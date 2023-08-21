Политика и вопрос признания: Ардзинба встретился с жителями Очамчырского района
18:00 21.08.2023 (обновлено: 18:45 21.08.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Очамчыра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с общественностью Очамчырского района в понедельник 15 августа. Поездка приурочена к 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России.
О том, какие темы обсудил министр с жителями Очамчырского района, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Серьезная правовая база
Один из важнейших итогов взаимодействия между Абхазией и России за последние 15 лет - формирование серьезной договорно-правовой базы, считает министр иностранных дел Инал Ардзинба. В 2008 и 2014 годах были подписаны важные соглашения, которые определяют взаимоотношения между двумя странами.
В этих соглашениях, по словам Ардзинба, прописана всеобъемлющая поддержка Абхазии, и Россия полностью эти обязательства выполняет.
“С 2008 года Россия оказала поддержку нашей стране в объеме более 110 млрд руб. Это очень большая сумма. Из них 30 млрд руб - Инвестпрограмма. Вы знаете, какие объекты были восстановлены, в том числе в социальной сфере. Отдельно 40 млрд руб было направлено на заработные платы. Это тоже важнейшая тема и это та существенная поддержка, за которую мы благодарны Российской Федерации. Отдельно в межбюджетные отношения не входят пенсионные выплаты. Это еще дополнительно 40 млрд руб Российская Федерация перечислила Республике Абхазия. Тоже важная составляющая”, - подчеркнул министр и напомнил, насколько сложно республике обеспечить пенсионные выплаты своих граждан.
Международные контакты
Россия оказывает Абхазии не только финансовую поддержку, но и помогает в налаживании международных контактов. Инал Ардзинба отметил, что лично глава МИД России Сергей Лавров эту помощь оказывает.
“Мы находимся в ежедневном контакте, и Россия помогает нам утвердить наше законное место в системе международных отношений. Это очень важно для нас. Мы существуем на российской карте. И Россия - единственная крупная держава, которая относится к нам с уважением. Мы есть на российской карте, нас нет на американской карте, нас нет на европейской карте, нас нет на турецкой карте. И сегодня наши российские друзья помогают нам преодолеть эту несправедливость”, - заметил он.
Отдельно Россия оказывает огромную помощь в сфере здравоохранения, в сфере образования. Глава МИД Абхазии отметил, что абхазская молодежь стремится получить образование в вузах России, и дружественное государство оказывает содействие в этом.
“Мы за 1,5 года оказали содействие, и более 200 наших соотечественников получили возможность учиться в России, работать в России, проходить стажировки в России. И делается это для того, чтобы они потом вернулись сюда”, - подчеркнул Ардзинба.
Ситуация в мире
Глава МИД Абхазии высказал обеспокоенность по поводу изменения военно-политической ситуации.
“Рушится архитектура безопасности в мире, рушится архитектура безопасности на Южном Кавказе. Мы с нашей точки зрения, с точки зрения развития наших вооруженных сил находимся в очень понятном положении. Грузия вкладывает огромные денежные средства в модернизацию вооруженных сил. Это десятки-сотни миллионов долларов. Это совместные учения, которые грузины проводят. И, конечно, мы относимся к этому очень внимательно и осмотрительно”, - сказал Ардзинба.
При этом, по его словам, Грузия не подписывает с Абхазией соглашение о неприменении силы, и “если человек не хочет подписывать соглашение о неприменении силы, значит, он эту силу собирается применить”.
С другой стороны, как отметил Инал Ардзинба, Грузия, исходя из своих прагматических и экономических соображений, в последнее время развивает активные контакты с Россией. Уже восстановлено авиасообщение, установлен безвизовый режим и активизируются торговые связи с Россией. По данным главы МИД Абхазии, на сегодняшний день товарооборот между Россией и Грузией составляет 2,5 млрд долларов, при этом товарооборот между Россией и Абхазией составляет примерно 250 млн долларов.
“Любые межгосударственные отношения - очень сложная система различных течений, которые не всегда видно. И сегодня мы видим, что Грузия, исходя из своих интересов, развивает отношения с Российской Федерацией. Грузинская экономика активно развивается. Как развивается наша экономика? Мировая экономика, мировая политика - сферы конкурентные. Если ты конкуренцию не выдерживаешь, то ты остаешься на обочине международного развития”, - подчеркнул Инал Ардзинба.
Военная безопасность
Глава МИД Абхазии напомнил и про формирование объединенной группировки войск с Российской Федерацией, которую планировали несколько лет назад.
“Но мы ее не создали, потому что кто-то подумал, что россияне хотят захватить какой-то кусок земли в Очамчырский районе. Конечно же, это неправда была. Конечно же, это фобии. Это внутриполитические манипуляции, которые всем надоели. Мы упустили такую возможность. Я, как ваш соотечественник, как гражданин Абхазии задаюсь вопросом, почему мы постоянно сами себя отбрасываем назад? Почему мы стреляем себе в ногу? Сегодня у нас нет такой группировки, а если бы она была, то ситуация военно-политическая была бы совсем другой. К сожалению, у нас в стране решения принимаются эмоционально. У нас делаются преждевременные выводы. Хотя любой вывод - результат исследований. И во всех странах мира все просчитывают риски, просчитывают на несколько шагов впереди. А мы занимаемся принятием решений на эмоциональной основе”, - добавил он.
Дальнейшее признание Абхазии
Признание Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил Инал Ардзинба.
“У нас хороший диалог развивается с Республикой Беларусь. Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом в укреплении нашей государственности”, - заявил Инал Ардзинба и добавил, что это признание повысит имидж Абхазии и нашу субъектность.
По его словам, важно не упустить шанс расширить свою международную карту.
Инал Ардзинба отметил, что МИД Абхазии работает над дальнейшим признанием независимости Абхазии. На вопрос из зала, насколько возможно признание суверенитета республики со стороны Ирана и Северной Кореи, министр ответил, что диалог есть, но важно понимать, что Абхазия может предложить этим странам.
“Я встречался с представителем Ирана, с представителем Северной Кореи. Есть диалог с ними. Что касается признания, я возвращаюсь к тому, что нужно заинтересовать людей. Вот например, мы были на Северном Кипре и обсуждали вопросы становления дипотношении. С Северным Кипром у нас есть что-то общее. Тот же туризм, они тоже запускают новый аэропорт сейчас. И с Северным Кипром мы можем это сделать. С такими крупными странами, как Иран, тоже можно, но это вопрос взаимных интересов. Это вопрос поддержки России”, - добавил Инал Ардзинба.
К 15-летию признания Абхазии со стороны Российской Федерации глава МИД Инал Ардзинба совершает поездки по районам Абхазии.