https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/energetika-i-vodosnabzhenie-kakie-raboty-provodyat-po-investprogramme-v-2023-godu-1048017641.html

Энергетика и водоснабжение: какие работы проводят по Инвестпрограмме в 2023 году

Энергетика и водоснабжение: какие работы проводят по Инвестпрограмме в 2023 году

Инвестиционная программа на 2023-2025 годы составляет три миллиарда 645 миллионов рублей, по одному миллиарду 215 миллионов на год. Вся программа состоит из 51... 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T18:05+0300

2023-09-17T18:05+0300

2023-09-17T18:05+0300

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. На объектах электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения в 2023 году ведутся работы по Инвестиционной программе, рассказал в программе "Посредник" на радио Sputnik начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба.Реконструкцию подстанции проводит "Черноморэнерго", на данном этапе осуществлена поставка первого трансформатора в 40 мегаватт, сейчас идет его монтаж. Завершить работы на объекте планируется в 2025 году, проинформировал глава УКС.Подстанция обеспечивает электричеством 11 тысяч потребителей, после увеличения мощности появится возможность выдачи технических условий для вновь создаваемых предприятий, в том числе по инвестиционным проектам. Сметная стоимость проекта - 492 миллиона рублей.В Гагрском районе также идут работы на подстанции "Бзыбь", где также будет увеличена мощность со 125 мегаватт до 250 мегаватт. Работы находятся на стадии завершения, сметная стоимость объекта 660 миллионов рублей."Следующий объект, это очистные сооружения в Гагре, которые рассчитаны на Гагру и Пицунду. Выполнен колоссальный объем работ, построено пять канализационных станций, которые соединились друг с другом напорными коллекторами. Проложили напорный коллектор от Гагры до площадки строительства очистных сооружений в Алахазды, также идут работы по строительству самих очистных сооружений", - заметил Агрба.В 2025 году планируется строительство насосных станций, коллектора от Пицунды до очистных сооружений. Стоимость проекта 847 миллионов рублей, в этом году предусмотрено 140 миллионов рублей, в следующем 326 миллионов, рассказал глава УКС, остальные средства были предусмотрены в рамках предыдущих инвестиционных программ.В Гудаутском районе по Инвестиционной программе было построено два объекта водоснабжения, в селах Звандрипш и Мгудзырхуа и население обеспечено чистой питьевой водой. В Очамчырском районе идут работы по капитальному ремонту системы водоснабжения, на данный момент ремонтируют резервуары, которые обеспечивают водой город. Ранее было построено водозаборное сооружение в селе Моква. Ремонт системы водоснабжения в Очамчыре будет завершен до конца года.В этом году также будут завершены все мероприятия по строительству полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе . Сейчас ожидается поставка оборудования очистных сооружений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/posrednik-agrba-o-rabote-uks-v-ramkakh-investprogrammy--1047962824.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/pyat-millionov-rubley-vydeleno-na-remont-ochistnykh-sooruzheniy-v-tsrb-gudauty-1046987436.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-khod-rabot-na-poligone-tbo-v-katsikyte-1046930017.html

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Sputnik Абхазия

экономика, абхазия, россия, абхазия: благоустройство районов и городов