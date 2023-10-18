https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/abkhazskiy-s-nulya-dlya-moskvichey-kak-prokhodyat-uroki-v-voskresnoy-shkole-1048658076.html

Абхазский с нуля для москвичей: как проходят уроки в воскресной школе

Абхазский с нуля для москвичей: как проходят уроки в воскресной школе

При Посольстве Республики Абхазия в России уже семь лет идут бесплатные воскресные уроки абхазского языка. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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Чтобы увидеть, кто в Москве проявил интерес к абхазскому и с какими сложностями приходится бороться русскоговорящим ученикам, осваивая новый для себя язык, мне нужно было поприсутствовать на уроке нулевой группы.SputnikУроки по абхазскому языку в посольстве седьмой год подряд проводит педагог Виолетта Гулиевна Перцхелиа. В программе школы есть лекции по литературе, истории и культуре Абхазии. Сегодня постоянных учеников в воскресной школе более 10, абхазов среди них нет. Перцхелиа, вспоминая начало работы в посольстве, отметила, что такого маленького количества учеников не набиралось – с каждым годом их все и меньше.В языке специфичная система согласных с шипящими, свистящими, гортанными звуками, богатые глаголы, в которых могут быть сразу представлены категория лица, класс, наклонение, время и так далее. Нулевая группа воскресной школы уверена, что это и многое другое, что делает абхазский язык одним из сложнейших языков мира, не преграда. Наоборот, это сила архаичного языка, которую хочется понять и освоить.Елена Махмадиева изучает абхазский, чтобы в кругу новых родственников не было языкового барьера."Абхазский мне нужен для того, чтобы лучше понимать своих родственников – мой брат женат на абхазке, и когда они приезжают в гости или мы к ним, чаще всего на застольях возникает языковой барьер. Я хочу понимать разговорную речь. Для меня абхазский не похож ни на один язык, который когда-либо слышала или учила. Основная сложность для меня кроется в произношении звуков. В русском языке таких звуков нет, и моему речевому аппарату пока трудно приспособиться", – поделилась Махмадиева.Анна Пшикова из той же группы учит новый язык, чтобы теснее знакомиться с культурой страны, в которую часто погружается."Мы с супругом уже пять лет ездим в Абхазию, мы покорены соседней страной, думаем рано или поздно уехать туда жить. Мне пока сложно с произношением, я только начинаю. Язык похож на адыгейский и на грузинский. Из интересного, что пока выделю, что одно слово под разными ударениями может иметь разные значения", – сказала ученица.Ключ к культуреМарина Катина весной этого года начала работать в посольстве. Для нее изучение языка – знак уважения к коллегам и к государству, которое она представляет по долгу службы."На занятиях мы учим не только язык, одновременно мы получаем знания о культуре Абхазии, что позволяет мне лучше понять менталитет народа и успешно взаимодействовать с окружающими. Для меня абхазский абсолютно аутентичен, я не слышу сходства с каким-либо другим языком, который мне приходилось ранее слышать. Грамматические построения тоже не имеют схожести со знакомыми мне языками. Основные сложности у меня с фонетикой, так как в русском языке, носителем которого я являюсь, нет некоторых звуков, присущих абхазской речи, или звуков с похожим произношением. При этом абхазский достаточно прост для чтения. Я только приступила к изучению языка и понимаю, что впереди меня ждут трудности, но благодаря окружающим, пока не теряю стимул", – призналась Катина.Абхазский язык в Москве Виолетта Гулиевна преподает больше 30 лет. С 1996 года она обучала родному языку абхазов, учеников знаменитой московской "национальной" школы №1650. И когда в 2016 году ей из посольства позвонила Татьяна Гулиа, Перцхелиа не могла не согласиться."Практика началась в Москве в тяжелые послевоенные годы, без учебников, но с сильным стимулом. Тогда желание учить родной язык у абхазов было сильным. С тех пор абхазов у меня все меньше и меньше. Еще в многонациональной школе отметила, что ученики других национальностей были с базой, и только абхазы учили с нуля, я учила их буквам, читать и писать. Не скажу, что удалось научить их говорить в совершенстве, но письмо и чтение многие освоили", – сказала преподаватель.Перцхелиа старается каждый год совершенствовать свою методику. В этом году она усложнила программу воскресной школы, ввела много текстов, чтобы ученики больше работали со словарем. Учебники абхазского языка для русских школ в Москву ей привез абхазский филолог Адгур Какоба.Изучая новый язык, ученики знакомятся с культурой и историей абхазского народа. По словам преподавателя, ученикам это действительно интересно, некоторые из них самостоятельно вне класса читают учебники по истории Абхазии или "Последнего из ушедших" Баграта Шинкуба."Да, они читают на русском, но, когда к тебе приходит ученик с опухшими глазами, проплакавший всю ночь, переживая за судьбу убыхского народа, то ты понимаешь, что не зря приходишь в класс, не впустую все это. Все началось с языка, он как ключ, благодаря которому много нового узнал человек, много нового почувствовал", – отметила педагог.Передай другомуВиолетта Перцхелиа занимается с детьми от пяти лет, а также ведет онлайн-уроки. В беседе она уделила особое внимание проблемам с учениками абхазской национальности. Она призналась, что обиднее всего ей бывает, когда абхазские дети забрасывают обучение под давлением своих старших."Кому-то мама скажет, что немецкий приоритетнее. Какой-то взрослый, боясь абхазского акцента, настаивает на доминировании русского. Обиднее всего, когда преградой бывает мама-абхазка. Многим важно, чтобы в русской речи не было абхазского акцента, они много над этим работают, забрасывая родной. Да, русский и другие иностранные языки – это языки-инструменты, которые помогают зарабатывать деньги. На абхазском не заработаешь, но у него другие цели. Абхаз, владеющий родным языком, не передать дальше знания не имеет права. Жизнь доверила тебе судьбу абхазского языка, хочешь или нет, это твой долг, передай его другому. Это обязанность, ответственность перед государством", – уверена преподаватель.Педагог предупреждает, что взрослые не должны говорить подрастающему поколению, что абхазский язык очень сложный. Перцхелиа уверена: изучение родного языка будет простым, если есть поддержка семьи.

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