https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/rasselenie-zhiteley-i-novaya-ulitsa-kak-proshlo-zasedanie-sukhumskogo-gorsobraniya-1048432989.html

Расселение жителей и новая улица: как прошло заседание Сухумского горсобрания

Расселение жителей и новая улица: как прошло заседание Сухумского горсобрания

Депутаты Сухумского городского собрания провели заседание во вторник 3 октября, на котором были приняты решения об увеличении бюджета столицы в 2023 году... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T19:50+0300

2023-10-03T19:50+0300

2023-10-03T20:37+0300

в абхазии

сухумское городское собрание

администрация города сухум

сухум

абхазия

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Бадрак Авидзба, SputnikУвеличение бюджетаПервым вопросом в повестке дня было рассмотрение возможности изменения бюджета столицы в 2023 году на 50 миллионов рублей. Председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия подчеркнул, что эти деньги предназначены для выплат компенсаций жителям аварийного дома, расположенного на улице Назадзе.Глава администрации Сухума Беслан Эшба сказал, что решение данного вопроса несколько затянулось, так как большое количество квартир аварийного дома были не приватизированы."Мы помогли семьям получить возможность приватизировать жилье. По договоренности с Министерством финансов, с Правительством договорились дробить сумму по 50 миллионов, чтобы было удобнее, задержек никаких нет, первые 50 миллионов уже пришли, вторая заявка отправлена, сегодня-завтра вторую партию ждем", - отметил Эшба.Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей. Глава города сообщил, что выделение компенсационных выплат жителям аварийного дома планируется завершить в ближайшие месяц-полтора.Улица имени Салыбея АрдзинбаДепутаты Сухумского горсобрания также приняли решение о переименовании улицы Чернявского на улицу Героя Абхазии Салыбея Ардзинба."Данная улица небольшая, она находится у Сухумской горы, севернее. Состоит она из улицы Чернявского и переулка Чернявского, мы оставляем переулок Чернявского, то есть имя Чернявского мы не убираем с карты Сухума", - подчеркнул председатель Горсобрания Дмитрий Осия.Он напомнил, что во время освобождения Сухума батальон под командованием Ардзинба брал Сухумскую гору, которая была стратегическим пунктом. Кроме того, он обратил внимание, что большинство жителей улицы Чернявского дали согласие на переименование и обращаются с соответствующей просьбой.В общественную комиссию входят представители научной интеллигенции, члены Общественной палаты республики, представители различных политических партий. Увековечение памяти Андрея СоловьеваЕще одно решение, которое было принято на заседании Сухумского городского собрания, – увековечение памяти Героя Абхазии, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, который был убит грузинским снайпером 27 сентября 1993 года. Мемориальную доску в честь Героя Абхазии установят у места его гибели – на фасаде дома N53 на улице имени Владимира Аршба."Андрей Соловьев один из самых ярких фотохудожников России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 90-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Советского Союза, в Нагорном Карабахе, Приднестровье и, конечно же, в Абхазии, во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Он удостоен звания Героя Республики Абхазия, он погиб при освобождении Сухума", - сказал Дмитрий Осия.Инициатива по увековечению памяти Андрея Соловьева принадлежит Союзу журналистов Абхазии.О заметном вкладе Андрея Соловьева в освещении событий в Абхазии в 1992-1993 годы говорит и то обстоятельство, что примерно 50-60% фото, изображенных на баннерах, которые развесили по всей республике к 30-летию Победы, принадлежат Соловьеву, добавил Хашиг."Сейчас переиздали при поддержке Государственной комиссии по празднованию новый фотоальбом "Абхазия", там также отражены все его работы. В годовщину его смерти мы проводили фотовыставку в Музее Боевой Славы, к этому были приурочены 30 новых фотографий. Руководство ИТАР-ТАСС передало абхазской стороне фотографии через Россотрудничество, они были выставлены в музее с последующей передачей в архив", - заметил он.Руслан Хашиг выразил благодарность руководству столицы за финансирование данного проекта. Депутаты рассмотрели вопрос, связанный с повышением размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и детской художественной школе. Последнее повышение было в 2009 году, сумма взноса на сегодня составляет 600 рублей в год.Средства, полученные в результате оплаты за обучение, поступают на спецсчет Управления культуры и могут быть использованы в частности на приобретение музыкальных инструментов, косметический ремонт классов, на проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, художественных выставок с участием учащихся музыкальных школ, школ искусств, изготовлений аттестатов об окончании учебы и так далее.Он также обратил внимание на то, что администрация города полностью оплачивает все затраты по заработной плате. Средства, которые платят учащиеся идет на закупку нового оборудования, инвентаря – на текущие расходы.Против повышения высказался депутат Давид Чхеидзе, так как зарплаты и социальные выплаты в столице не выросли."Я против, потому, что зарплаты не выросли, социальные пособия не выросли. Большое количество семей, благодаря тому, что сегодня 600 рублей стоит, они своих детей отдали. Если цена эта вырастит и достигнет 1200 рублей, они своих детей заберут", - подчеркнул Чхеидзе.Как альтернативный вариант, он предложил увеличить платежи, но не на 1200, а на 900 рублей. После обсуждений депутаты Сухумского горсобрания приняли решение об увеличении оплаты за обучение с 600 до 1200 рублей. Из 11 депутатов за проголосовали 10.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/byudzhet-sukhuma-uvelichen-na-50-millionov-rubley-1048428145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/snyat-triumf-pobedy-pamyati-fotoreportera-andreya-soloveva-1048282841.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/vystavka-fotografiy-voenkora-andreya-soloveva-otkrylas-v-sukhume-1048252764.html

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