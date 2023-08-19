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Стратегический план сотрудничества: как России и Абхазии развивать отношения
Стратегический план сотрудничества: как России и Абхазии развивать отношения
Круглый стол “Информационное сотрудничество России и Абхазии - практика, опыт, перспективы” прошел на площадке Sputnik Абхазия в субботу, 19 августа. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T18:04+0300
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О том, как работает информационное поле, чего не хватает республике для успешного развития, и для чего нужен стратегический план взаимоотношений между Россией и Абхазией, читайте в материале Sputnik.SputnikОткрывая круглый стол, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия отметил, что, несмотря на близость Абхазии и России и отсутствие языкового барьера, жители обеих стран все равно мало знают друг о друге.Российский политолог Сергей Маркедонов отметил, что в открытых источниках сегодня достаточно информации об Абхазии. Но, по его мнению, людям, которые пишут об Абхазии и принимают решения, нужно приезжать в республику и выяснять все на месте. “Только побывав в самой Абхазии и посмотрев на эти вещи своими глазами, можно что-то понять. Но если человек просто едет "в поле" со слабой подготовкой, если у него нет исторической и научной базы, то такое "поле" может свестись просто к сбору сплетен, потому что он не поймет, кто за этим стоит. С одной стороны, должна быть общая историческая база, с другой - сверка с реальностью”, - отметил он.Что нужно Абхазии?Сергей Маркедонов считает, что основная проблема Абхазии в том, что она, в некоторой степени, "застряла". Повестка дня “военный конфликт с Грузией" уже закончилась, и 15 лет республика живет в других реалиях. Но при этом повестка "развития" как будто бы в обществе не стоит, добавил политолог. По его словам, в абхазском обществе должны уйти от постоянной апелляции к прошлому, начать выстраивать модель будущего. И именно этот тренд должен получить поддержку в Москве.Заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Абхазии Кристиан Бжания считает, что проблема республики заключается в противоречии. С одной стороны, без колоссальной финансовой помощи России страна не смогла бы оправиться от последствий войны. С другой, сложилась ситуация, когда республика больше ждет помощи, чем развивается самостоятельно.“Этот элемент породил невозможность обсуждать перспективы. Нам нужна независимость? Да, нужна, но всем мире нет абсолютно независимой страны. До сих пор, а уже прошло 30 лет, нет консолидированной общенациональной позиции по конкретному пути развития”, - сказал Бжания и добавил, что как только страна столкнется с отсутствием внешнего финансирования, и общество, и власть поймут, что именно нужно делать для самостоятельного становления.Сегодня в Абхазии туризм - одна из самых развитых сфер экономики. Однако, по мнению участников круглого стола, это не та сфера, на которой нужно делать акцент, так как отрасль приносит краткосрочные деньги, но в будущем может причинить непоправимый ущерб экологии.Для долгосрочного развития страны, по мнению заместителя директора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентины Комлевой, необходимо задуматься о строительстве биологических и иных лабораторий на территории Абхазии.“Туризм - не панацея для Абхазии. Потом вы начнете просить деньги на рекреацию, на борьбу с экологической катострофой, потому что идет большая нагрузка на природу Абхазии. Деньги надо просить на развитие научных лаборатории - биологических, ботанических. Это то, чем ценна Абхазия. Это приоритетная область. Это открытия и научные разработки, которые можно продавать, которыми можно обмениваться. Это повысит и качество самого общества. Это развитие ученых, развитие интеллигенции, приток кадров”, - подчеркнула Комлева.Но для того, чтобы это произошло, по мнению эксперта, людям, принимающим политические и стратегические решения, необходимо “повернуть мозги”, и искать способы получить в России крупные гранты на открытие лабораторий и научно-образовательных центров.Главный редактор журнала “Новые деловые люди”, член общественного совета Национального Фонда поддержки социальных программ России Галина Скоробогатова добавила, что между двумя странами необходимо расширить контакты и создать стратегический план взаимоотношении между Россией и Абхазией.Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" проходил в Сухуме с 18 по 19 августа.Партнеры форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/politolog-rasskazal-o-vybore-kotoryy-abkhaziya-dolzhna-sdelat-na-puti-razvitiya-1047578637.html
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абхазия, новости, россия, sputnik абхазия
абхазия, новости, россия, sputnik абхазия
Стратегический план сотрудничества: как России и Абхазии развивать отношения
18:04 19.08.2023 (обновлено: 18:06 19.08.2023)
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Круглый стол “Информационное сотрудничество России и Абхазии - практика, опыт, перспективы” прошел на площадке Sputnik Абхазия в субботу, 19 августа.
