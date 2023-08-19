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Стратегический план сотрудничества: как России и Абхазии развивать отношения

Стратегический план сотрудничества: как России и Абхазии развивать отношения

Круглый стол “Информационное сотрудничество России и Абхазии - практика, опыт, перспективы” прошел на площадке Sputnik Абхазия в субботу, 19 августа. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T18:04+0300

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О том, как работает информационное поле, чего не хватает республике для успешного развития, и для чего нужен стратегический план взаимоотношений между Россией и Абхазией, читайте в материале Sputnik.SputnikОткрывая круглый стол, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия отметил, что, несмотря на близость Абхазии и России и отсутствие языкового барьера, жители обеих стран все равно мало знают друг о друге.Российский политолог Сергей Маркедонов отметил, что в открытых источниках сегодня достаточно информации об Абхазии. Но, по его мнению, людям, которые пишут об Абхазии и принимают решения, нужно приезжать в республику и выяснять все на месте. “Только побывав в самой Абхазии и посмотрев на эти вещи своими глазами, можно что-то понять. Но если человек просто едет "в поле" со слабой подготовкой, если у него нет исторической и научной базы, то такое "поле" может свестись просто к сбору сплетен, потому что он не поймет, кто за этим стоит. С одной стороны, должна быть общая историческая база, с другой - сверка с реальностью”, - отметил он.Что нужно Абхазии?Сергей Маркедонов считает, что основная проблема Абхазии в том, что она, в некоторой степени, "застряла". Повестка дня “военный конфликт с Грузией" уже закончилась, и 15 лет республика живет в других реалиях. Но при этом повестка "развития" как будто бы в обществе не стоит, добавил политолог. По его словам, в абхазском обществе должны уйти от постоянной апелляции к прошлому, начать выстраивать модель будущего. И именно этот тренд должен получить поддержку в Москве.Заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Абхазии Кристиан Бжания считает, что проблема республики заключается в противоречии. С одной стороны, без колоссальной финансовой помощи России страна не смогла бы оправиться от последствий войны. С другой, сложилась ситуация, когда республика больше ждет помощи, чем развивается самостоятельно.“Этот элемент породил невозможность обсуждать перспективы. Нам нужна независимость? Да, нужна, но всем мире нет абсолютно независимой страны. До сих пор, а уже прошло 30 лет, нет консолидированной общенациональной позиции по конкретному пути развития”, - сказал Бжания и добавил, что как только страна столкнется с отсутствием внешнего финансирования, и общество, и власть поймут, что именно нужно делать для самостоятельного становления.Сегодня в Абхазии туризм - одна из самых развитых сфер экономики. Однако, по мнению участников круглого стола, это не та сфера, на которой нужно делать акцент, так как отрасль приносит краткосрочные деньги, но в будущем может причинить непоправимый ущерб экологии.Для долгосрочного развития страны, по мнению заместителя директора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентины Комлевой, необходимо задуматься о строительстве биологических и иных лабораторий на территории Абхазии.“Туризм - не панацея для Абхазии. Потом вы начнете просить деньги на рекреацию, на борьбу с экологической катострофой, потому что идет большая нагрузка на природу Абхазии. Деньги надо просить на развитие научных лаборатории - биологических, ботанических. Это то, чем ценна Абхазия. Это приоритетная область. Это открытия и научные разработки, которые можно продавать, которыми можно обмениваться. Это повысит и качество самого общества. Это развитие ученых, развитие интеллигенции, приток кадров”, - подчеркнула Комлева.Но для того, чтобы это произошло, по мнению эксперта, людям, принимающим политические и стратегические решения, необходимо “повернуть мозги”, и искать способы получить в России крупные гранты на открытие лабораторий и научно-образовательных центров.Главный редактор журнала “Новые деловые люди”, член общественного совета Национального Фонда поддержки социальных программ России Галина Скоробогатова добавила, что между двумя странами необходимо расширить контакты и создать стратегический план взаимоотношении между Россией и Абхазией.Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" проходил в Сухуме с 18 по 19 августа.Партнеры форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/politolog-rasskazal-o-vybore-kotoryy-abkhaziya-dolzhna-sdelat-na-puti-razvitiya-1047578637.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/bartsits-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-zainteresovannyy-i-neravnodushnyy-dialog-1047573126.html

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