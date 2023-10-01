https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/otdushina-dlya-politika-kak-eks-deputat-parlamenta-abkhazii-stal-vinodelom-1048405869.html

Отдушина для политика: как экс-депутат Парламента Абхазии стал виноделом

Отдушина для политика: как экс-депутат Парламента Абхазии стал виноделом

17 лет назад Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T17:09+0300

2023-10-01T17:09+0300

2023-10-01T17:09+0300

в абхазии

абхазия

виноград

виноделие

вино

сельское хозяйство

"дежурный по району"

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Поначалу это занятие стало для государственного деятеля своеобразной отдушиной. С годами же хобби получило новые обороты.О том, как у Нугзара Ашуба появилась любовь к виноделию и почему он называет свою продукцию гаражным вином, читайте в материале Sputnik.SputnikЛюбовь к виноделию у Нугзара Ашуба начала развиваться еще в детстве. В фамильном имении в селе Гуада Очамчырского района была акуаца - место, где росли деревья ольхи, а по ним плелись лозы винограда.“Мы делали столько вина, сколько у нас было посуды. Не было проблем с виноградом, была проблема с емкостями. Мне это всегда нравилось, я мыл ноги и босиком топтал виноград. Большое занятие для меня было чачу гнать. Меня оставляли, а все куда-то уходили. И я перегонял чачу. Это было осенью: поджаришь на костре кукурузу, орехи поломаешь, рюмочку поставишь, соседи придут. Я тогда не был любителем пить. Да и мне нравились некрепкие спиртные напитки, мне нравились вина”, - признается Нугзар Ашуба.Затем о виноградарстве и виноделии ему пришлось надолго забыть. Учеба в университете и занятость в государственных делах не оставляла времени на любимое с детства занятие.Но уже в 2000-х годах Нугзар Ашуба постепенно стал заново приобщаться к виноделию.“Я всегда дружил с руководством "Вина и воды Абхазии". Они и приобщили меня к этому. Однажды, когда я еще работал в Парламенте, они предложили мне поехать во Францию. Это была первая поездка туда, тогда (в Абхазию - прим.) начали завозить французские сорта. Там, во Франции, я посмотрел на фанатов виноделия и виноградарства. И, честно признаться, мне очень понравились эти самодостаточные люди”, - отметил он.Все началось с полгектараПервые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.“Естественно, и в родном селе, в "ласточкином гнезде" я посадил виноград. Саженцы я брал у компании “Вина и воды Абхазии”, - отметил он.Сегодня Ашуба выращивает как французские мерло и каберне-совиньон, так и местные сорта винограда.Виноделие как отдушинаВскоре Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство - дело солидное. К тому же, оно служило отдушиной для политика.“Годы тогда были тяжелые, смена власти в Абхазии (2004 года - прим.), вокруг Абхазии сильно нагнеталась обстановка, в Парламенте поднимались сложные вопросы. Очень нервная работа была, надо было отдушину где-то искать. Сперва я построил здесь один отсек винодельни, там бочки поставил. Из первых тонн выращенного здесь винограда я начинал делать вина”, - вспоминает он.Благородный напиток, как признается Ашуба, он делает по старинке, и свою продукцию он называет просто - гаражным вином.“Я не соревнуюсь с ребятами. У нас есть замечательные виноделы, которые занимаются этим по-современному, по науке. У меня же небольшое производство”, - отмечает он.На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом. Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.На производстве у Ашуба постоянно работает только один человек, на сезонные работы он привлекает дополнительную рабочую силу.“Есть какое-то количество людей, которых я обучил, и они мне периодически помогают. А так есть один постоянный помощник, который все знает и умеет. Он у меня и бригадир, и рабочий, и командир. Все в одном лице”, - поясняет Ашуба.Переход на автохтоныВиноград - растение очень чувствительное к климатическим изменениям. По словам Ашуба, чем летом жарче и суше - тем лучше урожай. Но в этом году погодные условия были невыгодными для виноградарей.“В этом году вплоть до августа были дожди. У меня растут разные сорта винограда - есть европейские, грузинские и аборигенные сорта. Фактически, французские и грузинские сорта не выдержали. Не помогло и лечение. Лечил 14 раз дорогущими препаратами, но все равно не спасли”, - отметил он.По словам Ашуба, в Абхазии, конечно, нужно выращивать европейские сорта, так как это престижно для любого винодела. Но также необходимо обратить внимание на автохтоны.“Они показали себя более устойчивыми к нашим климатическим условиями. У абхазских сортов винограда есть потенциал. В этом году я 14 раз лечил французские сорта, а абхазские - всего один раз, и то, перед цветением, чтобы получилась хорошая завязь, обработал кусты боросодержащим веществом. И там получились хорошие гроздья”, - добавил он.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/ne-vinnyy-god-pochemu-v-abkhazii-vydalsya-plokhoy-urozhay-vinograda-1048161755.html

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абхазия, виноград, виноделие, вино, сельское хозяйство, "дежурный по району"