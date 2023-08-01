https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/sud-doprosil-obvinyaemogo-dato-akhalaya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1047272481.html

Суд допросил обвиняемого Дато Ахалая по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд допросил обвиняемого Дато Ахалая по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 1 августа. 01.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-01T20:15+0300

2023-08-01T20:15+0300

2023-08-01T20:24+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik В тонировке не участвовалНа заседании 1 августа показания дал обвиняемый Дато Ахалая. По версии обвинения, Дато Ахалая незаконно владел различными видами оружия и боеприпасами, которые были использованы при совершении убийства. Кроме того, вместе с братом Демуром Ахалая, как утверждает обвинение, Дато приобрел, а затем затонировал машину Toyota Mark2, на которой было совершено преступление.В суде Ахалая так же, как и другие подозреваемые, заявил, что не считает себя виновным, не состоял в какой-либо банде, с потерпевшими знаком не был и мотива для убийства у него не было.Он рассказал, что 19 ноября 2019 года встретился с Эриком Чкадуа, которому кто-то позвонил, после чего он сказал, что ему надо ехать "погнать машину тонировщику". По словам Ахалая, Чкадуа был очень уставший, и он решил сам набрать тонировщику Чолария, чтобы передать, что к нему от имени Блабба по просьбе Чкадуа на тонирование подъедет машина. Какая именно машина обвиняемый сказать не смог, уточнил лишь, что серебристого цвета.Ахалая подчеркнул, что лишь по телефону сообщил Чолария о поставке машины, но не приезжал к нему в мастерскую, как утверждает обвинение. По его словам, с мастером он знаком давно, не раз обращался к нему за услугами, несмотря на то, что свидетель утверждает обратное. Дато отметил, что при депонировании показаний Чолария он был в нетрезвом состоянии и не раз в ходе следствия путался в показаниях. Также он упомянул, что слышал, как Чолария плакал и раскаивался, что дал неправдивые показания.Таким образом, версия следствия о том, что он причастен к приобретению и тонированию автомобиля, надумана и сфабрикована, заявил Ахалая.События дня убийстваКак рассказал Ахалая, в день убийства 22 ноября 2019 года он утром выехал в кафе, чтобы встретиться с братьями, после чего вернулся домой, чтобы присмотреть за ребенком. До задержания обвиняемый работал в ГСО, но в день убийства на работу его не вызывали. Тем не менее, по его словам, он выехал на работу, по дороге ему позвонили и сказали, что нужно взять ключи от актового зала. Ахалая утверждает, что вернулся домой за ключами, но ему сообщили, что зал открыл другой сотрудник и больше в город в тот день он не выезжал, находился дома на Новом районе.Обвиняемый подчеркнул, что при нахождении у Демура Бганба не нуждался в медицинской помощи, никакого ранения он на нем не заметил и походка его не отличалась от обычной.Опознанная курткаЕще в 2021 году на одном из судебных заседаний свидетель Тимур Гургенян рассказывал, что 22 ноября 2019 года на улице Аргун Нового района он с другом "сидел и гонял голубей", которых они в качестве хобби разводят.Вскоре мужчины услышали, как недалеко от них по направлению к улице Северная проехала милицейская машина, а минут через 15 мимо в 40-50 метрах прошли двое мужчин в куртках темного цвета. Друзья предположили, что это были сотрудники милиции, которые кого-то искали. Спустя некоторое время они увидели дым от пожара.Позже мужчины участвовали в опознании вещей. Среди нескольких вещей верхней одежды они опознали одну куртку, которая, по их версии, была на одном из мимо проходящих мужчин, предположительно она принадлежала Дато Ахалая.Когда обвиняемый ознакомился с материалами дела, он узнал, что куртку представили для опознания Гургеняну и спустя больше года с 35 метров он опознал "похожую". Самого же Ахалая на опознание не представили, хотя, по его словам, он сообщал, что готов.Ахалая считает, что Гургенян дал ложные показания под давлением следствия, после того как просидел в изоляторе 15 суток за административное правонарушение.Отказ в ходатайствеГособвинение ходатайствовало об оглашении материалов, в которых Ахалая отказывался от дачи показаний и давал лишь небольшие комментарии, сведения, а в суде дал более обширные показания. Суд, посовещавшись на месте, отказал в удовлетворении ходатайства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1047122592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sud-issledoval-telefonnye-zvonki-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046751468.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия