Отдушина для политика: как экс-депутат Парламента Абхазии стал виноделом
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас Тхайцук
17 лет назад Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.
Поначалу это занятие стало для государственного деятеля своеобразной отдушиной. С годами же хобби получило новые обороты.
О том, как у Нугзара Ашуба появилась любовь к виноделию и почему он называет свою продукцию гаражным вином, читайте в материале Sputnik.
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Любовь к виноделию у Нугзара Ашуба начала развиваться еще в детстве. В фамильном имении в селе Гуада Очамчырского района была акуаца - место, где росли деревья ольхи, а по ним плелись лозы винограда.
Из этого самого винограда отец Нугзара, Нури Ашуба, и делал вина. К домашнему производству с удовольствием присоединялся и юный Нугзар.
“Мы делали столько вина, сколько у нас было посуды. Не было проблем с виноградом, была проблема с емкостями. Мне это всегда нравилось, я мыл ноги и босиком топтал виноград. Большое занятие для меня было чачу гнать. Меня оставляли, а все куда-то уходили. И я перегонял чачу. Это было осенью: поджаришь на костре кукурузу, орехи поломаешь, рюмочку поставишь, соседи придут. Я тогда не был любителем пить. Да и мне нравились некрепкие спиртные напитки, мне нравились вина”, - признается Нугзар Ашуба.
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Затем о виноградарстве и виноделии ему пришлось надолго забыть. Учеба в университете и занятость в государственных делах не оставляла времени на любимое с детства занятие.
Но уже в 2000-х годах Нугзар Ашуба постепенно стал заново приобщаться к виноделию.
“Я всегда дружил с руководством "Вина и воды Абхазии". Они и приобщили меня к этому. Однажды, когда я еще работал в Парламенте, они предложили мне поехать во Францию. Это была первая поездка туда, тогда (в Абхазию - прим.) начали завозить французские сорта. Там, во Франции, я посмотрел на фанатов виноделия и виноградарства. И, честно признаться, мне очень понравились эти самодостаточные люди”, - отметил он.
Все началось с полгектара
Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.
“Естественно, и в родном селе, в "ласточкином гнезде" я посадил виноград. Саженцы я брал у компании “Вина и воды Абхазии”, - отметил он.
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сегодня Ашуба выращивает как французские мерло и каберне-совиньон, так и местные сорта винограда.
Виноделие как отдушина
Вскоре Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство - дело солидное. К тому же, оно служило отдушиной для политика.
“Годы тогда были тяжелые, смена власти в Абхазии (2004 года - прим.), вокруг Абхазии сильно нагнеталась обстановка, в Парламенте поднимались сложные вопросы. Очень нервная работа была, надо было отдушину где-то искать. Сперва я построил здесь один отсек винодельни, там бочки поставил. Из первых тонн выращенного здесь винограда я начинал делать вина”, - вспоминает он.
© Sputnik / Томас ТхайцукНугзар Ашуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нугзар Ашуба
© Sputnik / Томас ТхайцукНугзар Ашуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нугзар Ашуба
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нугзар Ашуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нугзар Ашуба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
Благородный напиток, как признается Ашуба, он делает по старинке, и свою продукцию он называет просто - гаражным вином.
“Я не соревнуюсь с ребятами. У нас есть замечательные виноделы, которые занимаются этим по-современному, по науке. У меня же небольшое производство”, - отмечает он.
На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом. Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
На производстве у Ашуба постоянно работает только один человек, на сезонные работы он привлекает дополнительную рабочую силу.
“Есть какое-то количество людей, которых я обучил, и они мне периодически помогают. А так есть один постоянный помощник, который все знает и умеет. Он у меня и бригадир, и рабочий, и командир. Все в одном лице”, - поясняет Ашуба.
Переход на автохтоны
Виноград - растение очень чувствительное к климатическим изменениям. По словам Ашуба, чем летом жарче и суше - тем лучше урожай. Но в этом году погодные условия были невыгодными для виноградарей.
“В этом году вплоть до августа были дожди. У меня растут разные сорта винограда - есть европейские, грузинские и аборигенные сорта. Фактически, французские и грузинские сорта не выдержали. Не помогло и лечение. Лечил 14 раз дорогущими препаратами, но все равно не спасли”, - отметил он.
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор винограда в селе Гуада
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбор винограда в селе Гуада
По словам Ашуба, в Абхазии, конечно, нужно выращивать европейские сорта, так как это престижно для любого винодела. Но также необходимо обратить внимание на автохтоны.
“Они показали себя более устойчивыми к нашим климатическим условиями. У абхазских сортов винограда есть потенциал. В этом году я 14 раз лечил французские сорта, а абхазские - всего один раз, и то, перед цветением, чтобы получилась хорошая завязь, обработал кусты боросодержащим веществом. И там получились хорошие гроздья”, - добавил он.
23 октября 2022, 11:30