https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/defitsit-kadrov-i-trudnodostupnye-preparaty-kakie-problemy-u-onkotsentra-abkhazii-1048017742.html
Дефицит кадров и труднодоступные препараты: какие проблемы у онкоцентра Абхазии
Дефицит кадров и труднодоступные препараты: какие проблемы у онкоцентра Абхазии
В Абхазии более 6 тысяч больных стоят на учете Национального онкологического центра. Ежегодно в стране выявляют около 200 новых случаев. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T19:00+0300
2023-09-17T19:00+0300
2023-09-17T19:00+0300
медицина
в абхазии
абхазия
здравоохранение
онкология
национальный онкологический центр абхазии
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О том, почему так много онкобольных в стране, на какую помощь они могут рассчитывать, с какими проблемами сталкивается Национальный онкоцентр, какие специалисты сегодня в дефиците, рассказал в интервью радио Sputnik главврач Нарт Гамгия.SputnikВ настоящее время на онкологическом учете в республике стоит 6172 человека. По словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, это плавающая цифра, и она каждый день меняется.При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, цифры по выявляемости практически одинаковые. По мнению Гамгия, говорить о вспышке заболевания раком нельзя. Дело в том, что в последние годы улучшается работа по выявляемости и ранней диагностике. К тому же, многие граждане Абхазии, которые до этого жили за рубежом, возвращаются на родину за получением медицинской помощи. Как отметил Гамгия, в республике помощь онкобольным доступнее и здесь нет таких бюрократических проволочек, как в той же России.“С момента поступления больного до момента оказания специализированной помощи часто проходит неделя. В других учреждениях, в той же Российской Федерации, они прекрасно понимают, что с момента обращения больного в поликлинику до момента получения терапевтического лечения проходит достаточно длительное время со всеми этими бюрократическими проволочками. У нас индивидуальный подход к больным. Люди это уже знают, поэтому возвращаются сюда в Абхазию”, - пояснил Гамгия.К тому же, в последние годы улучшилось обеспечение препаратами. Они поступают в Национальный онкологический центр по линии Минздрава и благодаря помощи Фонда медицинского страхования республики.Для того, чтобы снизить нагрузку на единственный в республике онкоцентр, Минздрав договорился с Сочинским диспансером, чтобы там принимали часть больных из Абхазии, которые имеют двойное гражданство и медицинский полис. За все это время, по словам Гамгия, в Сочинском диспансере приняли 27 пациентов из Абхазии.Проблема с препаратами и дефицит кадровНесмотря на то, что Минздрав прилагает большие усилия на обеспечение Национального онкоцентра, по словам Нарта Гамгия, есть большая проблема с препаратами. Ряд дорогостоящих и жизненно необходимых препаратов в связи с санкциями против России сложно достать.“Существует множество логистических проблем. Мы все препараты закупаем в Российской Федерации. В самой Российской Федерации много онкобольных. И резервы, которые у них были, они оставляют себе. Эти препараты трудно найти. А вся проблема в том, что эти препараты надо принимать час в час, день в день. Мы пробовали делать резервы из дорогостоящих препаратов. Иногда и это не получается сделать, потому что это очень большие суммы. Трудно закупить их в большом количестве. Я надеюсь, что ситуация улучшится на фармацевтическом рынке России”, - отметил он.Но это не единственная проблема Национального онкоцентра. Есть и серьезный дефицит кадров.“У нас очень большая проблема с дефицитом кадров, количество врачей-онкологов необходимо увеличивать. Именно нехватка онкологов, химиотерапевты нам нужны, нам нужны гистологи. У нас на всю республику только один гистолог, и в настоящее время он находится в отпуске. Это большая проблема. Хирургов онкологов не хватает. Все в единственном экземпляре. Все друг другу помогаем, чтобы работа не страдала. Но в дальнейшем штат нужно увеличивать. Министр здравоохранения поддерживает идею, ведет работу в этом направлении. Сейчас пару человек, которые проходят ординатуру в Российской Федерации, в дальнейшем должны к нам вернуться на постоянное место работы", - рассказал Гамгия.