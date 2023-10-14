https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/futbolnyy-prazdnik-match-mezhdu-fk-10-i-apsny-sostoyalsya-v-sukhume-1048613419.html

Футбольный праздник: матч между ФК "10" и "Апсны" состоялся в Сухуме

Футбольный праздник: матч между ФК "10" и "Апсны" состоялся в Сухуме

Шоу-матч команды российской Медиалиги ФК "10" и сборной "Апсны" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме в субботу, 14 октября. 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T18:57+0300

2023-10-14T18:57+0300

2023-10-14T19:16+0300

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О том, какой интерес вызвал футбольный матч среди маленьких и взрослых болельщиков и как определился победитель, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikВпервые в АбхазииМатч с элементами шоу в Абхазии проходил впервые - помимо самой игры, после первого тайма для маленьких зрителей разыгрывали различные призы. Тренер абхазской команды Ахрик Цвейба также не нуждается в представлении, он - один из лучших игроков в истории абхазского футбола.Перед матчем Мусагалиев поделился впечатлениями об Абхазии и ожиданиями от предстоящей игры. Он отметил, что приехал в республику впервые, хотя со многими выходцами из республики - участниками команды КВН "Нарты из Абхазии" его связывают теплые приятельские отношения."Приехал с огромным трепетом, чтобы встретиться с ними (с "Нартами из Абхазии", прим.), и вообще, побывать здесь впервые, потому что всегда рядом приезжаем, в Сочи, а доехать никогда не удавалось. Я сейчас жалею о том, что так происходило. Сегодня мы здесь, сегодня большой праздник, по крайней мере, для нас. Мы очень любим футбол и знаем, что здесь очень любят футбол, надеемся, что стадион сегодня будет набит до отказа, мы в предвкушении большого спортивного праздника", - сказал Мусагалиев в интервью Sputnik.Важное значение приезда ФК "10" для популяризации футбола в Абхазии отметил и Ахрик Цвейба. "Это очень интересная команда. В ней играют многие ребята, которые имеют хорошее футбольное образование: кто-то играл в "Локомотиве", кто-то - в ЦСКА, кто-то - в "Спартаке". Так получается, что многие игроки не попадают в топовые клубы, кто-то рано раскрывается, кто-то позже, а Медийная лига для того создана, чтобы они поиграли здесь. Даже были такие случаи, что игроков из медийной команды брали в профессиональные клубы", - рассказал он.Оказалось, что абхазская публика, особенно юная, хорошо знает российскую Медиалигу и внимательно следит за ней. Громкие овации на трибуне раздались после упоминания имени Кутуз (Сергей Кутузов – прим.) – он один из лучших игроков, представляющих Медиалигу.Свой высокий игровой авторитет Кутуз подтвердил уже в первом тайме, открыв счет в матче. Однако до конца первого тайма "Апсны" сравнял счет - 1:1. На протяжении всего матча болельщики поддерживали футболистов, и подгоняли их вперед.Серия пенальтиВ перерыве матча юные любители футбола "напали" на Сергея Кутузова и других футболистов - фотографировались с ними, брали автографы на память. Оценивая итоги первого тайма тренер ФК "10" Александр Нагорный отметил хорошую футбольную атмосферу и высокий уровень соперничества."Очень доброжелательная атмосфера, собралось много болельщиков. Я не знаю, когда у вас так собиралась публика в последний раз, нам очень приятно играть, соперник достойный. Очень молодая команда, и интересная", - сказал он.Вторая половина матча оказалась "безголевой", несмотря на то, что обе команды создали несколько хороших моментов. Исход матча решался в серии пенальти - у ФК "10" одиннадцатиметровые бил Азамат Мусагалиев, и из четырех попыток ему удалось забить один раз. Абхазские игроки были удачливее, и серия пенальти завершилась со счетом 3:1 в их пользу.После того как определился победитель, футболисты и тренеры продолжили раздавать автографы и делать фото на память, а главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия и Ахрик Цвейба подарили подписанный футбольный мяч одному из самых активных болельщиков.Председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба отметил, что футбольный праздник в Сухуме удался. "На наш взгляд получился праздник. Большое количество людей посетили наш стадион, это не может не радовать. Хочу поблагодарить президента Федерации футбола Шабата Логуа и его большую команду за то, что они устроили нам такой матч", - подчеркнул он.Председатель Госкомспорта также поблагодарил болельщиков за проявленный интерес и добавил, что задача состоит в том, чтобы подобных мероприятий в республике было больше, причем, не только касающихся футбола, но и других спортивных направлений.Агентство Sputnik Абхазия выступает в качестве информационного партнера футбольного матча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/sbornaya-abkhazii-poedet-na-chempionat-mira-po-futbolu-conifa-2024-1047964411.html

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