О том, как работает информационное поле, чего не хватает республике для успешного развития, и для чего нужен стратегический план взаимоотношений между Россией и Абхазией, читайте в материале Sputnik.
Открывая круглый стол, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия отметил, что, несмотря на близость Абхазии и России и отсутствие языкового барьера, жители обеих стран все равно мало знают друг о друге.
“Наши страны не очень-то информированы о тех событиях, которые происходят внутри, а иногда эти события искажены. Это основная проблема, которую смогу решить журналисты”, - подчеркнул Гвинджия.
Российский политолог Сергей Маркедонов отметил, что в открытых источниках сегодня достаточно информации об Абхазии. Но, по его мнению, людям, которые пишут об Абхазии и принимают решения, нужно приезжать в республику и выяснять все на месте.
“Только побывав в самой Абхазии и посмотрев на эти вещи своими глазами, можно что-то понять. Но если человек просто едет "в поле" со слабой подготовкой, если у него нет исторической и научной базы, то такое "поле" может свестись просто к сбору сплетен, потому что он не поймет, кто за этим стоит. С одной стороны, должна быть общая историческая база, с другой - сверка с реальностью”, - отметил он.
Что нужно Абхазии?
Сергей Маркедонов считает, что основная проблема Абхазии в том, что она, в некоторой степени, "застряла". Повестка дня “военный конфликт с Грузией" уже закончилась, и 15 лет республика живет в других реалиях.
Но при этом повестка "развития" как будто бы в обществе не стоит, добавил политолог. По его словам, в абхазском обществе должны уйти от постоянной апелляции к прошлому, начать выстраивать модель будущего. И именно этот тренд должен получить поддержку в Москве.
Заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Абхазии Кристиан Бжания считает, что проблема республики заключается в противоречии. С одной стороны, без колоссальной финансовой помощи России страна не смогла бы оправиться от последствий войны. С другой, сложилась ситуация, когда республика больше ждет помощи, чем развивается самостоятельно.
“Этот элемент породил невозможность обсуждать перспективы. Нам нужна независимость? Да, нужна, но всем мире нет абсолютно независимой страны. До сих пор, а уже прошло 30 лет, нет консолидированной общенациональной позиции по конкретному пути развития”, - сказал Бжания и добавил, что как только страна столкнется с отсутствием внешнего финансирования, и общество, и власть поймут, что именно нужно делать для самостоятельного становления.
Сегодня в Абхазии туризм - одна из самых развитых сфер экономики. Однако, по мнению участников круглого стола, это не та сфера, на которой нужно делать акцент, так как отрасль приносит краткосрочные деньги, но в будущем может причинить непоправимый ущерб экологии.
Для долгосрочного развития страны, по мнению заместителя директора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентины Комлевой, необходимо задуматься о строительстве биологических и иных лабораторий на территории Абхазии.
“Туризм - не панацея для Абхазии. Потом вы начнете просить деньги на рекреацию, на борьбу с экологической катострофой, потому что идет большая нагрузка на природу Абхазии. Деньги надо просить на развитие научных лаборатории - биологических, ботанических. Это то, чем ценна Абхазия. Это приоритетная область. Это открытия и научные разработки, которые можно продавать, которыми можно обмениваться. Это повысит и качество самого общества. Это развитие ученых, развитие интеллигенции, приток кадров”, - подчеркнула Комлева.
Но для того, чтобы это произошло, по мнению эксперта, людям, принимающим политические и стратегические решения, необходимо “повернуть мозги”, и искать способы получить в России крупные гранты на открытие лабораторий и научно-образовательных центров.
Главный редактор журнала “Новые деловые люди”, член общественного совета Национального Фонда поддержки социальных программ России Галина Скоробогатова добавила, что между двумя странами необходимо расширить контакты и создать стратегический план взаимоотношении между Россией и Абхазией.
Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" проходил в Сухуме с 18 по 19 августа.
Партнеры форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.