https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/yubileynoe-torzhestvo-kak-proshel-parad-pobedy-v-sukhume-1048365538.html

Юбилейное торжество: как прошел парад Победы в Сухуме

Юбилейное торжество: как прошел парад Победы в Сухуме

Парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел на площади Свободы в Сухуме в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T16:00+0300

2023-09-30T16:00+0300

2023-09-30T19:07+0300

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О том, какая атмосфера царила в столице в праздничный день, какие эмоции и ожидания испытывали жители и гости страны, как прошел юбилейный парад и кто в нем участвовал, а также что в своей речи отметил президент Аслан Бжания, читайте в материале Sputnik.Настроение праздникаПраздничная атмосфера в столице Абхазии чувствовалась еще с раннего утра и далеко за пределами площади Свободы, где в 11:00 должен был начаться юбилейный парад.Весь центр Сухума был перекрыт для проезда автотранспорта, и жители и гости столицы шли к площади пешком. Многие дети и взрослые были одеты в национальные костюмы, а ветераны – в свои военные формы, украшенные многочисленными наградами.Сама площадь была перекрыта со всех сторон и оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Колонны военных, разбившись на "коробки", стояли в центре площади, а гражданские в ожидании начала торжества заняли места за железными ограждениями.Жительница Сухума Белла в беседе с корреспондентом Sputnik призналась в том, что ждет от предстоящего парада ярких эмоций и красивого зрелища. Народу Абхазии она пожелала процветания и мира.Константин приехал на парад вместе с тремя своими детьми и большим флагом, который хранится в его семье уже около 30 лет."Мои предки говорили, что государственный флаг всегда должен быть дома. Эмоции переполняют. Я хочу, чтобы наши дети помнили тех, кто погиб за нашу Родину и во благо чего они принесли такие жертвы. 30 лет Победы – это историческая дата для нас", –сказал он.Житель Абхазии Валентин пришел на парад, чтобы в столь знаменательный день увидеть своими глазами нарядных защитников Абхазии, а также военную технику и акцию "Бессмертный полк".Парад и речь главнокомандующегоТысячи людей были участниками юбилейного парада. В нем были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.Первыми на площадь с государственным флагом и знаменем Победы вступили ветераны Отечественной войны народа Абхазии, среди которых были добровольцы Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, ряда других регионов, Южной Осетии и казаки Юга России, абхазские соотечественники из Турции, Сирии, Иордании.Знамя Гумистинского фронта нес в руках полковник Роман Рабая. Знамя Восточного фронта – полковник Амиран Цвинария.Ведущие праздника объявили о начале парада. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению парада.Владимир Ануа поздравил военнослужащих с праздником и поднялся на трибуну для того, чтобы доложить президенту Аслану Бжания о готовности подразделений приступить к параду.Аслан Бжания выступил с поздравительной речью. В частности, он отметил, что Победа в Отечественной войне определила ход новейшей истории Абхазии и подробно остановился на ключевых событиях того периода."В этот день, несмотря на радость Победы, мы вспоминаем всех, кто приближал ее ценой собственной жизни. К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям – ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии", – подчеркнул президент и выразил слова благодарности добровольцам, вставшим на защиту республики.Глава государства также вспомнил, что в январе 2005 года президентом Абхазии был избран Сергей Багапш, под руководством которого продолжился курс на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры, началось активное восстановление хозяйственно-экономических связей с Россией.После вооруженной агрессии режима Саакашвили в Южной Осетии и российской операции по принуждению Грузии, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия, добавил Бжания."Признание со стороны России стало поворотным событием в истории народа Абхазии, получившего возможность для безопасного мирного развития и гарантии сохранения независимой государственности. В сентябре 2008 года между Абхазией и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заложивший договорно-правовой фундамент абхазо-российских межгосударственных отношений", – сказал Бжания.30 лет свободной жизни, также отметил президент, – это "лучшее доказательство того, что жертвы войны были не напрасными. Каждый погибший в этой войне дал возможность жизни нашим детям сегодня, тем, кто унаследует Абхазию и будет развивать ее в будущем".Техника, авиация и конникиСначала по площади Свободы прошли пешие колонны военнослужащих. Впервые в нынешнем году МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.Также впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота. По сложившейся ежегодной традиции в параде участвовали подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.Абхазская армия продемонстрировала военную технику, в том числе боевые машины пехоты, танки, артиллерию, радиолокационные установки, установки "Град". Впервые Минобороны страны представило авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.И вот, ведущие попросили присутствующих обратить взоры к небу. Спустя несколько секунд на фоне голубого небосвода показались вертолеты абхазской армии с флагами. Вслед за ними, оставляя следы абхазского триколора, над площадью Свободы пролетели истребители Л-39. Но особый восторг и бурные аплодисменты вызвал легендарный советский легкий многоцелевой самолет АН-2, за штурвалом которого был полковник Заур Эшба.С борта АН-2 на площадь с ликующими людьми на парашютах спустились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России. Они совершили прыжки с высоты 1500 метров, держа в руках флаги Абхазии и России. На земле их ждали завороженные "крутым пике" журналисты.Завершили праздничный парад конники Федерации конного спорта Абхазии и сотни участников акции "Бессмертный полк", которые прошли по площади Свободы с фотографиями близких родственников, павших в годы войны с Грузией.

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум