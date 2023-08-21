https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/politika-i-vopros-priznaniya-ardzinba-vstretilsya-s-zhitelyami-ochamchyrskogo-rayona-1047600920.html

Политика и вопрос признания: Ардзинба встретился с жителями Очамчырского района

Политика и вопрос признания: Ардзинба встретился с жителями Очамчырского района

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с общественностью Очамчырского района в понедельник 15 августа. Поездка приурочена к 15-летию... 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T18:00+0300

2023-08-21T18:00+0300

2023-08-21T18:45+0300

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О том, какие темы обсудил министр с жителями Очамчырского района, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikСерьезная правовая базаОдин из важнейших итогов взаимодействия между Абхазией и России за последние 15 лет - формирование серьезной договорно-правовой базы, считает министр иностранных дел Инал Ардзинба. В 2008 и 2014 годах были подписаны важные соглашения, которые определяют взаимоотношения между двумя странами.В этих соглашениях, по словам Ардзинба, прописана всеобъемлющая поддержка Абхазии, и Россия полностью эти обязательства выполняет.“С 2008 года Россия оказала поддержку нашей стране в объеме более 110 млрд руб. Это очень большая сумма. Из них 30 млрд руб - Инвестпрограмма. Вы знаете, какие объекты были восстановлены, в том числе в социальной сфере. Отдельно 40 млрд руб было направлено на заработные платы. Это тоже важнейшая тема и это та существенная поддержка, за которую мы благодарны Российской Федерации. Отдельно в межбюджетные отношения не входят пенсионные выплаты. Это еще дополнительно 40 млрд руб Российская Федерация перечислила Республике Абхазия. Тоже важная составляющая”, - подчеркнул министр и напомнил, насколько сложно республике обеспечить пенсионные выплаты своих граждан.Международные контактыРоссия оказывает Абхазии не только финансовую поддержку, но и помогает в налаживании международных контактов. Инал Ардзинба отметил, что лично глава МИД России Сергей Лавров эту помощь оказывает.Отдельно Россия оказывает огромную помощь в сфере здравоохранения, в сфере образования. Глава МИД Абхазии отметил, что абхазская молодежь стремится получить образование в вузах России, и дружественное государство оказывает содействие в этом.“Мы за 1,5 года оказали содействие, и более 200 наших соотечественников получили возможность учиться в России, работать в России, проходить стажировки в России. И делается это для того, чтобы они потом вернулись сюда”, - подчеркнул Ардзинба.Ситуация в миреГлава МИД Абхазии высказал обеспокоенность по поводу изменения военно-политической ситуации.“Рушится архитектура безопасности в мире, рушится архитектура безопасности на Южном Кавказе. Мы с нашей точки зрения, с точки зрения развития наших вооруженных сил находимся в очень понятном положении. Грузия вкладывает огромные денежные средства в модернизацию вооруженных сил. Это десятки-сотни миллионов долларов. Это совместные учения, которые грузины проводят. И, конечно, мы относимся к этому очень внимательно и осмотрительно”, - сказал Ардзинба.При этом, по его словам, Грузия не подписывает с Абхазией соглашение о неприменении силы, и “если человек не хочет подписывать соглашение о неприменении силы, значит, он эту силу собирается применить”.С другой стороны, как отметил Инал Ардзинба, Грузия, исходя из своих прагматических и экономических соображений, в последнее время развивает активные контакты с Россией. Уже восстановлено авиасообщение, установлен безвизовый режим и активизируются торговые связи с Россией. По данным главы МИД Абхазии, на сегодняшний день товарооборот между Россией и Грузией составляет 2,5 млрд долларов, при этом товарооборот между Россией и Абхазией составляет примерно 250 млн долларов.“Любые межгосударственные отношения - очень сложная система различных течений, которые не всегда видно. И сегодня мы видим, что Грузия, исходя из своих интересов, развивает отношения с Российской Федерацией. Грузинская экономика активно развивается. Как развивается наша экономика? Мировая экономика, мировая политика - сферы конкурентные. Если ты конкуренцию не выдерживаешь, то ты остаешься на обочине международного развития”, - подчеркнул Инал Ардзинба.Военная безопасностьГлава МИД Абхазии напомнил и про формирование объединенной группировки войск с Российской Федерацией, которую планировали несколько лет назад.Дальнейшее признание АбхазииПризнание Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил Инал Ардзинба.“У нас хороший диалог развивается с Республикой Беларусь. Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом в укреплении нашей государственности”, - заявил Инал Ардзинба и добавил, что это признание повысит имидж Абхазии и нашу субъектность.По его словам, важно не упустить шанс расширить свою международную карту.Инал Ардзинба отметил, что МИД Абхазии работает над дальнейшим признанием независимости Абхазии. На вопрос из зала, насколько возможно признание суверенитета республики со стороны Ирана и Северной Кореи, министр ответил, что диалог есть, но важно понимать, что Абхазия может предложить этим странам.К 15-летию признания Абхазии со стороны Российской Федерации глава МИД Инал Ардзинба совершает поездки по районам Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/it-klass-otkroyut-v-ochamchyrskoy-shkole-1047597058.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/ardzinba-nazval-vozmozhnoe-priznanie-belarusyu-abkhazii-vazhnym-shagom-1047594580.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/ardzinba-situatsiya-na-granitse-s-gruziey-stabilnaya-1047597304.html

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