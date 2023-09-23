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Не винный год: почему в Абхазии ожидается плохой урожай винограда

Не винный год: почему в Абхазии ожидается плохой урожай винограда

В Абхазии начался сбор винограда. Но из-за плохой погоды ожидания многих виноделов не оправдались. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T16:05+0300

2023-09-23T16:05+0300

2023-09-23T17:43+0300

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О том, какие сорта винограда в этом году соберут в Абхазии, останется ли республика без вина, как виноделы планируют выкручиваться из ситуации и стоит ли ждать подорожания абхазских вин, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik2023 год для абхазских виноградарей выдался тяжелым. Из-за ливневых дождей в июне и июле многие потеряли больше половины урожая.Винодел с 15-летним стажем Нугзар Ашуба ежегодно собирал до 50 тонн сладкой ягоды. В этом году на его плантациях не набралось и 10 тонн винограда. Выгорели все европейские и грузинские сорта.Примерно 40 % урожая не соберет и Джон Арлава, фермер из села Калдахуара Гудаутского района. Из ожидаемых пяти тонн на его участке в Бзыбском ущелье созрело только три, и это несмотря на климатически выгодное расположение плантаций.“Погодные условия были неблагоприятными в этом году, мы ожидали большего. У нас дела чуть лучше, чем у других виноградарей за счет того, что наши климатические условия более выгодны. Наши виноградники расположены в Бзыбском ущелье, здесь у нас песчаная почва и продуваемость хорошая. За счет этого виноград меньше пострадал. Мы виноград не лечим, у нас органически чистый продукт. Мы все равно соберем урожай в этом году, в среднем, соберем до трех тонн, хотя мы ожидали пять. Но во время цветения шли непрекращающиеся дожди, опыление прошло плохо”, - отмечает Арлава.Получше обстоят дела у компании “Вина и воды Абхазии”. У них из прогнозируемых двух с половиной тысяч тонн урожая созрело примерно две тысячи тонны. Но это стоило больших усилий - по словам замдиректора компании Валерия Авидзба, в этом году им пришлось “бороться за каждый килограмм винограда”.“На всех участках “Вина и воды Абхазии” работа шла постоянно. Наши виноградари сумели "вырвать" у погоды максимум урожая. Да, и у нас много погибло. Мы не добираем порядка 300 тонн винограда. Погодные условия были тяжелейшие для нас. Не для собственного успокоения говорю, что везде так. Мы общаемся с молдаванами, с краснодарцами. Везде такая ситуация”, - отмечает Авидзба.Автохтоны выдержали экзаменПо наблюдениям абхазских виноградарей, в этом году больше всего пострадали европейские сорта винограда, в особенности, белые. А вот аборигенные сорта оказались более устойчивыми к резким изменениям климата.“Конечно, нам нужно заниматься выращиванием европейских сортов, для любого винодела это престижно. Но очень интересная тема - наши местные сорта. Они показали себя более устойчивыми к нашим климатическим условиями. У абхазских сортов винограда есть потенциал. В этом году я 14 раз лечил французские сорта, а абхазские - всего один раз, и то перед цветением, чтобы получилась хорошая завязь, обработал кусты боросодержащим веществом. И там получились хорошие гроздья”, - подчеркнул Нугзар Ашуба.А вот замдиректора компании “Вина и воды Абхазии” Валерий Авидзба не торопится делать подобные выводы. При этом он отмечает, что действительно, в этом году качич, агбажь и амлаху (абхазские сорта винограда - прим.ред) выдержали экстремальные погодные условия.“Но и европейские сорта бывают разные. Например, мерло и каберне-совиньон неплохо себя проявили в этом году. В принципе, красные сорта неплохо выдержали экзамен погодой. Больше пострадали белые сорта”, - добавил он.Как выкручиваться?Из-за неурожая винограда многие виноделы Абхазии покупают виноград за рубежом. Нугзар Ашуба планирует покупать какие-то сорта на Таманском полуострове.“Да, год выдался такой. Я купил небольшое количество винограда на Таманском полуострове. Я люблю определенные сорта винограда, но это небольшое количество, чтобы сделать определенное вино, которое любят покупать наши клиенты”, - поясняет Ашуба.При этом он отмечает, что проблем из-за плохого урожая он не ощутит - в этом году было продано мало вина, и потому склады полны, запасы на следующий год есть.Компания “Вина и воды Абхазии” планирует восполнять потери за счет виноматериала из Молдавии, Италии и Испании. “Мы работаем с Молдавией, Италией, Испанией. Виноматериалы, которые нам нужны, мы берем у них для выполнения плана, но это не более 30-40% от общего. Основное мы уже у себя выращиваем. Сейчас мы взяли много земельных участков и расширяем свои виноградники. Мы хотим 80% всего производства обеспечивать, выращивать у себя, в Абхазии”, - рассказал Валерий Авидзба.Несмотря на неурожай, виноделы пока не планируют повышать цены на свою продукцию.“Если стоимость виноматериала повысится, то это возможно. Но мы все равно стараемся удержать цены. Мы понимаем возможности покупателей. Поэтому мы стараемся удержать на текущем уровне удержать цены”, - добавил замдиректора компании “Вина и воды Абхазии”.Глобальные измененияНеурожай винограда в этом году - проблема более глобальная, чем кажется на первый взгляд. Ученые давно отмечают глобальные изменения климата, и это не может не сказываться на сельском хозяйстве.Как отметил в одном из интервью Sputnik директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, стране необходимо выбрать стратегию выращивания сельхозкультур.“Если количество осадков увеличивается, влажность растет, то, естественно, те культуры, которые подвержены грибковым заболеваниям, оказываются в зоне высокого риска. Следовательно, нужно или закладывать увеличение числа обработок противогрибковыми аппаратами, или выбирать специальные сорта, которые устойчивы к этим заболеваниям”, - отметил Дбар.Виноградари считают, что при складывающихся климатических условиях, необходимо работать на опережение и помогать растениям справиться с грибковыми заболеваниями.“У нас достаточно опыта, мы сделали выводы из результатов этого года. Так обычно происходит каждые 3-4 года. Но мы стараемся вырывать свое у этой непогоды”, - подытожил Валерий Авидзба.

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