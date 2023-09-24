https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/po-staromu-ne-budet-lavrov-otchital-zapad-s-mirovoy-tribuny-1048170732.html

По-старому не будет: Лавров отчитал Запад с мировой трибуны

По-старому не будет: Лавров отчитал Запад с мировой трибуны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в общеполитических дебатах на Генеральной Ассамблее ООН. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T12:09+0300

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сергей лавров

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Глава МИД рассказал о текущих мировых проблемах, тщетных попытках Запада сохранить господство в глобальной политике и перспективах перемен. В подробностях того, что проходило в стенах главной международной организации, для РИА Новости разбирался Ренат Абдуллин. Плотный графикЛавров прибыл в Нью-Йорк несколькими днями ранее, в начале недели высокого уровня. Это — традиционная часть работы Генеральной Ассамблеи (ГА), 79-я сессия которой стартовала в сентябре. На несколько дней в Нью-Йорк съезжаются главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В этом году ситуация исключительная.Прилет Лаврова за несколько дней до выступления связан с плотным графиком министра. Распорядок работы главы российской дипломатии был расписан буквально по минутам, чтобы хватило времени перейти из одного помещения в другое. Руководитель МИД провел ряд двусторонних встреч, принял участие в заседании Совета Безопасности (СБ), но наиболее ожидаемым событием была все же речь с трибуны ГА.Как и в прошлом году, выступление Лаврова поставили за обращениями президентов США и Украины Байдена и Зеленского. То есть министр был заранее ознакомлен с их ключевыми тезисами. Ответ он частично озвучил в Совбезе: "В риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение, агрессия, аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы (украинского конфликта. — Прим. ред.), о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет"."Логика исторического процесса неумолима"Выступление на Генассамблее Лавров начал с упоминания о том, что мир переживает необратимые перемены. Контуры будущего определяются борьбой между странами, выступающими за самоопределение, и теми, кто по-прежнему ставит на политику неоколониализма. В первую очередь за былое величие цепляется Запад. Министр напомнил, что союзники СССР по антигитлеровской коалиции уже в конце Второй мировой войны готовили против Советского Союза операции "Немыслимое" и "Дропшот". Хотя эти планы так и остались на бумаге, западные страны не отошли от агрессивного курса, нарушив затем все заключенные ими же договоренности о нерасширении Североатлантического альянса на восток. "Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации", — подчеркнул Лавров.Сейчас продолжается создание других враждебно настроенных союзов, возглавляемых Соединенными Штатами: "Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, "тройки" США — Япония — Республика Корея, "четверки" Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которая внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре"."Мировое меньшинство всеми силами старается затормозить естественный ход вещей", — считает Лавров. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на недавнее расширение БРИКС как на угрозу Западу. "Однако логика исторического процесса неумолима", — напомнил министр, отмечая, что большинство людей мира выступают за сотрудничество на равных правах, потому выбирают в том числе БРИКС и ШОС, а в целом — многополярный мир."Для России очевидно, что другого пути нет", но США и сателлиты "продолжают плодить конфликты", отметил глава МИД РФ, порекомендовав западным политикам перечитать Устав ООН.Коснулся Лавров и незаконных санкций. "Рестрикции бьют по самым уязвимым слоям населения", — подчеркнул он, потребовав снять односторонние санкции с Кубы, Венесуэлы и Сирии. Министр раскритиковал попытки "украинизировать" повестку всех международных площадок, в то время как ряд конфликтов, включая сирийский, палестино-израильский, до сих пор не урегулированы. Тревожит нагнетание Западом ситуации на Корейском полуострове и Балканах. "Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. <...> Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада".Отдельно глава МИД РФ высказался о перспективах реформы ООН, где больше полномочий должны получить страны глобального большинства. Они, также подчеркнул Лавров, готовы и к диалогу с западными странами, но проблема именно в последних. Устойчивое же развитие мира возможно лишь при отсутствии деления на демократии и автократии и при отказе от стремления навязать всем свою волю, заключил министр.Новые шутки и давние проблемыПребывание Лаврова в Нью-Йорке, как часто бывает, не обошлось без юмористических замечаний от министра. Например, на встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом министр, отвечая на вопрос о текущих делах, иронично ответил "все хорошо, только от изоляции страдаем". Действительно, на фоне загруженного графика говорить об игнорировании России не приходилось, как бы того ни хотел Запад.Другие шутливые ремарки дипломата отсылали к серьезным проблемам. "Что вы сидите? Сходите погулять, вам же можно, на 40 километров", — как-то обратился он к российским журналистам. Дело в том, что в этом году американские власти выдали журналистам из России визы, ограничивающие перемещения по Нью-Йорку. Это уже не первый демарш со стороны США. Ранее они ставили палки в колеса членам российских делегаций, буквально в последний момент одобряя им въездные документы. Хотя формально здания ООН и находятся на американской земле, регламент по доступу к ним особый, так что Вашингтон, по сути, просто игнорирует международные нормы.Москва весной уже обращалась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием инициировать процедуру арбитража, то есть привлечения Соединенных Штатов к ответственности за ограничение доступа к ооновским зданиям. Генсек эту просьбу проигнорировал. Так же он поступил и после обращений от Москвы летом. Тем не менее на двусторонней встрече на днях Лавров вновь напомнил Гутеррешу о нерешенной проблеме. Министр также передал книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)", подборку документальных материалов "Дети Донбасса" и видеообращение школьницы из Луганска, снятое корреспондентами РИА Новости. Девочка призвала членов Совбеза ООН сделать все, чтобы прекратить обстрелы украинскими войсками мирных городов. О реакции генерального секретаря пока ничего не известно.О чем еще говорить?Помимо бесперспективности попыток изолировать Россию, проходящая в Нью-Йорке неделя демонстрирует и другие важные сдвиги. Запад, очевидно, в отличие от прошлого года, уже не может по инерции выступать единым фронтом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон просто не прилетели в Нью-Йорк, сославшись на занятость. Если неявка российского и китайского лидеров вполне объяснима (им с Вашингтоном не о чем говорить, что убедительно продемонстрировал недавний саммит "Группы двадцати"), то отсутствие в ООН союзников (на высшем уровне) — тревожный звонок для США.В то же время влияние Москвы и Пекина за последние месяцы существенно возросло. Традиционные партнеры американцев, вроде Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, присоединяются к БРИКС. Последняя встреча G20 с принятием совместной декларации, учитывавшей пожелания России, — Лавров назвал документ честным — доказала, что единства на Западе нет. А европейцы все чаще высказываются против Украины, невзирая на увещевания США о необходимости всемерной поддержки киевского режима. Показательно, например, что на сессии ГА ООН после заявления Зеленского о лишении России права вето в Совбезе глава МИД ФРГ Анналена Бербок решительно отринула эту идею. "Мы это не поддерживаем, и я постоянно это давала понять нашим украинским партнерам по переговорам. <...> Для дискуссии в ФРГ важно сказать: не все, что предлагается украинским правительством, мы поддерживаем", — подчеркнула она.Естественно, проблемы между Россией и Западом никуда не делись. Возможно, противоречия сейчас даже обострятся. В частности, 26 сентября членам Совбеза ООН предстоит обсудить теракт на "Северных потоках" — подрывы газопроводов произошли в этот день год назад, и никаких внятных результатов расследования пока не дали. Лавров уже неоднократно обвинял западные страны в том, что они намеренно "заметают под ковер" эту проблему.

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сергей лавров, россия, оон, сша, генеральная ассамблея оон, украина