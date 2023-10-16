https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/gorsobranie-vs-administratsiya-kak-prinimalos-reshenie-po-gradostroitelnomu-voprosu-1048644120.html

Горсобрание vs Администрация: как принималось решение по "градостроительному" вопросу

Горсобрание vs Администрация: как принималось решение по "градостроительному" вопросу

Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу Сухумского... 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T20:13+0300

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Столичное собрание подало жалобу на решение Сухумского горсуда о признании недействительным решения горсобрания от 12 ноября 2009 года об ограничении высотности строящихся зданий в исторической части города 16 метрами.О том, как принималось решение, читайте в материале Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikОтвода не будетВ состав кассационной коллегии, рассматривавшей дело, входили Екатерина Адлейба и Мимоза Цушба, председателем была Олеся Тарба.Ранее представитель Сухумского горсобрания юрист Саид Гезердава заявил об отводе судей Олеси Тарба и Екатерины Адлейба, так как 12 сентября кассационной коллегией под председательством Тарба при участии судей Адлейба и Цушба была рассмотрена кассационная жалоба горсобрания на решение Сухумского суда от 29 июня, которое также признавало недействительным решения Горсобрания от 2009 года.По мнению Гезердава, один и тот же состав не может рассматривать дело вновь, так как, несмотря на основания в пользу того, чтобы постановление Горсобрания оставалось в силе, решение суда было обратным.Зампредседателя Верховного суда Ада Касландзия приняла решение не менять состав коллегии, так как сочла, что законных оснований для отвода судей нет.ХодатайствоПервым с ходатайством в суде выступил Саид Гезердава. Он отметил, что в своем решении в июне 2023 года суд отказался дать оценку соответствия решения Горсобрания от 2009 года Конституции Абхазии и применить ее положения, хотя в ходе судебного заседания адвокаты Колбая и Гезердава "неоднократно ссылались на соответствующие положения Конституции".Адвокаты ссылались на то, что основной закон страны признает местное самоуправление самостоятельным в пределах своих полномочий, утверждает, что оно владеет, пользуется и распоряжается муниципальной собственностью, а государственные органы не могут ограничивать права местного самоуправления, установленные Конституцией.По мнению Гезердава, суд Сухума проигнорировал доводы ответчика о применении положений Конституций, в решении полностью отсутствует их оценка. Юрист отметил, что суд принимал решение на основании статьи 15 закона "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия", которая не предусматривает полномочия Сухумского горсобрания на ограничение высоты капитальных строений до 16 метров. Такое же решение, добавил Гезердава, приняли и в кассационной коллегии 29 июня.Гезердава считает, что статья 80 Конституции Абхазии гарантирует органам местного самоуправления право на регулирование застройки в административно- территориальных единицах, включая возможность ограничивать действия местного органа госуправления по выдаче разрешений на строительство недвижимости."Указанное полномочие не было передано для осуществления каким-либо государственным органам. Непризнание указанного полномочия местной администрацией следует рассматривать как ограничение прав местного самоуправления. Такая позиция местной администрации вступает в противоречие с установленной в статье 8 Конституции РА самостоятельностью местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также недопустимостью ограничения прав местного самоуправления и вмешательства в их законную деятельность", - объяснил он.Представитель Горсобрания подчеркнул, что, если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии закона Конституции, он обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности этого закона."В этом случае, производство по административному делу приостанавливается в установленном законом порядке. Однако, суд проигнорировал это требование закона и принял решение по делу", - добавил он.В заключении Гезердава попросил обратиться в Конституционный суд Абхазии с запросом о соответствии статьи 15 закона "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" Конституции республики.Представители администрации Сухума возражали против того, чтобы ходатайство было удовлетворено, так как, по их мнению, для этого нет законных оснований.