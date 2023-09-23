https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/bez-prava-na-oshibku-o-voennom-puti-sapera-khuty-kurt-ogly-1048034859.html

Без права на ошибку: о военном пути сапера Хуты Курт-оглы

Без права на ошибку: о военном пути сапера Хуты Курт-оглы

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Хута Курт-оглы занимался инженерно-саперной работой. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T09:00+0300

2023-09-23T09:00+0300

2023-09-23T10:54+0300

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О том, какие события он пережил во время боевых действий и насколько ему помогло военное образование, которое получил до начала войны, читайте в материале Sputnik.SputnikВоенное образованиеГерой нашего рассказа Хута Курт-оглы жил и учился в поселке Акармара. Окончив вечернюю школу, он стал работать в одной из шахт Ткуарчала, затем поступил в Калининградское военно-инженерное училище, после окончания которого Курт-оглы направили служить в Батуми, на границе с Турцией. Спустя год его перевели в инженерно-саперный полк в Южной Осетии, где прослужил командиром роты четыре года.В гражданской обороне Курт-оглы был преподавателем, он делился своими знаниями и опытом с подрастающим поколением. Также стал начальником инженерного отдела, а затем и первым заместителем начальника гражданской обороны Абхазской АССР и начальником штаба гражданской обороны Сухума. Трудился он и в качестве руководителя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).Перед началом войны Хута Курт-оглы уехал в Калининград, где его старший сын учился в мореходном училище."14 августа, когда мы подъезжали к Москве, грузины, ехавшие в нашем вагоне, стали чокаться рюмками с водкой, обниматься. Тогда я спросил у проводницы, что они празднуют, она говорит – грузинская армия захватила Сухум", – рассказал он.Прерывать поездку Курт-оглы не стал, однако уже по пути в город он знал, что в скором времени вернется в Абхазию и постарается помочь республике, в силу своих возможностей. По прибытии в гостиницу он взял номер с телевизором, чтобы посмотреть новости об Абхазии, и встречи с сыном он сразу отправился в аэропорт. Однако вылететь удалось только на следующее утро."Оказавшись в Адлере, я хотел найти транспорт, чтобы поехать в Сухум. Вдруг подъезжает автобус, на котором было написано "Пицунда". Я подумал, что доеду до поворота. Но когда доехали до поворота в Гечрыпш, грузинские военные остановили автобус и сказали, чтобы абхазы, адыги и чеченцы вышли из автобуса. Я не вышел, но ко мне подошел один из военных и попросил показать удостоверение. Я протянул документ, где написано, что по национальности я абхаз", – подчеркнул ветеран.Обозленный грузинский военный вывел его из автобуса, ударил прикладом автомата, а слетевшую с головы Курт-оглы фуражку прострелил в знак устрашения. У него отняли документы и привезли в милицейский пункт, который располагался недалеко от дома отдыха "Псоу". Через некоторое время к нему пришел офицер, вернул документы и велел сесть в синие "Жигули", которые стояли возле пункта милиции. Когда Курт-оглы сел в машину, она тронулась в сторону российской границы на Псоу. За рулем был офицер, который решил помочь задержанному - оказалось, что Хута Курт-оглы служил с ним вместе в грузинском городе Ахалцихе. "Он отпустил меня на границе, оттуда я не смог выехать целые сутки. Потом подплыл пароход, который направлялся в Сухум, нас всех посадили туда. Доплыли мы до "Атолла" (научно-морская станция в столице - прим.ред), потом капитан отправил всех на лодках на берег. А мне он сказал: "Ты не выходи, мы доплывем ночью", потому что грузинские солдаты, которые стояли в два ряда, всех проверяли. Поздно ночью я кое-как дошел до дома, тогда еще семья оставалась в городе", – рассказал он.Курт-оглы мог вывезти семью из столицы, а потом ему позвонили из Гудауты и попросили приехать – поделиться своим военным опытом. Ветеран говорит, что и сам туда рвался, поэтому он обратился к российским военным, часть стояла возле школы №12. Военные откликнулись на просьбу и вывезли Курт-оглы из города.Вклад в ПобедуОказавшись в Гудауте, Хута Курт-оглы встретился с главой Генштаба республики, который рассказал об острой нехватке специалистов по инженерно-саперному делу. Абхазской армии нужно было оборудовать линию фронта, которая проходила по реке Гумиста."Мы пошли от моря до верхнего Гумистинского моста, все досконально проверяли, но не нашли ни одного окопа. Как наши воевали в таких условиях, я не знаю, это было 22-23 августа! Мне выделили два экскаватора "Беларусь", мы сделали разметки, чтобы рабочие знали где делать окопы. Но это было очень непросто. Нас стали обстреливать снайперы, и я боялся за трактористов. В один момент нас так сильно стали обстреливать, что мы смогли спастись, только прыгнув в канаву. Там мы пролежали до вечера", – поделился ветеран воспоминаниями.Несмотря на частые обстрелы инженерно-саперная бригада смогла прорыть траншею необходимой протяженности. Впоследствии абхазская армия использовала ее в качестве окопов, это позволило удержать линию фронта.Помимо сооружения окопов, группа Курт-оглы занималась разминированием территорий. Так, после взятия Гагры (операция проходила с 1 по 6 октября 1992 года - прим.ред) осталось большое количество мин, которые нужно было обезвредить. При этом инженерно-саперная группа и сама должна была минировать те территории, где могла прорваться грузинская военная техника.Кроме того, нужно было расчищать территории от взрывчатки на тех направлениях, где абхазские бойцы планировали наступление. Делать это было нелегко, признается Курт-оглы, так как необходимого оборудования было недостаточно."Мин у нас не было. Всего в Абхазии в начале войны было 24 противотанковые мины, этого хватит только чтобы одну дорогу перекрыть. Когда мы начинали работу, не было ни миноискателей, ни щупов, ничего, даже формы. Я поехал в российскую часть в Гудауте, зашел в оперативный отдел, и мне повезло - там был один полковник, с которым я учился в Калининграде. Он мне помог, достал один миноискатель, несколько щупов, две противопехотные мины и учебные мины", – говорит Курт-оглы.Со временем был создан саперный батальон, который помогал абхазской армии во всех наступательных операциях. Ветеран отмечает, что за время войны этот батальон с честью выполнил все взятые на себя обязательства. Среди саперов есть и люди, которые сложили свои головы за Победу. В преддверии 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии Хута Курт-оглы пожелал ветеранам крепкого здоровья и выразил надежду на то, что небо над республикой всегда будет мирным.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/nemnogo-frantsuzskogo-naputstvie-ot-sultana-sosnalieva-1048085277.html

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30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, овна, война от первого лица: непридуманные истории