https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/o-zveryakh-i-lyudyakh-pochemu-v-abkhazii-ne-mogut-zaschitit-dikikh-zhivotnykh-1047974651.html

О зверях и людях: почему в Абхазии не могут защитить диких животных

О зверях и людях: почему в Абхазии не могут защитить диких животных

Ежегодно в туристический сезон в Абхазии становится актуальной тема незаконного использования диких животных в целях заработка. 14.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-14T18:22+0300

2023-09-14T18:22+0300

2023-09-14T18:47+0300

в абхазии

абхазия

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По законодательству и действующим правилам охоты запрещаются как отлов диких животных, так и их содержание в неволе.О том, что мешает решить проблему эксплуатации диких зверей и птиц и кто должен контролировать ситуацию, читайте в материале Sputnik.SputnikС началом курортного сезона в Абхазии в местах скопления туристов появляются живые экспозиции. Так особо предприимчивые граждане, желающие заработать, используют диких зверей и птиц.По словам начальника контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии Тимура Дзыба, несмотря на существующие запреты, специалисты ведомства сталкиваются с нарушениями каждый год."В большинстве своем это происходит в местах скопления туристов. Согласно действующим правилам, содержание диких зверей и птиц запрещено. Но из года в год такая ситуация происходит, и это при том что мы, как экологическое ведомство, проводим определенную работу в борьбе с этим", – отмечает Дзыба.Хотя сотрудники Госкомэкологии и проводят рейдовые мероприятия в местах, где могут держать животных, выявляют такие факты, составляют протоколы, выписывают штрафы и предписания убрать зверей с экспозиции, эффекта от этого практически нет. Нарушители могут убрать своих "подопечных" на короткий период или просто переносят их в другие места.По мнению Дзыба, проблема в размере штрафа, который составляет пять минимальных размеров заработной платы, всего 300 рублей. И потому доход от "дикого" бизнеса в сотни раз превышает даже самый высокий штраф за подобное правонарушение.К тому же эколог убежден, что в эксплуатации животных в целях заработка в большей степени виноваты сами туристы, которые охотно платят за фотографии с экзотической "изюминкой"."И фактически отдыхающие вольно или невольно становятся спонсорами содержания животных в неволе. Сто человек радуются, фотографируются с животными, и только один возмущается, говорит, что это зверство", – отмечает Дзыба.Пробелы законодательстваВ Абхазии в части охраны животного мира есть два основных документа – статьи 103 и 104 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил содержания собак и кошек, а также содержание хищных животных" и "Жестокое обращение с животными и птицами" и статья 243 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Однако наказание за правонарушение по закону слабое. В основном, за жестокое обращение с животными положены штрафы. Уголовная ответственность в виде более крупного штрафа или тюремного заключения может грозить лишь в том случае, если жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, было совершено группой лиц по предварительному сговору."Сегодня нормы Уголовного кодекса имеют место только за жестокое обращение с животными. То есть если оно повлекло увечье или гибель животного. Если данное деяние было совершено из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору, то здесь возникает ответственность по Уголовному кодексу. Но здесь нужно первоначально доказать факт избиения. Если животное просто получило увечье, то это административная ответственность. Там экологи принимают решение на месте", – пояснил природоохранный прокурор Денис Чанба.В случае с незаконным содержанием диких животных в целях заработка экологи могут лишь выписать штраф и дать предписание убрать зверей. Изъять животное они не могут по закону, к тому же если зверей изымать, то их потом некуда поместить – в Абхазии нет питомников для животных.Контролирующие и надзорные органы в области охраны животных считают, что вопрос изменения законодательства в этой области назрел давно.По мнению начальника контрольно-инспекционного отдела Государственного комитета по экологии и охране природы Тимура Дзыба, Абхазии на государственном уровне необходимо выработать политику по вопросу обращения с дикими животными. Надо или вовсе запретить использование диких животных и птиц в коммерческих целях и ужесточить ответственность за правонарушение, или разрешить его, но при определенных условиях."Мы являемся туристической страной, у нас четыре месяца идет активный турсезон. Мировая практика показывает, что не только у нас, но и в других странах люди используют диких зверей и птиц в целях заработка. Если мы регламентируем эту деятельность, то надо понимать, кому можно давать разрешение, в каких местах и какие виды животных можно демонстрировать. Но при этом должны быть соблюдены определенные условия – медицинское обслуживание и создание благоприятных условий для животных. Мы не сможем это победить просто запретами и штрафными санкциями", – уверен Дзыба.Природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба считает, что в Абхазии необходимо ввести лицензирование для тех, кто хочет держать у себя диких животных и птиц."Природоохранной прокуратурой разработан проект о внесении изменений в Уголовный и Административный кодексы в статьях о незаконном содержании диких животных в неволе. Если этот проект будет принят, будет разработано и приложение по лицензированию диких животных. Это означает, что лицо, которое будет содержать дикое животное в неволе, будет обладать определенными познаниями, иметь соответствующую документацию на данное животное, ветеринарное удостоверение и ряд других документов, которые будут контролировать соответствующие органы. Если лицо содержит дикое животное без разрешения, то оно подлежит административной ответственности, а само животное изымается. Единственная проблема на сегодняшний день – где содержать конфискованное животное? Это вопрос питомников, зверинцев. Хотя мы в данном проекте указываем необходимость финансирования создания таких мест", – пояснил Денис Чанба.Кто ответственен?Проблема эксплуатации диких животных сегодня не только в законодательстве, но и в информированности населения и гостей республики. Речь не только о том, что не все знают, что это незаконно. Многие из тех, кто сталкивается с этим нарушением, не знают, куда обращаться, чтобы спасти животное."Вопросами выявления фактов жестокого обращения с животными напрямую занимается Государственный комитет по экологии. Если, допустим, экологами будут выявлены факты административного правонарушения, то они самостоятельно принимают решение. Если будут выявлены факты уголовного состава преступления, то они собирают материал, который поступает в природоохранную прокуратуру, и материал рассматривают по существу. Если остановиться на одном из случаев, который имел место в начале августа 2023 года, это около колоннады в Гагре была демонстрация львицы. Именно экологами совместно с сотрудниками внутренних дел были приняты необходимые меры, чтобы животное было изъято с демонстрационного показа. Часто задают вопросы о том, куда обращаться, если есть факты нарушения. Естественно надо обращаться в Госкомэкологии, потому что там работают специалисты в этой области, они составляют соответствующие акты. Если есть состав уголовного правонарушения, то материалы будут переданы в Природоохранную прокуратуру", – пояснил Денис Чанба.В самом Госкомэкологии работают не только по сигналам от жителей или гостей республики. По словам Тимура Дзыба, специалисты ведомства мониторят соцсети, а также проводят плановые и внеплановые рейды.Ежегодно сотрудниками комитета выявляется более 10 фактов нарушений в части незаконного содержания диких животных и птиц в неволе, а также их демонстрации в целях заработка.

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