Три основных китаПо словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, в лечении больных три основных кита - лучевая терапия, химиотерапия и хирургия. Химиотерапия и хирургическое лечение в республике на должном уровне. Но полностью отсутствует лучевая терапия. А это большая проблема.Сейчас в онкоцентре будут улучшать хирургические возможности. По словам Гамгия, скоро в медучреждении появится оборудование для лапароскопических вмешательств.“У нас в центре две операционные, одна оборудована, а другая пустая. Из нее мы делаем эндоскопическую операционную. То есть операции будут без разрезов. Операционная будет оборудована по последнему слову. И будут проводиться операции без разрезов. Помимо этого мы до конца года планируем поставить необходимое диагностическое оборудование. Фонд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии обещал нам помочь в этом. Это гастроскопы, бронхоскопы, чтобы мы могли выполнять диагностические операции”, - добавил Гамгия.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/bolee-70-patsientov-poluchili-targetnoe-lechenie-v-2022-godu-v-onkotsentre-abkhazii-1043600214.html
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медицина, абхазия, здравоохранение, онкология, национальный онкологический центр абхазии
медицина, абхазия, здравоохранение, онкология, национальный онкологический центр абхазии
Дефицит кадров и труднодоступные препараты: какие проблемы у онкоцентра Абхазии
В Абхазии более 6 тысяч больных стоят на учете Национального онкологического центра. Ежегодно в стране выявляют около 200 новых случаев.
О том, почему так много онкобольных в стране, на какую помощь они могут рассчитывать, с какими проблемами сталкивается Национальный онкоцентр, какие специалисты сегодня в дефиците, рассказал в интервью радио Sputnik главврач Нарт Гамгия.
В настоящее время на онкологическом учете в республике стоит 6172 человека. По словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, это плавающая цифра, и она каждый день меняется.
“Из них только в этом году мы взяли на учет 198 человек. Это страшная цифра, если вдуматься. При этом с подтвержденным диагнозом рак 381 человек. С фоновым предраковым заболеванием - 217 человек. Цифры, конечно, страшные. При этом рак легких и рак молочной железы стандартно не только у нас, но и во всем мире, стоят на первом месте. 46 человек с раком легких и 42 человека с раком молочной железы взяты на учет. Это еще год не закончился”, - отметил Гамгия.
При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, цифры по выявляемости практически одинаковые. По мнению Гамгия, говорить о вспышке заболевания раком нельзя. Дело в том, что в последние годы улучшается работа по выявляемости и ранней диагностике. К тому же, многие граждане Абхазии, которые до этого жили за рубежом, возвращаются на родину за получением медицинской помощи. Как отметил Гамгия, в республике помощь онкобольным доступнее и здесь нет таких бюрократических проволочек, как в той же России.
“С момента поступления больного до момента оказания специализированной помощи часто проходит неделя. В других учреждениях, в той же Российской Федерации, они прекрасно понимают, что с момента обращения больного в поликлинику до момента получения терапевтического лечения проходит достаточно длительное время со всеми этими бюрократическими проволочками. У нас индивидуальный подход к больным. Люди это уже знают, поэтому возвращаются сюда в Абхазию”, - пояснил Гамгия.
К тому же, в последние годы улучшилось обеспечение препаратами. Они поступают в Национальный онкологический центр по линии Минздрава и благодаря помощи Фонда медицинского страхования республики.
