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Южная Осетия и Абхазия: перспективы развития двух республик

Южная Осетия и Абхазия: перспективы развития двух республик

В рамках первого Международного гуманитарного форума "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики" состоялся видеомост... 16.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-16T19:00+0300

2023-08-16T19:00+0300

2023-08-16T19:06+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikДостижения после признанияНачальник информационно-аналитического отдела аппарата президента Южной Осетии Юрий Вазагов рассказал, какими темпами развивается республика после признания независимости.По его словам, за 15 лет с момента признания республики проводилась активная работа по повышению уровня благосостояния граждан, а также по развитию инфраструктуры Южной Осетии."В ближайшей и среднесрочной перспективе акцент будет ставиться на реализации проектов, создание новых экономических возможностей, создание реальных производств, которые нацелены на создание новых рабочих мест", - рассказал Вазагов.В продолжение темы депутат Парламента Южной Осетии Зита Бесаева сказала, что не так давно в республике приняли программу экономического развития, которая позволит через какое-то время перейти Южной Осетии на самообеспечение."Сегодня мы видим, что реализация этой программы пока затрудняется в связи с определенными моментами – это объективные и субъективные причины. Но я думаю, что мы перейдем к реализации этой программы, направления сельского хозяйства, туризма и многие другие направления будут реализованы", - заметила депутат.Развитие потенциалаГоворя о развитии экономического потенциала Абхазии помощник президента по международным делам Максим Гвинджия подчеркнул, что перспективы развития вызывают опасения у многих людей, и эта ситуация характерна не только для Абхазии.Для более эффективного взаимодействия между республиками необходимо улучшать инфраструктуру, в том числе логистическую. Чтобы попасть из Сухума в Цхинвал нужно провести в дороге двадцать часов, при соответствующей логистике это время может значительно сократиться, отметил помощник президента.Мнение о том, как две республики могут выйти на экономическую самостоятельность, высказал и торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц."Этому предстоит большой и серьезный пласт работы. Здесь должны возобладать понятные и простые принципы, экономическое чудо должно базироваться на очень серьезном труде. Принципы достижения если не экономического чуда, не прыжка восточноазиатского тигра, то хотя бы какого-то качественного широкого шага вперед, это базируется на простых, доступных и понятных принципах – на ответственности, на компетентности, без этого никуда", - заявил Барциц.По мнению Торгового представителя Абхазии, в России для улучшения экономической ситуации в республике и Южной Осетии наряду с традиционными отраслями как туризм и сельское хозяйство следует искать новые области генерации прибыли.Одной из тем видеомоста стало воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил, что помимо 15-летия признания независимости, в этом году республика отмечает 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Количество погибших представителей молодого поколения в возрасте 22-23 лет очень большое в процентном соотношении, что говорит об уровне патриотизма среди молодежи.В условиях высокой информационной конкуренции важно насыщать это пространство материалом, который будет способствовать укреплению патриотических чувств. Поэтому на телеканале "Абаза-ТВ", в скором времени появится проект, посвященный героическому эпосу народов Кавказа.В Цхинвале проходит международный форум "Южная Осетия. 15 лет признания Российской Федерацией государственности республики".Организаторами форума выступают Международный институт развития коммуникаций МИР–МОСТ–ОСЕТИЯ, Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова и Международное информационное агентство и радио Sputnik Южная Осетия.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/bolshoy-put-rossiyskiy-ekspert-otsenil-razvitie-abkhazii-posle-priznaniya-1047518630.html

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