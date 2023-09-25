https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/sakralnyy-prazdnik-kruglyy-stol-k-30-letiyu-pobedy-proshel-v-sputnik-1048216591.html

Сакральный праздник: круглый стол к 30-летию Победы прошел в Sputnik

Сакральный праздник: круглый стол к 30-летию Победы прошел в Sputnik

Центр социально-экономических исследований совместно с Международным информационным агентством Sputnik провел круглый стол "К 30-летию Победы Абхазии... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T14:55+0300

2023-09-25T14:55+0300

2023-09-25T15:16+0300

абхазия

пресс-центр

политика

пресс-центр

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Гости пресс-центра Sputnik рассуждали о причинах и итогах войны, а также обсудили проблемы и перспективы развития республики в поствоенный период.Бадрак Авидзба, SputnikВойна, сплотившая народКандидат философских наук, директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа сказал, что предстоящий юбилей Победы – очень значимое событие, этот праздник является сакральным для жителей Абхазии.Дамениа отметил, что для многих аналитиков до сих пор остается загадкой, как Абхазия смогла одолеть превосходящие силы противника и одержать Победу в войне."Наш народ был весьма озабочен, но паники не наблюдалось, конечно, были и бегуны, были и такие, кто говорил, что мы не выдержим, но они не влияли на настроение общества. В обществе главным образом речь шла о том, как отразить агрессию, как организовать и перейти на военный лад", – сказал эксперт.Сплоченное общество смогло самостоятельно перейти на военный лад – все работали на фронт, обеспечивая воевавших едой, одеждой. Весь народ стремился поддержать ополченцев, которые были готовы воевать.В абхазском обществе не было такого разномыслия, все были едины – война укрепила общество, что помогло эффективно сопротивляться против грузинской агрессии, добавил Дамениа."Победа в войне была целью народа в этой конкретной ситуации. Когда Победа была достигнута, эта цель отпала, она уже не работала, она уже не могла объединить народ, он расслабился и не заметил, как погружается в кризис – состояние социальной неопределенности, и сейчас это продолжается. Потому что объединяющей общество в единый монолит, организующей его определенным образом, поддерживающей его жизнеспособность, такой стратегической цели сегодня нет", – говорит Дамениа.Причины конфликтаГоворя о причинах начала войны, доктор исторических наук Аслан Авидзба отметил геополитический аспект, ставший, по его мнению, решающим. Геополитика и сегодня остается фактором, который нельзя сбрасывать со счетов, говорит он."Мы живем на геополитическом изломе, когда этот фактор всегда является превалирующим. Те геополитические вызовы, которые стали причиной и детонатором процессов, которые привели к началу войны, до сих пор сохраняют силу, я бы даже сказал, они сегодня имеют больше шансов осуществиться", – заметил историк.Ситуация, происходящая в регионе, показывает, что у истории надо учиться не только для того, чтобы знать о ней, сказал Авидзба и добавил, что война в Абхазии началась через восемь месяцев после распада советского государства.Войну в Абхазии за пределами страны называли локальной, но для абхазского народа – она судьбоносная, поэтому республика должна исходить из того, что важнейшие интересы Абхазии для других стран не имеют определяющего значения, считает Авидзба."Вся наша история, и послевоенная история показывает, что наши интересы должны понимать и защищать мы сами, никто за нас это не сделает. Олег Несторович говорил о внутреннем факторе, который способствовал Победе в войне – это сплочение внутри, в первую очередь, абхазского общества. Если внутри абхазского общества не будет сплочения, не будет сплочен абхазский народ целиком, если мы не сможем этого добиться, то не сможем добиться защиты национальных интересов Абхазии", – отметил Аслан Авидзба.Что касается ситуации с Карабахом и что ее может связывать с Абхазией, историк подчеркнул, что у абхазского общества нет права на безответственное отношение к своему настоящему.Сохранить свою идентичность абхазы могу только на своей территории, в любом другом месте сделать они этого не могут. Противоречия между крупными геополитическими игроками могут серьезно отразиться на судьбе Абхазии, говорит Авидзба.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230814/den-kogda-nachalas-voyna-14-avgusta-1992-goda-1047479339.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/tolstoy-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-sumeyut-postroit-schastlivoe-buduschee-dlya-svoikh-detey-1048128679.html

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