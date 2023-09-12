https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/kulturnyy-eksport-festival-apsny-proydet-v-moskovskom-sadu-ermitazh-1047945365.html

Культурный экспорт: фестиваль "Апсны" пройдет в московском саду "Эрмитаж"

Культурный экспорт: фестиваль "Апсны" пройдет в московском саду "Эрмитаж"

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Москва-Сухум, посвященный открытию четвертого фестиваля абхазской культуры "Апсны", который пройдет в... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T14:45+0300

2023-09-12T14:45+0300

2023-09-12T15:15+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikМежкультурное общениеВ начале пресс-конференции председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба пояснил, что Абхазия – это излюбленное место отдыха для российских туристов, страна может похвастаться чистым морем и замечательными горными пейзажами. Но, помимо этого, на территории республики многие тысячелетия проживает народ, у которого есть своя самобытная культура и древние традиции.Исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия сказал, что гости фестиваля смогут увидеть выступления различных творческих коллективов из Абхазии."Едет большой коллектив из Абхазии, который покажет все многообразие нашей культуры. Касательно самого мероприятия, в этом году у нас сменилась площадка. Если в предыдущие разы проводили в парке "Красная Пресня", на этот раз будем проводить в саду "Эрмитаж". Это более аутентичное место, очень компактное и вписывается в нашу концепцию. Благодаря этому мы покажем еще больше, чем в предыдущие разы", – сказал Барганджия.Он также сообщил, что среди посетителей фестиваля будут разыгрываться различные призы, в том числе путевки в Абхазию. Ведущий фестиваля "Апсны" Давид Цужба рассказал, что гости мероприятия могут ожидать от мероприятия."Они окунутся в историю Абхазии, в традиции, в обычаи, они увидят то тепло и настроение, которое есть у абхазского народа. Они все это прочувствуют и увезут с собой очень много подарков. Не хочу раскрывать все тайны, но это будет мероприятие, где каждый будет чувствовать себя очень комфортно, от маленьких детей, до старшего поколения, туда можно и нужно приходить всей семьей", – говорит ведущий.Востребованное событиеГоворя о популярности культурного мероприятия, член правления Московской абхазской диаспоры Инна Барчан сказала, что с каждым годом его востребованность только растет."Ощущаем, что с каждым годом наш фестиваль становится все более и более популярным. В прошлые годы его посещали от 15 до 20 тысяч человек, мы считаем, что это серьезная цифра. В этом году мы ожидаем еще большее количество посетителей и гостей", – отметила она.Барчан сообщила, что организаторам в этом году хотелось больше показать актуальную картину развития Абхазии. Поэтому на фестивале предусмотрели ряд локаций и зон, где, к примеру, будет представлена современная живопись."Что касается кинематографа, это будет разнообразный репертуар, в основном будут представлены современные режиссеры. Будет представлен фильм "Люди в черкесках" Мадины Аргун, покажем альманах из семи новелл Михаила Лакрба, снятых молодыми режиссерами. Обязательно продемонстрируем фильмы Ибрагима Чкадуа о Фазиле Искандере, о виноделии в Абхазии", – рассказала Барчан.Среди участников фестиваля есть и "Этнопарк Апсны". Куратор проекта Кристина Тужба отметила важность предстоящего события."Мы заинтересованы в участии такого формата фестивале, так как он напрямую связан с деятельностью нашего этнопарка, это то, что мы продвигаем на своей территории. Мы благодарим Московскую абхазскую диаспору за возможность показать и рассказать гостям фестиваля о богатой культуре нашего народа и страны в целом", – подчеркнула она.Тужба также сообщила, что "Этнопарк Апсны" предоставит необходимое оборудование для организации ремесленных павильонов – гончарной мастерской и кузницы, где знатоки будут показывать, как производятся традиционные изделия.В стилизованном абхазском подворье гости фестиваля смогут рассмотреть атрибуты местного быта, сыграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы.В кинотеатре и лектории можно будет познакомиться с абхазским кинематографом, посетить различные мастер-классы и уроки абхазского языка. На главной сцене выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы. Также в программе — кавказская йога, турниры по нардам и шахматам, книжный маркет, выставка картин современных абхазских художников. Будут работать гончарная мастерская и кузня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-proydet-v-abkhazii-1047941615.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/takie-obstoyatelstva-delba-i-ziganshin-o-dnyakh-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047931337.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/kopii-abkhazskikh-dolmena-i-kromlekha-ustanovili-v-etnoparke-apsny-1043833654.html

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