“У нас таргетные препараты стали появляться в большем количестве, чем было до этого. Например, в прошлом году правительство выделило 20 млн руб на третью линию. В этом году уже 40 млн. И не хватает нам. Нам нужно еще и еще, потому что лечение очень дорогостоящее. На одного человека может и по 1,5 млн на один курс уходить. Благодаря Фонду медицинского страхования идет бесперебойное обеспечение препаратами первой и второй линии. Почти 95% препаратов первой и второй линии мы получаем бесперебойно. Недавно даже один из препаратов третьей линии Фонд взял на себя, зная, что мы испытываем трудности. Хотя бы один препарат. Это уже большое облегчение для Министерства здравоохранения, потому что препараты третьей линии у нас идут по заявкам через Министерство здравоохранения. Все это оплачивает Минздрав, это достаточно большие суммы. Мы не справляемся”, - отметил Нарт Гамгия.
Для того, чтобы снизить нагрузку на единственный в республике онкоцентр, Минздрав договорился с Сочинским диспансером, чтобы там принимали часть больных из Абхазии, которые имеют двойное гражданство и медицинский полис. За все это время, по словам Гамгия, в Сочинском диспансере приняли 27 пациентов из Абхазии.
Проблема с препаратами и дефицит кадров
Несмотря на то, что Минздрав прилагает большие усилия на обеспечение Национального онкоцентра, по словам Нарта Гамгия, есть большая проблема с препаратами. Ряд дорогостоящих и жизненно необходимых препаратов в связи с санкциями против России сложно достать.
“Существует множество логистических проблем. Мы все препараты закупаем в Российской Федерации. В самой Российской Федерации много онкобольных. И резервы, которые у них были, они оставляют себе. Эти препараты трудно найти. А вся проблема в том, что эти препараты надо принимать час в час, день в день. Мы пробовали делать резервы из дорогостоящих препаратов. Иногда и это не получается сделать, потому что это очень большие суммы. Трудно закупить их в большом количестве. Я надеюсь, что ситуация улучшится на фармацевтическом рынке России”, - отметил он.
Но это не единственная проблема Национального онкоцентра. Есть и серьезный дефицит кадров.
“У нас очень большая проблема с дефицитом кадров, количество врачей-онкологов необходимо увеличивать. Именно нехватка онкологов, химиотерапевты нам нужны, нам нужны гистологи. У нас на всю республику только один гистолог, и в настоящее время он находится в отпуске. Это большая проблема. Хирургов онкологов не хватает. Все в единственном экземпляре. Все друг другу помогаем, чтобы работа не страдала. Но в дальнейшем штат нужно увеличивать. Министр здравоохранения поддерживает идею, ведет работу в этом направлении. Сейчас пару человек, которые проходят ординатуру в Российской Федерации, в дальнейшем должны к нам вернуться на постоянное место работы", - рассказал Гамгия.
Три основных кита
По словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, в лечении больных три основных кита - лучевая терапия, химиотерапия и хирургия. Химиотерапия и хирургическое лечение в республике на должном уровне. Но полностью отсутствует лучевая терапия. А это большая проблема.
“У нас недолеченные больные. Ряд патологии онкологических без лучевой терапии - не лечение, это недолеченные больные. Мы отправляем их в Россию. Но это вопрос будущего, я уверен, что в будущем у нас появится лучевая терапия, но это финансово емкое мероприятие. Аппарат очень дорогой, к нему еще нужно здание отдельное. Я думаю, что в ближайшее время мы добьемся того, чтобы у нас это было”, - отметил он.
Сейчас в онкоцентре будут улучшать хирургические возможности. По словам Гамгия, скоро в медучреждении появится оборудование для лапароскопических вмешательств.
“У нас в центре две операционные, одна оборудована, а другая пустая. Из нее мы делаем эндоскопическую операционную. То есть операции будут без разрезов. Операционная будет оборудована по последнему слову. И будут проводиться операции без разрезов. Помимо этого мы до конца года планируем поставить необходимое диагностическое оборудование. Фонд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии обещал нам помочь в этом. Это гастроскопы, бронхоскопы, чтобы мы могли выполнять диагностические операции”, - добавил Гамгия.