https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/defitsit-kadrov-i-trudnodostupnye-preparaty-kakie-problemy-u-onkotsentra-abkhazii-1048017742.html

Дефицит кадров и труднодоступные препараты: какие проблемы у онкоцентра Абхазии

Дефицит кадров и труднодоступные препараты: какие проблемы у онкоцентра Абхазии

В Абхазии более 6 тысяч больных стоят на учете Национального онкологического центра. Ежегодно в стране выявляют около 200 новых случаев. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T19:00+0300

2023-09-17T19:00+0300

2023-09-17T19:00+0300

медицина

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онкология

национальный онкологический центр абхазии

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О том, почему так много онкобольных в стране, на какую помощь они могут рассчитывать, с какими проблемами сталкивается Национальный онкоцентр, какие специалисты сегодня в дефиците, рассказал в интервью радио Sputnik главврач Нарт Гамгия.SputnikВ настоящее время на онкологическом учете в республике стоит 6172 человека. По словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, это плавающая цифра, и она каждый день меняется.При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, цифры по выявляемости практически одинаковые. По мнению Гамгия, говорить о вспышке заболевания раком нельзя. Дело в том, что в последние годы улучшается работа по выявляемости и ранней диагностике. К тому же, многие граждане Абхазии, которые до этого жили за рубежом, возвращаются на родину за получением медицинской помощи. Как отметил Гамгия, в республике помощь онкобольным доступнее и здесь нет таких бюрократических проволочек, как в той же России.“С момента поступления больного до момента оказания специализированной помощи часто проходит неделя. В других учреждениях, в той же Российской Федерации, они прекрасно понимают, что с момента обращения больного в поликлинику до момента получения терапевтического лечения проходит достаточно длительное время со всеми этими бюрократическими проволочками. У нас индивидуальный подход к больным. Люди это уже знают, поэтому возвращаются сюда в Абхазию”, - пояснил Гамгия.К тому же, в последние годы улучшилось обеспечение препаратами. Они поступают в Национальный онкологический центр по линии Минздрава и благодаря помощи Фонда медицинского страхования республики.Для того, чтобы снизить нагрузку на единственный в республике онкоцентр, Минздрав договорился с Сочинским диспансером, чтобы там принимали часть больных из Абхазии, которые имеют двойное гражданство и медицинский полис. За все это время, по словам Гамгия, в Сочинском диспансере приняли 27 пациентов из Абхазии.Проблема с препаратами и дефицит кадровНесмотря на то, что Минздрав прилагает большие усилия на обеспечение Национального онкоцентра, по словам Нарта Гамгия, есть большая проблема с препаратами. Ряд дорогостоящих и жизненно необходимых препаратов в связи с санкциями против России сложно достать.“Существует множество логистических проблем. Мы все препараты закупаем в Российской Федерации. В самой Российской Федерации много онкобольных. И резервы, которые у них были, они оставляют себе. Эти препараты трудно найти. А вся проблема в том, что эти препараты надо принимать час в час, день в день. Мы пробовали делать резервы из дорогостоящих препаратов. Иногда и это не получается сделать, потому что это очень большие суммы. Трудно закупить их в большом количестве. Я надеюсь, что ситуация улучшится на фармацевтическом рынке России”, - отметил он.Но это не единственная проблема Национального онкоцентра. Есть и серьезный дефицит кадров.“У нас очень большая проблема с дефицитом кадров, количество врачей-онкологов необходимо увеличивать. Именно нехватка онкологов, химиотерапевты нам нужны, нам нужны гистологи. У нас на всю республику только один гистолог, и в настоящее время он находится в отпуске. Это большая проблема. Хирургов онкологов не хватает. Все в единственном экземпляре. Все друг другу помогаем, чтобы работа не страдала. Но в дальнейшем штат нужно увеличивать. Министр здравоохранения поддерживает идею, ведет работу в этом направлении. Сейчас пару человек, которые проходят ординатуру в Российской Федерации, в дальнейшем должны к нам вернуться на постоянное место работы", - рассказал Гамгия.Три основных китаПо словам главврача Национального онкоцентра Нарта Гамгия, в лечении больных три основных кита - лучевая терапия, химиотерапия и хирургия. Химиотерапия и хирургическое лечение в республике на должном уровне. Но полностью отсутствует лучевая терапия. А это большая проблема.Сейчас в онкоцентре будут улучшать хирургические возможности. По словам Гамгия, скоро в медучреждении появится оборудование для лапароскопических вмешательств.“У нас в центре две операционные, одна оборудована, а другая пустая. Из нее мы делаем эндоскопическую операционную. То есть операции будут без разрезов. Операционная будет оборудована по последнему слову. И будут проводиться операции без разрезов. Помимо этого мы до конца года планируем поставить необходимое диагностическое оборудование. Фонд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии обещал нам помочь в этом. Это гастроскопы, бронхоскопы, чтобы мы могли выполнять диагностические операции”, - добавил Гамгия.

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