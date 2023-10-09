https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/ozhidaniya-i-rezultaty-zhenevskie-diskussii-obsudili-v-sputnik-1048535529.html

Ожидания и результаты: Женевские дискуссии обсудили в Sputnik

Ожидания и результаты: Женевские дискуссии обсудили в Sputnik

Видеомост "Москва-Сухум-Цхинвал", посвященный 15-летию Женевских дискуссий по Закавказью состоялся в международном информационном агентстве Sputnik в... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T17:53+0300

2023-10-09T17:53+0300

2023-10-09T17:53+0300

пресс-центр

абхазия

sputnik абхазия

новости

россия

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/09/1048531870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2df9b2b44a381b69d1ede0fe42becbf.jpg

Женевские дискуссии –международный форум по безопасности и стабильности в Закавказье. 15 октября 2008 года дискуссии открылись в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.Асмат Цвижба, SputnikУникальность и результативностьПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров вспомнил, что в 2008 году было достаточно трудно усадить за стол переговоров представителей Грузии, но сделать это удалось. Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба добавил, что Женевские дискуссии стали важным событием для Абхазии, Южной Осетии и, в целом, Южного Кавказа.Директор ЦСИ добавил, что благодаря дискуссиям у Абхазии есть возможность прямого диалога с Грузией и выражения собственной позиции на международной площадке."Конечно, ожидать каких-то прорывов трудно, мне кажется, учитывая большую разницу в позициях сторон. И, тем не менее, лучше говорить, чем не говорить. Диалог лучше, чем отсутствие диалога. Я думаю, что это, все-таки, является мерой по укреплению доверия, а также важнейшей информационной и политической площадкой для Абхазии и Южной Осетии. Я высоко оцениваю дискуссии в Женеве и считаю, что пока ничего другого нет, нужно их продолжать, это очень полезный формат", - сказал он.Женевские дискуссии –это не только встречи в самой Женеве несколько раз в год, но и повседневная работа "на земле", считает государственный советник президента Южной Осетии, глава рабочей группы на Женевских дискуссиях Константин Кочиев."Со всех сторон работают горячие линии, идет постоянный диалог по приграничным проблемам. Даже когда казалось, что Женевский проблем заморожен, у нас работали механизмы по предупреждению и реагированию на инциденты. Считаем, что это важная линия коммуникации, позволяющая оперативно решать, возникающие проблемы", - сказал он.В 2022 году по инициативе сопредседателей Женевских дискуссий было принято решение о приостановлении переговорного процесса. Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба подчеркнул, что такое решение было принято в одностороннем порядке.По его словам, спустя некоторое время представителям из Абхазии и Южной Осетии все же удалось уговорить сопредседателей в необходимости продолжать работу. В 2023 году состоялось уже два раунда дискуссий, еще один должен состоятся в декабре. Тужба выразил надежду, что в 2024 году состоятся четыре раунда, как и происходило ранее.Локальный механизм безопасностиС 2018 года, по словам Тужба, не работает механизм по реагированию на инциденты, который функционировал в рамках Женевских дискуссий. Абхазия ведет активную работу на тем, чтобы этот формат восстановился, отметил замминистра."Мы считаем, что это важный формат, часть Женевского процесса, так сказать, локальный механизм безопасности", - сказал он.В 2021 году Абхазия выступила с односторонней инициативой о возобновлении процесса.Константин Кочиев добавил, что был момент, когда Грузия была близка к подписанию договора о неприменении силы. Уже был согласован текст документа, грузинская делегация подтвердила свою готовность, но спустя полчаса пришло указание "свернуть деятельность"."С тех пор мы долго пытаемся подвести дело к возобновлению работы над документом по неиспользованию силы. Пока этого сделать не удалось", - сказал он.Проблемы беженцевГрузия пытается за спиной у Абхазии и Южной Осетии на площадке Генассамблеи ООН добиться международного осуждения республик по вопросам беженцев, которых в самой Грузии принято называть "внутренне перемещенными лицами", заявил Вячеслав Чирикба. По его словам, ежегодно представители Тбилиси добиваются того, чтобы новая страна поддержала резолюцию в их пользу.Вопрос беженцев стоит и в повестке обсуждений в рамках Женевских дискуссий. Как объяснил Тужба, Абхазия, Южная Осетия и Россия приняли консолидированное решение не обсуждать этот вопрос, так как для республик трибуна Генассамблеи, где они могут высказать свою позицию по этому вопросу, недоступна."Грузия преподносит международному сообществу информацию в очень искаженном виде и таким образом влияет на общественное мнение. Все эти годы мы пытаемся добиться того, чтобы для нас были созданы равные условия, чтобы хотя бы мы могли выразить свое видение решения этой проблемы", - сказал он.Место встречиГлава рабочей группы Южной Осетии на Женевских дискуссиях Константин Кочиев отметил, что вопрос смены места проведения дискуссий возник давно. Впервые этот вопрос был затронут во время эпидемии коронавируса, когда были введены ограничения, не позволявшие добраться до Женевы прямым рейсом."Швейцария продолжает делать шаги вразрез с декларируемым нейтральным статусом, когда вводит санкции в отношении Российской Федерации, когда накладывает ограничения на людей, имеющих российские паспорта. Конечно, это все вызывает много вопросов, для нас все сложнее добираться до Женевы", - добавил он.Кочиев добавил, что Абхазия и Южная Осетия будут стоять на своих позициях и отстаивать свои интересы вне зависимости от места проведения дискуссий.Право на суверенитетНа предыдущей неделе в интервью "Известиям" президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Абхазия, как и любая суверенная держава, имеет право обеспечивать свою безопасность так, как она считает нужным."Рано или поздно признание этих двух суверенных государств состоится, рано или поздно они займут свои места в Организации Объединенных Наций. Понятно, что это будет блокироваться, но, во многом, это зависит, сейчас и в будущем, от результата специальной военной операции", - сказал он и добавил, что Россия защитит интересы своих партнеров.Джабаров подчеркнул, что Россия относится в Абхазии и Южной Осетии "с огромным уважением"."Это не отношения "старший брат - младший брат". Мы относимся к вам как к равноправным партнерам, и, я думаю, что две ваши страны еще резко заявят о себе, будут развиваться мощно в союзе с народом России", - подытожил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/mid-rossiya-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-budut-ukreplyat-voenno-politicheskoe-sotrudnichestvo-1048432283.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/zakharova-otsenila-vazhnost-zhenevskikh-diskussiy-dlya-bezopasnosti-v-zakavkaze-1047381919.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html

абхазия

россия

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, sputnik абхазия, новости, россия, южная осетия