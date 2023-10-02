https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/mesto-abkhazskogo-naroda-v-sovremennom-mire-shambovskie-chteniya-proshli-v-agu-1048415470.html

Место абхазского народа в современном мире: "Шамбовские чтения" прошли в АГУ

Место абхазского народа в современном мире: "Шамбовские чтения" прошли в АГУ

"Шамбовские чтения" были организованы АГУ совместно с Академией наук Абхазии, Всемирным абхазо-абазинским Конгрессом, Российским Конгрессом народов Кавказа... 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T16:05+0300

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ыйВ Абхазском государственном университете состоялась I Международная научно-практическая конференция "Национальные правовые системы и современный миропорядок", посвященная 85-летию со дня рождения абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, профессора Тараса Шамба.Бадрак Авидзба, SputnikЗащищая интересы АбхазииВ начале мероприятия, собравшимся показали видеосюжет, рассказывающий о главных этапах жизни и общественной деятельности Тараса Шамба, а также фрагменты из его интервью, где он, в частности, рассуждал об исторической судьбе абхазского народа и его стремлении к самостоятельной жизни. Говорил он и о важности объединения абхазов и абазин, и о том, какие шаги необходимо для этого предпринимать."Тарас, будучи еще учеником Сухумской средней школы №10 уже проявлял патриотизм. С Тарасом мы в один год, 1963, закончили вуз в Москве, и тогда он начинал свою деятельность, чтобы чтобы объединять ребят из Абхазии, которые учатся в московских вузах. Этим было положено начало тому, что сегодня в Москве существует абхазская диаспора и занимает важное место", - подчеркнул Гварамия.Он отметил, что, будучи Народным депутатом СССР (с 1989 по 1991 годы – прим. ред.) Тарас Шамба приложил немало усилий для разработки проекта Конституции Абхазии, и этот проект во многом актуален и сегодня."Я тоже был Народным депутатом Верховного совета Абхазии и помню, что мы имели в виду, когда наделяли такими полномочиями президента – это был Владислав Ардзинба, который действительно был лидером нации. Проходит время, и каждый президент говорит, что нужно вносить изменения в эту Конституцию. Сколько комиссий было – а воз и ныне там", - добавил ректор АГУ.Алеко Гварамия напомнил, что Тарас Шамба был почетным профессором Абхазского государственного университета."Когда мы вручили ему аттестат почетного профессора, а он его прижал к себе и говорит: "Вот сколько у меня разных званий, но вот это дороже всего". Я ему ответил: "Спасибо тебе, это очень здорово сказано", - поделился воспоминаниями Гварамия.Объединить абхазо-абазинский народПосле выступления ректора АГУ, показали еще один видеосюжет, в котором рассказывалось о Международной ассоциации абхазо-абазинского народа, (ныне Всемирный абхазо-абазинский конгресс – прим. ред.) идея создания которой принадлежит Тарасу Шамба. Он и был первым руководителем организации."Инстинкт самосохранения подсказывал необходимость образования нашего большого союза абхазов, которые проживают по всему миру", - отмечал Шамба, говоря о создания конгресса. В итоге, организация была основана в самый тяжелый период – во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов."Первый съезд конгресса получился очень удачным. По крайней мере, он показал, что мы в мире можем найти всех своих соплеменников, которые разбросаны по разным государствам", - говорил Шамба после первого съезда Конгресса.Слово было предоставлено председателю Высшего совета ВААК Муссе Экзекову, который выразил уверенность в том, что Шамбовские чтения будут иметь большое будущее."Потому что, сколько бы мы ни говорили о Тарасе Мироновиче, мы все равно до конца не скажем рассказать о всех тех гранях, которыми он обладал, о той безграничной энергии, которую дарил нам всем. Он раскрывал новые диапазоны, показывал, как нужно любить человека, как нужно любить свою страну. Господь Бог дал нашему народу такого человека, он является символом для нас", - заметил Экзеков.Деятельность Тараса Шамба стала вектором, по которому Всемирный абхазо-абазинский конгресс продолжает свою работу, и Экзеков подчеркнул, что организация будет продолжать это великое дело.Затем своими воспоминаниями поделилась журналист Екатерина Бебиа, сохранившая видеозаписи с Тарасом Шамба сделанные во время многочисленных поездок к представителям абхазо-абазинской диаспоры."Мы неоднократно бывали в зарубежных странах, где проживают представители абхазо-абазинского народа – в Иордании, Тунисе, неоднократно в Турции, в Сирии. Он ставил нас рядом, не говоря ничего, но мы знали свое дело, мы работали – снимали. Какое счастье, что у журналистов сохранились такие уникальные кадры, где Тарас Миронович общается с нашим народом в зарубежных странах, в Абхазии, в Москве", - отметила она.Абазинский писатель Олег Этлухов, в свою очередь, сказал, что он - один из тех людей, которым посчастливилось находиться рядом с Тарасом Шамба и поддерживать с ним дружеские отношения."Я никогда не слышал, что он о ком-то, даже о своих оппонентах, говорил плохо. Он всегда был всепонимающим, старался вникнуть в психологию даже тех лиц, которые имели другие взгляды, другое понимание существующей реальности", - заметил Этлухов.Брат Тараса Шамба, секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба поблагодарил организаторов и гостей мероприятия."Он многое сделал. Не больше всех, конечно, но во вкладе тех людей, которые создавали это государство, его работа тоже есть", - сказал он. Шамба рассказал, что их отец, будучи прокурором республики, в свое время написал доклад, в котором изложил, что происходило с абхазским этносом в период сталинских репрессий, рассказал о всей несправедливости, которая совершалась в отношении абхазского народа. И эти материалы использовались и цитировались в дальнейшем.Мать семейства, добавил Шамба, также проявляла патриотические устремления. В 1989 году, когда произошли столкновения с грузинами, и абхазы собрались на площади в Сухуме, она была среди них."Она была слепая, тогда ее через весь город привели. Она пришла с двумя целлофановыми пакетами, полными пустых бутылок, для того, чтобы мы делали коктейли Молотова. Вот в такой среде вырос Тарас. Еще в школьные годы он провел первую акцию с требованием выйти на парад Победы с портретом Нестора Лакоба. Потом долгие годы возглавлял в Москве абхазскую диаспору", - сказал Шамба.С началом Отечественной войны народа Абхазии, Тарас Шамба отправился на Северный Кавказ, где провел большую работу по организации поддержки воюющей республике.После вступительных речей, участники конференции перешли к выступлениям с научными докладами. Среди них был и депутат Государственной Думы России Сергей Бабурин.Известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, потомственный юрист Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии.Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Его труды широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание.В 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет. Тараса Шамба не стало в июле 2020 года, он умер в Москве после заражения коронавирусом.

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