-30 рублей за килограмм. С реализацией также нет проблем. Мурман вместе с сыном сами сдают арбузы в продуктовые магазины, также к ним приезжают перекупщики."Конечно, это выгодное занятие. Если ничего не помешает, то хороший урожай получается, и можно на этом неплохо заработать. В прошлом году урожай был лучше, потому что не было таких проблем с погодой", – добавляет фермер.Мурман Гергая не планирует бросать любимое занятие. По его словам, и в следующем году он вместе с сыном будет сажать бахчевые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230731/stikhiya-nanesla-uscherb-gagrskogo-rayonu-na-summu-bolee-60-millionov-rubley-1047238836.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/biznes-ot-diletanta-kak-yurist-vozrodila-sovetskiy-sovkhoz-v-abkhazii-1046438406.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230701/dzhopua-selskoe-khozyaystvo-trebuet-milliardy-1046660523.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Сария Кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0a/1047436124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b8ae7c5fe832712edb61d31c60a2590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, "дежурный по району", арбузы, сельское хозяйство
абхазия, новости, "дежурный по району", арбузы, сельское хозяйство

"Каристан" из Кацикыта: как в абхазском селе выращивают арбузы

09:42 11.08.2023 (обновлено: 13:17 11.08.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор арбуза в селе Кацикыт
Сбор арбуза в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия, 1920, 11.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
62-летний Мурман Гергая из села Кацикыт больше половины своей жизни выращивает арбузы. Это не просто его любимая тыквина (как его классифицируют ботаники - прим.), выращивать арбузы еще и выгодно.
Однако в этом году из-за стихии, обрушившейся на Абхазию в июле, Гергая потерял половину урожая.
О том, как выращивают арбузы в селе Кацикыт Гулрыпшского района и с какими сложностями сталкиваются фермеры, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Мурман Гергая и его сын – единственные жители села Кацикыт, которые выращивают арбузы в больших объемах. В селе популярна другая ягода – клубника. Бахчевыми здесь мало кто занимается.
Сам Мурман отмечает, что выращиванием этого вида тыквин он занимается большую часть жизни. А все дело в большой любви к арбузам.

"Все любят сладкие арбузы! – восклицает высокий, загорелый мужчина. – Да и цена на них хорошая."

Но в этом году с урожаем фермеру не повезло. В июле в Абхазии бушевала стихия, из-за сильных ливней и наводнений у многих сельчан пропал урожай.
"Во время стихии вот отсюда шел поток воды, – показывает он. – Поле подтопило. Весь урожай здесь унесло водой. Из 800 лунок около 300-400 лунок мы потеряли".
Из-за капризов природы фермер получил всего лишь 15 тонн арбузов вместо ожидаемых 60-70 тонн. Нынешний урожай на 40 тонн меньше, чем в прошлом году.
Последствия после потопа в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2023
В Абхазии
Стихия нанесла ущерб Гагрскому району на сумму более 60 миллионов рублей
31 июля, 13:40
"У нас еще ничего. В соседних селах, в Адзюбже и других, есть фермеры, которые даже не успели увидеть урожай, он весь испортился. Больно, конечно, столько труда вложили. Но это природа, против природы ничего не поделаешь. У нас уже был случай, когда мы полностью потеряли урожай", – добавляет он.
В целом по Гулрыпшскому району в этом году ожидаемый урожай бахчевых культур составляет примерно 200 тонн. Это на 100 тонн меньше, чем в прошлом году.

Отчаиваться не стоит

Несмотря на то, что его усилия не привели к запланированным результатам, Мурман не расстраивается. Фермер уже успел собрать половину оставшихся арбузов, которые как раз поспели. По его словам, в ближайшие дни нужно успеть очистить все поле – время на сбор ограничено.
"Спелый арбуз или нет, можно увидеть по внешним признакам: он меняет цвет, посерединке появляется светлое пятно. Качество арбуза хорошее, он очень вкусный, сладкий. Вот посмотрите, какой большой арбуз, уже спелый", – показывает Мурман особо крупный экземпляр.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

Сбор арбузов в селе Кацикыт - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор арбузов в селе Кацикыт

В среднем вес арбуза достигает 13-15 килограммов. Как отмечает фермер, выращенные им арбузы очень сладкие, ведь сорт "Каристан" – один из самых востребованных.
“Семена "Каристана" дорогие, одна штука стоит 10 рублей. Их мне привозят из Москвы. Каждый год сажаю именно этот сорт. Он лучше терпит жару, даже на берегу если посадить, то вырастет. Но единственное, чего не терпит, – это плохую погоду", – объясняет Гергая.
Елана Джопуа - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2023
В Абхазии
Бизнес от "дилетанта": как юрист возродила советский совхоз в Абхазии
21 июня, 10:25
На цену продукции фермеру не приходится жаловаться. В среднем, оптовая цена арбузов составляет 25-30 рублей за килограмм. С реализацией также нет проблем. Мурман вместе с сыном сами сдают арбузы в продуктовые магазины, также к ним приезжают перекупщики.
"Конечно, это выгодное занятие. Если ничего не помешает, то хороший урожай получается, и можно на этом неплохо заработать. В прошлом году урожай был лучше, потому что не было таких проблем с погодой", – добавляет фермер.
Мурман Гергая не планирует бросать любимое занятие. По его словам, и в следующем году он вместе с сыном будет сажать бахчевые.
Помощь сельскому хозяйству: как заменить импортные продукты местными - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2023
В Абхазии
Джопуа: сельское хозяйство требует миллиарды
1 июля, 14:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0