Кассационная коллегия по административным делам, посовещавшись около полутора часов, приняла решение ходатайство не удовлетворять. Судьи сочли, что оснований для обращения в Конституционный суд нет.Доводы ответчикаДалее Саид Гезердава выступил с доводами по удовлетворению кассационной жалобы.Он подчеркнул, что истец – администрация Сухума ссылается на Постановление Совета народных Комиссаров РСФСР "О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках" от 1940 года, согласно которому орган обладает правом выдачи разрешения на строительство недвижимости. Однако, Гезердава отметил, что нормативно-правовые акты РСФСР и других бывших республик СССР не могут быть применены в Абхазии.Юрист добавил, что нормативно-правовые акты, которые были приняты в советский период не могут давать администрации те или иные права, так как в тот период не существовало местного самоуправления. Акты советского периода, считает он, противоречат принципу самостоятельности местного самоуправления.Также в доводах истец обращается к положению о главном архитекторе города. По словам Гезердава, в нем тоже отсутствуют нормы, которые дают администрации право на выдачу разрешений на строительство объектов.Кроме того, по мнению представителя Горсобрания, в деле имеется противоречие между двумя актами, определяющими полномочия органов публичной власти – Положением об администрации Сухума и решением Сухумского горсобрания, которое дает полномочия на выдачу разрешения на строительство и право регулировать застройку."Суд не может решить это противоречие на основе одного из них, потому что ни один из этих актов не имеет большей юридической силы по отношению к другому акту. Только установив соответствие этих актов, можно сказать, что один из них нарушает закон и компетенцию другого органа публичной власти", - добавил он.Гезердава подчеркнул, что ни представители администрации столицы, ни суды не могут утверждать, что было нарушено право администрации выдавать застройщикам разрешение на проектирование и строительство, так как такое право нигде в законодательстве более высокой юридической силы не закреплено.Ответчик добавил, что суд первой инстанции не учел и закон "Об историко-культурном наследии Республики Абхазия" от 1998 года. Зона, на которой по решению Горсобрания запрещено высотное строительство, по его словам, считается объектом охраны, так как по закону памятники архитектуры относятся к объектам историко-культурного наследия."Своим Решением Сухумское городское собрание предупреждает строительство и эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на сохранность историко-культурного наследия, сохраняет среду существования объектов историко-культурного наследия", - добавил юрист.Гезердава не согласился и с доводом истца, что документ Горособрания был опубликован ненадлежащим образом и поэтому не имеет юридической силы. Он рассказал, что газета "Сухум", в которой был размещен документ, была утверждена совместным решением администрации столицы и Горсобранием в 1998 году. Кроме того, как объяснил специалист, закон не предусматривает, что факт отсутствия публикации закона может стать причиной его недействительности.Адвокат Кристина Габелия обратила внимание на процессуальные нарушения, которые были допущены Сухумским городским судом. Во-первых, отсутствовал прокурор, который должен был дать заключение по делу, он не был должны образом уведомлен о поступлении в суд административного иска.Во-вторых, был нарушен принцип состязательности и равноправия сторон – сторона ответчика была лишена возможности выступления на судебных прениях. Суд не отложил рассмотрение дела в отсутствии представителей Горсобрания, хотя у ответчиков была уважительная причина (рабочая занятость и болезнь) для неявки на процесс.В третьих, были отклонены ходатайства о вызове специалистов и свидетелей для доказательства обстоятельств, имеющих значение.Ответ истцаПредставитель Сухумской администрации Алмасхан Какубава подчеркнул, что выступает против удовлетворения кассационной жалобы Горсобрания, так как считает решение Сухумского суда от 23 июня законным и обоснованным.Истцы, отвечая на вопрос ответчиков, сказали, что ранее решение Горсобрания от 2009 года не применялось, так как изначально считалось незаконным, а основанием для иска стал общественный резонанс в отношении документа.ИтогПроведя около 20 минут в совещательной комнате, Коллегия приняла решение не удовлетворять жалобу Городского собрания на решение Сухумского суда.По словам Саида Гезердава, представители Горсобрания намерены обращаться в Президиум Верховного суда.

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