https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/v-poiskakh-idillii-kak-abkhaziya-stala-domom-dlya-pensionerov-iz-rossii-1048525727.html

В поисках идиллии: как Абхазия стала домом для пенсионеров из России

В поисках идиллии: как Абхазия стала домом для пенсионеров из России

Супруги Дмитрий Саленко и Елена Назарова переехали из Карелии в Абхазию девять лет назад. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T10:49+0300

2023-10-09T10:49+0300

2023-10-09T11:22+0300

в абхазии

"дежурный по району"

гудаутский район

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О том, как и почему Дмитрий и Елена решили так сильно поменять свою жизнь, где они обосновались, как влились в местное общество и построили отношения с соседями, чем занимаются на пенсии и в чем они находят вдохновение, читайте в материале Sputnik.SputnikС острова к Черному морюБиологи по образованию, Дмитрий Саленко и его супруга Елена Назарова родом из Сибири. Путь к Абхазии они проложили с острова Валаам в северной части Ладожского озера, где работали в монастыре – Дмитрий был лесничим, а Елена агрономом. Там они познакомились со священником из Гудауты, отцом Василиском Лейба, и сдружились с ним."Отец Василиск предложил вместе построить дом. Он нашел это место в поселке Тасракуа (советское название – Дружба, прим), но оно было заболоченным, и мы провели дренажные работы, отвели воду и поставили дом. Помню, как ходил здесь по щиколотку в воде. Все, что вы сейчас видите, сделано своими руками", – рассказывает Дмитрий.Место, выбранное для строительства дома, супруги называют идеальным. Оно расположено примерно в 200 метрах от моря, вокруг растут эвкалипты и хвойные деревья, воздух чистый, царит тишина. Но больше всего россиян радуют надежные и хорошие соседи, с которыми им удалось быстро найти общий язык.Довольными новой локацией остались не только пенсионеры, но и их четверо детей и внуки. Молодежь приезжает к родителям несколько раз в год, и, по словам Дмитрия, никакие модные зарубежные курорты им больше не интересны."Например, наша дочь, которая живет в Санкт-Петербурге, раньше ездила в Грецию, Египет, Турцию, но после того как она один раз здесь побывала, больше никуда не хочет. Тут дело не в санкциях, а в самом этом месте. Внукам тоже здесь очень нравится", – поделился Дмитрий.Не один год потребовался супругам на обустройство дома, двора и сада. Кандидату биологических наук Елене Назаровой было только в радость трудиться на земле, сажать цветы и деревья.Правда, с огородом дело не заладилось. Как рассказала Елена, содержание грядок с помидорами, огурцами, перцем и другими овощами требует много времени и сил. Поэтому она сконцентрировалась на фруктовых деревьях и декоративных растениях.Сегодня ее двор выглядит как небольшой частный парк, где растут ели, кипарисы, туи, персики, яблони, алыча, лавровишня, несколько сортов винограда и даже авокадо."Из винограда мы уже несколько лет делаем свое вино, очень даже неплохое. Во всяком случае, соседи оценили. В сезон заливаем около 15 литров вина, и нам этого хватает. Что касается цветов, они оказались капризными. Почва эта не всем подошла. Например, пионы и львиный зев не прижились", – поделилась Елена.Дмитрий в свою очередь взял на себя обязанность решать технические и бытовые вопросы. Как он сам говорит в шутку, он довольно "рукастый" мужчина.Абыста и адаптацияПериод адаптации на новом месте для супругов из России прошел, по их словам, легко и просто. После новоселья они "проставились" перед соседями и пригласили всех в апацху, где и прошло знакомство."Мы не просто взяли и поехали, мы много читали об Абхазии. Прочитали произведения Фазиля Искандера, абхазские сказки и легенды. Конечно, нельзя сказать, что после этого все вдруг стало понятно, но осознание того, что мы находится на своем месте, пришло после знакомства с местными людьми. Здесь действительно хорошие люди живут", – подчеркнул Дмитрий.Отношения в абхазском обществе, добавил он, простые и понятные. Если человек не делает ничего плохого, не пытается навязать свои правила, то и проблем у него не возникнет.Супруги с годами стали большими поклонниками национальной кухни, а их внуки полюбили абхазскую абысту (мамалыгу - прим.)."Наши внуки и внучки большие "мамалыжники". Очень ее любят. У нас даже есть семейная традиция. Когда они приезжают, мы едем в апацху. Варить мамалыгу я не умею и даже пробовать не буду. Я лучше пойду в гости к соседям, и они меня угостят", – рассказала Елена.Больше всего россиян в Абхазии поначалу удивляла консолидированность местного общества. Раньше они никогда не сталкивались с тем, что соседи всегда придут на помощь по хорошим и трагичным поводам, что они всегда готовы принять гостя, сообща отмечают религиозные и традиционные праздники."