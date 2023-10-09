https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/nerazberikha-v-mukhuse-abkhaziya-vzbudorazhena-prodazhey-doma-iskandera-1048532672.html

Неразбериха в Мухусе: Абхазия взбудоражена продажей дома Искандера

Неразбериха в Мухусе: Абхазия взбудоражена продажей дома Искандера

Вот уже несколько дней в абхазском сегменте социальных сетей обсуждают продажу части дома, где некогда жил советский и абхазский писатель Фазиль Искандер. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T14:39+0300

2023-10-09T14:39+0300

2023-10-09T14:39+0300

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Кирпичный дом под номером 43 на улице, которая не так давно была переименована в честь Фазиля Искандера, был построен дедом писателя. В нем проживало несколько поколений Искандеров.Этот дом, его окрестности и соседи часто встречаются в рассказах писателя. Недавно стало известно, что один из потомков Искандера продал свою часть в частные руки. Эта новость взбудоражила жителей Абхазии.Асмат Цвижба, Sputnik Обязательства и правилаПо словам начальника Госуправления по охране историко-культурного наследия Абхазии Гарика Сангулия, дом на улице Фазиля Искандера входит в список объектов историко-культурного наследия. Кроме того, несколько лет назад государство выделяло около 5 миллионов рублей на его ремонт. Тут даже собирались сделать дом-музей писателя, но задумка так и не была реализована.Начальник Госуправления уточнил, что объекты историко-культурного наследия могут быть проданы владельцами, но на определенных условиях."Если памятник продается, то первым покупателем, согласно нашему законодательству, является государство, Госуправление в том числе. То есть за нами было первое право купить памятник, если он продается. Мы посмотрим, как теперь отреагируют органы власти, общественные организации. Нам очень обидно, исправить это не так просто", – объяснил он и добавил, что никто не ставил Госуправление в курс о факте продажи.Свое мнение по вопросу высказал экс-замминистра культуры, историк Батал Кобахия на своей странице в социальных сетях. Он отмечает, что необходимо рассмотреть законность сделки о продаже и подтверждает, что дом внесен в Государственный реестр ИКН как "Дом купца Ибрагима Искандера"."Собственник имел определенные обременения и в период пользования, и в случае, если он решил его продать. Эти обременения также переходят на следующего собственника. Нотариальная контора обязана была запросить у государственных органов документы, необходимые при изменении собственника, а именно: охранные обязательства и иные регистрационные документы. Собственник охранные обязательства не подписывал, а без них он не имел прав совершать сделку по купле-продаже", – пишет он.Спорная частьДля того чтобы разобраться в вопросе, Sputnik обратился в администрацию Сухума. В пресс-службе сообщили, что дом 43 на улице Фазиля Искандера имеет нескольких долевых собственников.По информации администрации столицы, один из собственников, которо­му принадлежала 1/8 часть дома, продал гражданину Абхазии 1/4 часть собственности еще 30 июня 2023 года. Запись о факте купли-продажи имеется в книге регистраций БТИ."Полностью дом она (хозяйка - прим.) не могла продать, так как помимо нее, есть еще три долевика, она про­дала только часть св­оей доли. Кроме того, по данным БТИ, дом не входит в список объе­ктов историко-культу­рного наследия. У них есть этот список, и когда происходит купля-продажа, они с ним сверяются и отмеч­ают, если вдруг дом подпадает под такую категорию", – отметили в ведомстве.Sputnik удалось связаться с новым владельцем части дома на улице Искандера. По его словам, ему была продана лишь задняя часть дома – пристройка, в которой жил племянник писателя, Ремзик. Объект покупателю продала его жена."Она обращалась к правительству по этому поводу. Они не захотели или не смогли его выкупать. Позже она выставила объявление о продаже, были даже покупатели, но что-то не срослось, и после всего этого она уже лично искала покупателя через свои собственные связи. По документам она была единственным собственником этой части дома. Это не историческая часть, где действительно жил Фазиль, а новая, пристроенная", – объяснил он.Новый владелец, который пожелал не раскрывать своего имени, утверждает, что купленная им пристройка не относится к историко-культурному наследию и тем более не имеет статуса музея.Он уточнил, что, по его информации, в список ИКН входит лишь фасадная кирпичная часть дома, к которой он отношения не имеет. Кроме того, он подтвердил, что государство выделяло деньги на ремонт дома – они пошли на замену крыши."Но так как крышу невозможно было поменять только над кирпичным зданием, меняли везде. В том числе и там, где жил Ремзик", – сказал он.Покупатель подчеркнул, что он не против того, чтобы в будущем весь дом приобрел статус музея.

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