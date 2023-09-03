https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/nevypolnimye-usloviya-so-dnya-podpisaniya-moskovskogo-soglasheniya-proshel-31-god-1047793288.html

Невыполнимые условия: со дня подписания Московского соглашения прошел 31 год

Невыполнимые условия: со дня подписания Московского соглашения прошел 31 год

Московское соглашение было подписано в российской столице 3 сентября 1992 года. Оно предусматривало прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и... 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T16:44+0300

2023-09-03T16:44+0300

2023-09-03T17:09+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Своей оценкой значимости Московского соглашения и воспоминаниями о том, в каких условиях подписывался документ и что стало сюрпризом для президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в эфире радио Sputnik поделился абхазский государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия.SputnikОтстоять интересыОперация по захвату Абхазии грузинскими войсками носила кодовое название "Меч" и ее должны были реализовать в течение нескольких дней, рассказал Сократ Джинджолия. Но задача оказалась гораздо сложнее, чем рассчитывали власти Грузии.По мнению Джинджолия, большое количество добровольцев с Северного Кавказа, прибывших на защиту Абхазии, втянуло Россию в эти кровопролитные события.По согласованию с президентом России Борисом Ельциным и главой Грузии Эдуардом Шеварднадзе, вспоминает Джинджолия, было решено принять меры, чтобы погасить огонь конфликта и сохранить Абхазию в составе Грузии, насколько возможно, мирным путем."Но к тому времени война уже шла больше 15 дней, грузинский десант высадился в Гагре, также они вошли и со стороны Грузии. Шла ожесточенная борьба. 3 сентября в Москве состоялась, как она официально называлась, встреча между президентом России Борисом Ельциным и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, на которую были приглашены руководители Абхазии и руководители республик Северного Кавказа", - рассказал Джинджолия.По его словам, абхазский лидер Владислав Ардзинба оказался в довольно сложном положении. У абхазской стороны не было возможности ознакомиться с темой встречи и внести свои коррективы и предложения в нее. По сути, ее поставили перед фактом, когда в ультимативной форме предлагали подписать документ, не устраивавший подвергшуюся нападению республику.Джинджолия подчеркнул, что Владиславу Ардзинба пришлось непросто. Он был вынужден отстаивать интересы республики в условиях, когда все было против нее. Ключевым пунктом документа, на который никак не могла согласиться абхазская сторона, было официальное осуждение добровольцев за то, что они поддержали народ Абхазии в этом конфликте."Владиславу Григорьевичу во многом удалось этот документ изменить, исключив из него часть об осуждении добровольцев. Это было очень важно, потому что люди пришли нас защищать, а их за это хотели осудить. Это было недопустимо", - сказал Джинджолия.Он добавил, что свою роль также сыграла поддержка руководителей северокавказских республик, которые убеждали Ардзинба подписать этот документ и обещали оказать всяческую помощь. Не подписать этот документ было невозможно, иного выхода не было.Соглашение без перспективМосковское соглашение, уверен Сократ Джинджолия, не решало проблему, и в нем уже было заложено невыполнимое условие. Согласно документу, предлагалось прекратить огонь, обменяться пленными, вернуть беженцев, но при этом речи об окончательном выводе войск из Абхазии не было. То есть, в Абхазии должны были остаться части армии, которые якобы будут охранять железную дорогу и другие объекты."Но ведь война началась с ввода этих войск, и она не могла прекратиться, пока грузинские войска находились в Абхазии. Также в этом документе не было ни слова о том, как дальше будут строиться взаимоотношения между Грузией и Абхазией, не предполагалось никаких обсуждений", - напомнил он.В преамбуле документа, уточнил Джинджолия, было сказано про полномасштабное урегулирование, но это были пустые слова. Дальше в пунктах нигде не было прописано, что они должны состояться, что кто-то будет посредником.В соглашении не уточнялось, как именно будут выполняться договоренности. Единственным конкретным пунктом было прекращение войны. Но при этом Абхазия оставалась бесправной страной, не обладающей даже статусом автономии, так как к тому времени Грузия вернулась к конституции 1921 года, в которой Абхазия вообще не фигурировалаРоссия со своей стороны, отметил Джинджолия, искреннее хотела остановить войну, но ситуация слишком усугубилась."Если бы руководство России, которое было тогда у власти, в частности, Ельцин, хотело предотвратить последствия, оно могло бы не допустить вторжения грузинских войск в Абхазию. Как известно, Шеварднадзе согласовал с ним ввод войск в Абхазию. Все полагали, что в Абхазии этот вопрос очень быстро решится, блицкриг — и все в порядке", - сказал Джинджолия.Сократ Джинджолия уверен, что величайшая поддержка абхазского народа, которую чувствовал Владислав Ардзинба, поднимала его дух и придавала сил. Это был этап, который Абхазии обязательно нужно было пройти.Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года. 3 сентября 1992 года на встрече Владислава Ардзинба, Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардзинба, в которой также принимали участие руководители республик Северного Кавказа, было подписано Московское соглашение по урегулированию конфликта.Документ предусматривал прекращение огня, вывод грузинских войск, обмен военнопленными, обеспечение возвращения беженцев, возобновление деятельности органов власти Абхазии на всей территории республики.Грузинская сторона не выполнила ни один пункт соглашения. Военные действия продолжались и завершились 30 сентября 1993 года победой Абхазии.

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абхазия, грузия, россия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)