Когда я впервые посетил ацуных (моление Господу о хорошем урожае – прим.), я был удивлен тем, сколько человек пришло туда. Единственное, мне немного было некомфортно из-за того, что я не знаю абхазского языка, но в моем присутствии старались говорить на русском", – рассказал Дмитрий.При этом супруги уверены, что существенных различий между жителями Абхазии и сибиряками нет. И те, и другие любят свободу, сдержаны в высказываниях и действиях, соблюдают скромный "дресс-код".Мастерская и "козявочка"Елена и Дмитрий – люди творческие. Не все свое время на пенсии они тратят на улучшение бытовых условий или работу в саду. Дмитрий с детства увлекается изготовлением ножей, и с годами он любимое хобби не бросил.В новом доме нашлось место для небольшой мастерской. Там на деревянных полках аккуратно лежат все основные инструменты, которые всегда пригодятся в хозяйстве, установлено несколько станков как для работы с деревом, так и с металлом.Свой первый нож Саленко изготовил в 14 лет. Холодное оружие неидеальной формы и размеров все еще хранится в их семье, как напоминание о былых временах."Сейчас, конечно, на него без слез не взглянешь, но тогда для меня это большим событием. Это эвенкийский нож с рукояткой из березы. Позже я забросил это дело, и уже в более зрелом возрасте вернулся к нему, можно сказать, случайно. Как-то на рыбалке на Валааме я утопил нож друга и взамен пообещал ему сделать новый. С тех пор меня это поглотило", – признался Дмитрий.В какой-то период жизни Дмитрия изготовление ножей стало дополнительным источником заработка. Заказы поступали из разных городов России и от множества знакомых.Немало ножей он изготовил для родственников и друзей. По случаю защиты Еленой кандидатской диссертации, Дмитрий подарил ей маленький ножик, который они в шутку называют "козявочкой".При этом Саленко отметил, что за создание абхазских ножей он никогда не возьмется, и на это у него есть свои аргументы."Абхазский нож должен делать абхаз. Да, я могу попытаться, но я знаю, что в нем не будет абхазской души. Поэтому я делаю американские "Боуи", русские, охотничьи и столовые ножи", – уточнил Дмитрий.Картины и выставкаПока Дмитрий коротает время в своей мастерской, его супруга Елена пишет картины. Их уютный двухэтажный дом напоминает выставочный зал – на всех стенах развешаны полотна с натюрмортами, пейзажами, животными.Назарова не стала отводить для своего творчества отдельное помещение, а разбила свою студию в гостиной, смежной с кухней. К моменту нашего приезда на мольберте сохла ее очередная картина. На ней изображены холмы в селе Ачандара.Живописью Назарова увлеклась, когда ей было всего два года. Начинала она с простых карандашей, а уже в подростковом возрасте стала использовать масляные краски. Больше всего Елена любит рисовать цветы, что неудивительно, учитывая ее образование."Я же ботаник, я люблю цветы. Я знаю лучше многих художников, какими должны быть листья на том или ином цветке, какие ветки, сколько тычинок. Также я много езжу по Абхазии, и у меня много картин с пейзажами разных уголков страны. То, что я хорошо знаю, я могу нарисовать по памяти или пользоваться фотографиями, но снимки могут искажать перспективу. Этим можно пользоваться, если ты знаешь, как они искажают", – отметила Назарова.Елена пишет в стиле классического импрессионизма. На стенах ее дома нашли свое место не только цветы, сельские и морские пейзажи, ее "натурщиками" становились соседские куры и петухи, буйволы, коровы, рыбы, собаки и узнаваемые места в Гудауте, в том числе, 200-летняя шелковица в городском парке и кипарисовая аллея бывшего санатория ЦК Строителей.Более ста работ сегодня хранятся у Елены дома, и все они были написаны в Абхазии. Еще примерно столько же картин осталось в Санкт-Петербурге.Несколько лет назад в Гудаутском музее прошла персональная выставка картин Назаровой. Она представила 57 работ, некоторые из которых приобрели ценители искусства. Две картины Елены даже отправились в США, они попали в коллекцию абхазки, проживающей там."Мы ведь жили на Севере, а там серые цвета, полутона, переходы и все такое. Как художнику, мне очень хотелось на юг именно за яркими цветами. Здесь я испытываю восторг от яркой, сочной и разнообразной природы", – поделилась Назарова.Назарова не скрывает, что продажа картин в Абхазии – дело не очень выгодное, и в большей степени она пишет для души. При этом она не исключает, что проблема с реализацией полотен может заключаться в слабой рекламе.Из общего количества картин Елена Назарова не готова расстаться только с одной – с "Буйволами". Объясняет она это тем, что такую композицию на негрунтованном холсте она повторить больше не сможет.

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гудаутский район

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"дежурный по району", гудаутский район