Южная Осетия и Абхазия: перспективы развития двух республик
19:00 16.08.2023 (обновлено: 19:06 16.08.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Телемост с Южной Осетией по теме форума к 15-летию признания
© Sputnik / Марианна Кубрава
В рамках первого Международного гуманитарного форума "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики" состоялся видеомост Цхинвал-Сухум. Участники мероприятия обсудили перспективы развития двух республик
Бадрак Авидзба, Sputnik
Достижения после признания
Начальник информационно-аналитического отдела аппарата президента Южной Осетии Юрий Вазагов рассказал, какими темпами развивается республика после признания независимости.
"Конечно, нужно отметить восстановление инфраструктуры Южной Осетии за счет средств Российской Федерации, восстановление объектов здравоохранения, образования и многое другое. Если вкратце, то та картина, которую мы наблюдаем в Южной Осетии, прежде всего в нашей столице, то разница кардинальная", - подчеркнул он.
По его словам, за 15 лет с момента признания республики проводилась активная работа по повышению уровня благосостояния граждан, а также по развитию инфраструктуры Южной Осетии.
"В ближайшей и среднесрочной перспективе акцент будет ставиться на реализации проектов, создание новых экономических возможностей, создание реальных производств, которые нацелены на создание новых рабочих мест", - рассказал Вазагов.
В продолжение темы депутат Парламента Южной Осетии Зита Бесаева сказала, что не так давно в республике приняли программу экономического развития, которая позволит через какое-то время перейти Южной Осетии на самообеспечение.
"Сегодня мы видим, что реализация этой программы пока затрудняется в связи с определенными моментами – это объективные и субъективные причины. Но я думаю, что мы перейдем к реализации этой программы, направления сельского хозяйства, туризма и многие другие направления будут реализованы", - заметила депутат.
Развитие потенциала
Говоря о развитии экономического потенциала Абхазии помощник президента по международным делам Максим Гвинджия подчеркнул, что перспективы развития вызывают опасения у многих людей, и эта ситуация характерна не только для Абхазии.
"Люди боятся перемен, люди боятся двигаться вперед, люди боятся чего-то нового. Мне кажется, самое большое препятствие – это уверенность в своей полной компетенции. Поверьте, многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, во многих странах мира они уже решены. Но по какой-то причине мы отказываемся изучать международный опыт и продолжаем самостоятельно изобретать велосипед, очень часто это является, по моему мнению, большим препятствием", - сказал Гвинждия.
Для более эффективного взаимодействия между республиками необходимо улучшать инфраструктуру, в том числе логистическую. Чтобы попасть из Сухума в Цхинвал нужно провести в дороге двадцать часов, при соответствующей логистике это время может значительно сократиться, отметил помощник президента.
Мнение о том, как две республики могут выйти на экономическую самостоятельность, высказал и торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.
"Этому предстоит большой и серьезный пласт работы. Здесь должны возобладать понятные и простые принципы, экономическое чудо должно базироваться на очень серьезном труде. Принципы достижения если не экономического чуда, не прыжка восточноазиатского тигра, то хотя бы какого-то качественного широкого шага вперед, это базируется на простых, доступных и понятных принципах – на ответственности, на компетентности, без этого никуда", - заявил Барциц.
По мнению Торгового представителя Абхазии, в России для улучшения экономической ситуации в республике и Южной Осетии наряду с традиционными отраслями как туризм и сельское хозяйство следует искать новые области генерации прибыли.
"Я думаю, что вполне могут быть освоены и такие направления, как цифровое развитие, как альтернативные источники генерации электроэнергетики. И вот здесь, как говорится, у нас поле непаханое, к сожалению, мы в этом плане продвигаемся крайне медленно, необходимость таких нетривиальных быстрых решений растет", - говорит он.
Одной из тем видеомоста стало воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что помимо 15-летия признания независимости, в этом году республика отмечает 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Количество погибших представителей молодого поколения в возрасте 22-23 лет очень большое в процентном соотношении, что говорит об уровне патриотизма среди молодежи.
В условиях высокой информационной конкуренции важно насыщать это пространство материалом, который будет способствовать укреплению патриотических чувств. Поэтому на телеканале "Абаза-ТВ", в скором времени появится проект, посвященный героическому эпосу народов Кавказа.
"Наши актеры будут читать рассказы, мы будем думать, как сделать эти материалы, чтобы они были интересны для молодых зрителей, тем более в условиях конкурентной среды в социальных сетях. То есть все факторы нужно учитывать, но доверять молодежи, работать с ними, и я уверен они нас никогда не подведут", - сказал Хашиг.
В Цхинвале проходит международный форум "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией государственности республики".
Организаторами форума выступают Международный институт развития коммуникаций МИР–МОСТ–ОСЕТИЯ, Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова и Международное информационное агентство и радио Sputnik Южная Осетия.